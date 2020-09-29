"Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко

Фракція Зеленського й ОПЗЖ зайняли спільну позицію щодо "вагнергейту", - вони синхронно намагаються заблокувати розслідування цієї резонансної справи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Олексій Гончаренко.

"Хочу звернути вашу увагу, як синхронно діють і мають позицію фракції "Слуга народу" і ОПЗЖ в цьому питанні. "Совпадение? Не думаю", – наголосив парламентарій.

"Не вірю я в такі співпадіння. Я впевнений, що це є свідомий акт, коли чинна влада намагається приховати щось дуже важливе для суспільства. А йдеться про державну зраду на найвищому рівні, і допомагають їй в ОПЗЖ. Це дуже красномовно свідчить про те, що відбувається", – зауважив Гончаренко.

Нардеп повідомив, що до складу тимчасової слідчої комісії свої кандидатури подали фракції "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос".

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"Де подача від "Слуги народу"? Немає. Де подача від ОПЗЖ? Немає. Знов абсолютно синхронні дії", – констатував Гончаренко.

За словами нардепа, тільки після того, як "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" зажадали, щоб цю петицію розглянули, вона була винесена на розгляд.

"Влада гарячково намагається приховати те, що відбулось насправді. А насправді відбулося таке: рівно два місяці тому 29 липня в Мінську були затримані "вагнерівці", які мали вилітати літаком на Стамбул і мали опинитися на території Україні, вже були їм підготовлені підозри, пішли українці правоохоронці в суди. Сьогодні є документи з українських судів про ці підозри. Їх чекали в Україні для того, щоб заарештувати, щоб вони дали свідчення щодо надзвичайно важливих і страшних злочинів і збитого Іл-76 з українськими військовими, і МН-17. Злочини проти людяності, злочини, свідчення стосовно яких могли стати серйозною базою, навіть для Гааги, що було би надзвичайним викликом для Російської Федерації… Замість цього вони повернулися в Росію. Це відбулося, тому що хтось з найвищого керівництва держави злив цю інформацію. І питання національної безпеки і життя сьогодні, щоб ми дізналися хто це зробив", – наголосив Гончаренко.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

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