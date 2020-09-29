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Новини Агресія Росії проти України
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"Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко

Фракція Зеленського й ОПЗЖ зайняли спільну позицію щодо "вагнергейту", - вони синхронно намагаються заблокувати розслідування цієї резонансної справи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Олексій Гончаренко.

"Хочу звернути вашу увагу, як синхронно діють і мають позицію фракції "Слуга народу" і ОПЗЖ в цьому питанні. "Совпадение? Не думаю", – наголосив парламентарій.

"Не вірю я в такі співпадіння. Я впевнений, що це є свідомий акт, коли чинна влада намагається приховати щось дуже важливе для суспільства. А йдеться про державну зраду на найвищому рівні, і допомагають їй в ОПЗЖ. Це дуже красномовно свідчить про те, що відбувається", – зауважив Гончаренко.

Нардеп повідомив, що до складу тимчасової слідчої комісії свої кандидатури подали фракції "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розглядає електронну петицію про створення ТСК у "справі вагнерівців"

"Де подача від "Слуги народу"? Немає. Де подача від ОПЗЖ? Немає. Знов абсолютно синхронні дії", – констатував Гончаренко.

За словами нардепа, тільки після того, як "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" зажадали, щоб цю петицію розглянули, вона була винесена на розгляд.

"Влада гарячково намагається приховати те, що відбулось насправді. А насправді відбулося таке: рівно два місяці тому 29 липня в Мінську були затримані "вагнерівці", які мали вилітати літаком на Стамбул і мали опинитися на території Україні, вже були їм підготовлені підозри, пішли українці правоохоронці в суди. Сьогодні є документи з українських судів про ці підозри. Їх чекали в Україні для того, щоб заарештувати, щоб вони дали свідчення щодо надзвичайно важливих і страшних злочинів і збитого Іл-76 з українськими військовими, і МН-17. Злочини проти людяності, злочини, свідчення стосовно яких могли стати серйозною базою, навіть для Гааги, що було би надзвичайним викликом для Російської Федерації… Замість цього вони повернулися в Росію. Це відбулося, тому що хтось з найвищого керівництва держави злив цю інформацію. І питання національної безпеки і життя сьогодні, щоб ми дізналися хто це зробив", – наголосив Гончаренко.

Читайте: Кількість справ проти Порошенка тягне на Книгу рекордів Гіннесса, - Гончаренко

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Читайте: "ЄС" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців" на засіданні Ради 29 вересня, - Герасимов

Автор: 

ВР (15026) ТСК (375) Гончаренко Олексій (488) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+26
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2711
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29.09.2020 17:11
+20
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6972
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29.09.2020 17:22
+19
СНОПЖЗ
Против Украины.
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29.09.2020 17:11
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Братья .
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29.09.2020 17:09 Відповісти
Отмороженные мрази
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29.09.2020 17:18 Відповісти
"Слуги народа" и ОПЗЖ -------- близнецы --- братья(по Маяковскому) ! Кто более матери-истории ценен? Мы говорим "слуги" подразумеваем пзж, говорим пзж - подразумеваем "слуги". Вместе делают Ордло На ВСЮ Украйну!!! ну и народ - будет весь такой счастливый .Блин.
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29.09.2020 18:22 Відповісти
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5260
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29.09.2020 17:19 Відповісти
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4017
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29.09.2020 17:20 Відповісти
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6789
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29.09.2020 17:21 Відповісти
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1470
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29.09.2020 17:24 Відповісти
Потому,что эти гниды и маму родную продадут врагу за 3 рубля
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29.09.2020 17:26 Відповісти
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1122
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29.09.2020 17:29 Відповісти
Коли мати УКРАЇНА для ...резидента - клована вона "повія " то зрозуміло що придадуть прокляті кремлівські слуги холуї, ці ЗЕбіли - капітулянти.
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29.09.2020 18:22 Відповісти
Гончаренко обожаю !! Настоящ0ий одесский Патриот!
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29.09.2020 17:10 Відповісти
Артём...
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29.09.2020 17:13 Відповісти
Дід Трохим теж його обожнює.
Трикутник.
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29.09.2020 17:17 Відповісти
А вот тебя , кацарылый, никто не любит. И судьба твоя в спаме
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29.09.2020 17:20 Відповісти
А они чем-то отличаются?....
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29.09.2020 17:11 Відповісти
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6972
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29.09.2020 17:22 Відповісти
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2367
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29.09.2020 17:24 Відповісти
новости с Карабаха не по теме-Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении
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29.09.2020 17:11 Відповісти
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2711
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29.09.2020 17:11 Відповісти
СНОПЖЗ
Против Украины.
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29.09.2020 17:11 Відповісти
СНопЗажоп
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29.09.2020 17:23 Відповісти
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3289
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29.09.2020 17:12 Відповісти
🤮🤮🤮🤮🥒🥒🥒👹👹👹👿👿👿
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29.09.2020 17:17 Відповісти
После "вагнеровцев" слива
Теперь на Зелю дрочит Кива
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29.09.2020 17:18 Відповісти
Два дебилоида.. Первый - вне обсуждения (орангутанг), а второй идиот, выучивший одно фразу на все случаи жизни и вызовы: "Так все очень просто, надо....". и далее по тексту. Так и хотелось каждый раз разбить у этого фигляра телевизор на голове! Просто на голове. Просто разбить. Просто телевизор! Гниды!
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29.09.2020 17:50 Відповісти
Олежек, мы уже сколько нарасследовали, что тебя слушать тошнит, извини за грубость.Но, не идут дела.
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29.09.2020 17:12 Відповісти
Олежек, это кто? Алексей, что ли?
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29.09.2020 17:15 Відповісти
ну так ребе у них один...так шо всё по феншую..
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29.09.2020 17:13 Відповісти
Позор зеленскому предателю , врагу Украины ! ************* и мрази оправдывающие убийц - бандитов , утконосов путлера, ваше место на столбах
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29.09.2020 17:13 Відповісти
От і коаліція слуг урода зі слугами москви вимальовується.
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29.09.2020 17:14 Відповісти
Это образовалось ещё 1,5 года назад . Вылезло за счёт слабоумных .
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29.09.2020 17:16 Відповісти
Слились в экстазе *********.
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29.09.2020 17:15 Відповісти
Так і беніні хракції "довіра за майбах" не дали представників!
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29.09.2020 17:16 Відповісти
Опять леша придурком себя выставляет. Уже даже скучно как то
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29.09.2020 17:21 Відповісти
И где он неправ в этом случае?
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29.09.2020 17:23 Відповісти
питаєш в конченого щойнозаряженого пригожинського бота раціональності...
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29.09.2020 17:29 Відповісти
Он неправ по жизни.
А это мелочь, за которую ответ по любому будет
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29.09.2020 17:29 Відповісти
Т.е., тут он прав, но "отвечать" он за это будет...ты, наверное, русский.
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29.09.2020 17:33 Відповісти
вай вай какая боль их там нет завлил их там эсть "Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9781
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29.09.2020 17:37 Відповісти
То, шо сбит - факт. А вот о том, шо его свалил именно Турецкий F-16, пока шо пишут только армяшки и русня.
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29.09.2020 17:45 Відповісти
В заявлении сказано, что Ф-16 был 60 км от границы (где-то над Ганджей) - ракета воздух-воздух Рабочая гипотеза: Су-25 разбился по неисправности, но инцидент можно использовать для ОДКБ
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29.09.2020 17:46 Відповісти
Тю. И что тут удивительного?

И в СН и в ОПЗЖ одинаковые прокацапские мрази.
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29.09.2020 17:22 Відповісти
Так 💩Каломой -мегаворюга ,мегабарыга на крови и есть хозяин придурковатого , погорелого 🤢🤡🎪👃🏻🎹 шапито 95
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29.09.2020 17:23 Відповісти
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8538
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29.09.2020 17:25 Відповісти
В стране где нет правосудия и законов а есть только разговорно криминальный базар по оболваниваю населения Вы хотите при помощи законов и правосудия искать правду и правосудие не смешите мои тапки у нас сейчас время как на диком западе без силы они не услышат робот толпы сидя за плотными окнами
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29.09.2020 17:25 Відповісти
дивлюся на Еспресо висер Качури по Фокіну... Жахіття
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29.09.2020 17:26 Відповісти
Кстати, если все пойдет правильно, что вместе с рейтингом СН теперь вниз поползет и ретинг ОПЗЖ.

Так что лично я только за укрепление этого славного ватного союза.
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29.09.2020 17:28 Відповісти
їх рейтинг - в сполучених посудинах.
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29.09.2020 17:31 Відповісти
ето же одна колорадская кодла.
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29.09.2020 17:30 Відповісти
Гончаренко молодець!!!!

В Президенти України його, бо ці Зесранці докеруються до обнімашок із Жириновським!!!!
Жидокацапська гниль, ідіть в паРашу!
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29.09.2020 17:36 Відповісти
"Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2002
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29.09.2020 17:39 Відповісти
"Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5043
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29.09.2020 17:41 Відповісти
Зрадників українського народу - за грати!
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29.09.2020 17:43 Відповісти
"Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8207
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29.09.2020 17:44 Відповісти
"Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2126
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29.09.2020 17:52 Відповісти
Кожному кацахлу і жидокацу по пляшці в сраку!
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29.09.2020 18:06 Відповісти
Вважаю Олексія найкращим молодим політиком в Україні. Розумний, освічений, інтелігентний, справжній патріот.
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29.09.2020 18:12 Відповісти
И при этом быстро учится, не боится сказать правду в зелёные глаза и не только. Пусть растёт.
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29.09.2020 18:24 Відповісти
"прорашистская ширка" в стенах ВЗрады Украины
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29.09.2020 18:38 Відповісти
"Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9736
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29.09.2020 18:44 Відповісти
Не вийде в ЗЕ-команди "примазатись" до ОПЗЖ!
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29.09.2020 18:57 Відповісти
Ну ребятки...и так всё понятно...проросийские...нет, просто росийские засланцы!!!
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29.09.2020 20:23 Відповісти
сборище мразей что слуги сброда сто зажопенцы. "Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3111
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29.09.2020 20:31 Відповісти
"Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8747
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29.09.2020 23:43 Відповісти
Делаем выводы:
1. Предатель в ОП сливший инфу путину есть (даже все знают, как его зовут)
2. "Слуги"=ЗаЖОПу=Агенты путина в Украине.
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30.09.2020 00:29 Відповісти
 
 