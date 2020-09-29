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Новости Агрессия России против Украины
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"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко

Фракция Зеленского и ОПЗЖ заняли общую позицию по "вагнергейту", - они синхронно пытаются заблокировать расследование этого резонансного дела.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко.

"Хочу обратить ваше внимание, как синхронно действуют и имеют позицию фракции "Слуга народа" и ОПЗЖ в этом вопросе. "Совпадение? Не думаю", - подчеркнул парламентарий.

"Не верю я в такие совпадения. Я уверен, что это сознательный акт, когда действующая власть пытается скрыть что-то очень важное для общества. А речь идет о государственной измене на высшем уровне, и помогают ей в ОПЗЖ. Это очень красноречиво свидетельствует о том, что происходит", - отметил Гончаренко.

Нардеп сообщил, что в состав временной следственной комиссии свои кандидатуры подали фракции "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Читайте: Рада рассматривает электронную петицию о создании ВСК по "делу вагнеровцев"

"Где подача от "Слуги народа" ? Нет. Где подача от ОПЗЖ? Нет. Опять абсолютно синхронные действия", - констатировал Гончаренко.

По словам нардепа, только после того, как "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" потребовали, чтобы эту петицию рассмотрели, она была вынесена на рассмотрение.

"Власть лихорадочно пытается скрыть то, что произошло на самом деле. А на самом деле произошло следующее: ровно два месяца назад 29 июля в Минске были задержаны "вагнеровцы", которые должны были вылетать самолетом в Стамбул и должны были оказаться на территории Украины, уже были им подготовлены подозрения, пошли украинцы-правоохранители в суды. Сегодня есть документы из украинских судов об этих подозрениях. Их ждали в Украине для того, чтобы арестовать, чтобы они дали показания по чрезвычайно важным и страшным преступлениям и уничтожении Ил-76 с украинскими военными, и МН-17. Преступления против человечности, преступления, свидетельства по которым могли стать серьезной базой, даже для Гааги, что было бы чрезвычайным вызовом для Российской Федерации. ... Вместо этого они вернулись в Россию. Это произошло, потому что кто-то из высшего руководства государства слил эту информацию. И вопрос национальной безопасности и жизни сегодня, чтобы мы узнали кто это сделал", - подчеркнул Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество дел против Порошенко тянет на Книгу рекордов Гиннеса, - Гончаренко

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Читайте: Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ, - Гончаренко

Автор: 

ВР (29273) ВСК (459) Гончаренко (535) ЧВК Вагнер (1333)


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Топ комментарии
+26
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2711
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29.09.2020 17:11
+20
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6972
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29.09.2020 17:22
+19
СНОПЖЗ
Против Украины.
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29.09.2020 17:11
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Братья .
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29.09.2020 17:09 Ответить
Отмороженные мрази
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29.09.2020 17:18 Ответить
"Слуги народа" и ОПЗЖ -------- близнецы --- братья(по Маяковскому) ! Кто более матери-истории ценен? Мы говорим "слуги" подразумеваем пзж, говорим пзж - подразумеваем "слуги". Вместе делают Ордло На ВСЮ Украйну!!! ну и народ - будет весь такой счастливый .Блин.
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29.09.2020 18:22 Ответить
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5260
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29.09.2020 17:19 Ответить
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4017
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29.09.2020 17:20 Ответить
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6789
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29.09.2020 17:21 Ответить
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1470
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29.09.2020 17:24 Ответить
Потому,что эти гниды и маму родную продадут врагу за 3 рубля
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29.09.2020 17:26 Ответить
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1122
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29.09.2020 17:29 Ответить
Коли мати УКРАЇНА для ...резидента - клована вона "повія " то зрозуміло що придадуть прокляті кремлівські слуги холуї, ці ЗЕбіли - капітулянти.
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29.09.2020 18:22 Ответить
Гончаренко обожаю !! Настоящ0ий одесский Патриот!
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29.09.2020 17:10 Ответить
Артём...
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29.09.2020 17:13 Ответить
Дід Трохим теж його обожнює.
Трикутник.
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29.09.2020 17:17 Ответить
А вот тебя , кацарылый, никто не любит. И судьба твоя в спаме
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29.09.2020 17:20 Ответить
А они чем-то отличаются?....
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29.09.2020 17:11 Ответить
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6972
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29.09.2020 17:22 Ответить
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2367
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29.09.2020 17:24 Ответить
новости с Карабаха не по теме-Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении
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29.09.2020 17:11 Ответить
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2711
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29.09.2020 17:11 Ответить
СНОПЖЗ
Против Украины.
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29.09.2020 17:11 Ответить
СНопЗажоп
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29.09.2020 17:23 Ответить
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3289
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29.09.2020 17:12 Ответить
🤮🤮🤮🤮🥒🥒🥒👹👹👹👿👿👿
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29.09.2020 17:17 Ответить
После "вагнеровцев" слива
Теперь на Зелю дрочит Кива
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29.09.2020 17:18 Ответить
Два дебилоида.. Первый - вне обсуждения (орангутанг), а второй идиот, выучивший одно фразу на все случаи жизни и вызовы: "Так все очень просто, надо....". и далее по тексту. Так и хотелось каждый раз разбить у этого фигляра телевизор на голове! Просто на голове. Просто разбить. Просто телевизор! Гниды!
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29.09.2020 17:50 Ответить
Олежек, мы уже сколько нарасследовали, что тебя слушать тошнит, извини за грубость.Но, не идут дела.
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29.09.2020 17:12 Ответить
Олежек, это кто? Алексей, что ли?
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29.09.2020 17:15 Ответить
ну так ребе у них один...так шо всё по феншую..
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29.09.2020 17:13 Ответить
Позор зеленскому предателю , врагу Украины ! ************* и мрази оправдывающие убийц - бандитов , утконосов путлера, ваше место на столбах
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29.09.2020 17:13 Ответить
От і коаліція слуг урода зі слугами москви вимальовується.
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29.09.2020 17:14 Ответить
Это образовалось ещё 1,5 года назад . Вылезло за счёт слабоумных .
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29.09.2020 17:16 Ответить
Слились в экстазе *********.
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29.09.2020 17:15 Ответить
Так і беніні хракції "довіра за майбах" не дали представників!
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29.09.2020 17:16 Ответить
Опять леша придурком себя выставляет. Уже даже скучно как то
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29.09.2020 17:21 Ответить
И где он неправ в этом случае?
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29.09.2020 17:23 Ответить
питаєш в конченого щойнозаряженого пригожинського бота раціональності...
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29.09.2020 17:29 Ответить
Он неправ по жизни.
А это мелочь, за которую ответ по любому будет
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29.09.2020 17:29 Ответить
Т.е., тут он прав, но "отвечать" он за это будет...ты, наверное, русский.
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29.09.2020 17:33 Ответить
вай вай какая боль их там нет завлил их там эсть "Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9781
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29.09.2020 17:37 Ответить
То, шо сбит - факт. А вот о том, шо его свалил именно Турецкий F-16, пока шо пишут только армяшки и русня.
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29.09.2020 17:45 Ответить
В заявлении сказано, что Ф-16 был 60 км от границы (где-то над Ганджей) - ракета воздух-воздух Рабочая гипотеза: Су-25 разбился по неисправности, но инцидент можно использовать для ОДКБ
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29.09.2020 17:46 Ответить
Тю. И что тут удивительного?

И в СН и в ОПЗЖ одинаковые прокацапские мрази.
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29.09.2020 17:22 Ответить
Так 💩Каломой -мегаворюга ,мегабарыга на крови и есть хозяин придурковатого , погорелого 🤢🤡🎪👃🏻🎹 шапито 95
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29.09.2020 17:23 Ответить
"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8538
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29.09.2020 17:25 Ответить
В стране где нет правосудия и законов а есть только разговорно криминальный базар по оболваниваю населения Вы хотите при помощи законов и правосудия искать правду и правосудие не смешите мои тапки у нас сейчас время как на диком западе без силы они не услышат робот толпы сидя за плотными окнами
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29.09.2020 17:25 Ответить
дивлюся на Еспресо висер Качури по Фокіну... Жахіття
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29.09.2020 17:26 Ответить
Кстати, если все пойдет правильно, что вместе с рейтингом СН теперь вниз поползет и ретинг ОПЗЖ.

Так что лично я только за укрепление этого славного ватного союза.
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29.09.2020 17:28 Ответить
їх рейтинг - в сполучених посудинах.
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29.09.2020 17:31 Ответить
ето же одна колорадская кодла.
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29.09.2020 17:30 Ответить
Гончаренко молодець!!!!

В Президенти України його, бо ці Зесранці докеруються до обнімашок із Жириновським!!!!
Жидокацапська гниль, ідіть в паРашу!
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29.09.2020 17:36 Ответить
"Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2002
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29.09.2020 17:39 Ответить
"Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5043
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29.09.2020 17:41 Ответить
Зрадників українського народу - за грати!
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29.09.2020 17:43 Ответить
"Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8207
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29.09.2020 17:44 Ответить
"Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2126
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29.09.2020 17:52 Ответить
Кожному кацахлу і жидокацу по пляшці в сраку!
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29.09.2020 18:06 Ответить
Вважаю Олексія найкращим молодим політиком в Україні. Розумний, освічений, інтелігентний, справжній патріот.
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29.09.2020 18:12 Ответить
И при этом быстро учится, не боится сказать правду в зелёные глаза и не только. Пусть растёт.
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29.09.2020 18:24 Ответить
"прорашистская ширка" в стенах ВЗрады Украины
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29.09.2020 18:38 Ответить
"Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9736
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29.09.2020 18:44 Ответить
Не вийде в ЗЕ-команди "примазатись" до ОПЗЖ!
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29.09.2020 18:57 Ответить
Ну ребятки...и так всё понятно...проросийские...нет, просто росийские засланцы!!!
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29.09.2020 20:23 Ответить
сборище мразей что слуги сброда сто зажопенцы. "Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3111
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29.09.2020 20:31 Ответить
"Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8747
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29.09.2020 23:43 Ответить
Делаем выводы:
1. Предатель в ОП сливший инфу путину есть (даже все знают, как его зовут)
2. "Слуги"=ЗаЖОПу=Агенты путина в Украине.
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30.09.2020 00:29 Ответить
 
 