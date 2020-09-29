"Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев", - Гончаренко

Фракция Зеленского и ОПЗЖ заняли общую позицию по "вагнергейту", - они синхронно пытаются заблокировать расследование этого резонансного дела.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко.

"Хочу обратить ваше внимание, как синхронно действуют и имеют позицию фракции "Слуга народа" и ОПЗЖ в этом вопросе. "Совпадение? Не думаю", - подчеркнул парламентарий.

"Не верю я в такие совпадения. Я уверен, что это сознательный акт, когда действующая власть пытается скрыть что-то очень важное для общества. А речь идет о государственной измене на высшем уровне, и помогают ей в ОПЗЖ. Это очень красноречиво свидетельствует о том, что происходит", - отметил Гончаренко.

Нардеп сообщил, что в состав временной следственной комиссии свои кандидатуры подали фракции "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Читайте: Рада рассматривает электронную петицию о создании ВСК по "делу вагнеровцев"

"Где подача от "Слуги народа" ? Нет. Где подача от ОПЗЖ? Нет. Опять абсолютно синхронные действия", - констатировал Гончаренко.

По словам нардепа, только после того, как "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" потребовали, чтобы эту петицию рассмотрели, она была вынесена на рассмотрение.

"Власть лихорадочно пытается скрыть то, что произошло на самом деле. А на самом деле произошло следующее: ровно два месяца назад 29 июля в Минске были задержаны "вагнеровцы", которые должны были вылетать самолетом в Стамбул и должны были оказаться на территории Украины, уже были им подготовлены подозрения, пошли украинцы-правоохранители в суды. Сегодня есть документы из украинских судов об этих подозрениях. Их ждали в Украине для того, чтобы арестовать, чтобы они дали показания по чрезвычайно важным и страшным преступлениям и уничтожении Ил-76 с украинскими военными, и МН-17. Преступления против человечности, преступления, свидетельства по которым могли стать серьезной базой, даже для Гааги, что было бы чрезвычайным вызовом для Российской Федерации. ... Вместо этого они вернулись в Россию. Это произошло, потому что кто-то из высшего руководства государства слил эту информацию. И вопрос национальной безопасности и жизни сегодня, чтобы мы узнали кто это сделал", - подчеркнул Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество дел против Порошенко тянет на Книгу рекордов Гиннеса, - Гончаренко

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Читайте: Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ, - Гончаренко