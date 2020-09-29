Рада рассматривает электронную петицию о создании ВСК по "делу вагнеровцев"
Верховная Рада впервые в истории парламента рассматривает электронную петицию.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что подобное слушание электронной петиции в парламенте происходит впервые.
В частности, нардепы рассматривают петицию по вопросу "вагнеровцев".
"Была на сайте Верховной Рады петиция Виталины Тарасовой, которая набрала 25 705 подписей о необходимости создания Временной следственной комиссии по обстоятельствам расследования возможной государственной измены во время организации и проведения операции по вывозу на территорию Украины российских наемников и бойцов ЧВК "Вагнер", причастных к уничтожению украинских военных самолетов", - сказал Стефанчук.
Ранее петиция родственников погибших воинов с требованием создать ВСК по расследованию дела "вагнеровцев" набрала необходимое количество голосов на сайте Рады.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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ВСК создает то не он! Он бы тупо отписался, что это не его компетенция (в отлиции от строительства дорог и разноса посылок), а пар паментского большинства, которых он знать не знает и не может ими управлять
ТСК не буде.
Але я можу помилятися...
Чекаю.
Все они правильно делают!!!
Не можуть знайти людину, яка написала петицію.
Не вірно вказані контактні данні.
Чи може її вже вбили?
Отакі вони - петиції від усього народу.
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1310907480889843712 1 ч
ВР розглядає ТСК по зірваній операції з «вагнерівцями» В залі порожньо
Слуги пішли із зали Спікера немає 1 заступ\спікера також Це все що треба знати про відношення цих людей до захисту Нац\Безпеки України