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Новости Агрессия России против Украины
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Рада рассматривает электронную петицию о создании ВСК по "делу вагнеровцев"

Рада рассматривает электронную петицию о создании ВСК по

Верховная Рада впервые в истории парламента рассматривает электронную петицию.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что подобное слушание электронной петиции в парламенте происходит впервые.

В частности, нардепы рассматривают петицию по вопросу "вагнеровцев".

"Была на сайте Верховной Рады петиция Виталины Тарасовой, которая набрала 25 705 подписей о необходимости создания Временной следственной комиссии по обстоятельствам расследования возможной государственной измены во время организации и проведения операции по вывозу на территорию Украины российских наемников и бойцов ЧВК "Вагнер", причастных к уничтожению украинских военных самолетов", - сказал Стефанчук.

Ранее петиция родственников погибших воинов с требованием создать ВСК по расследованию дела "вагнеровцев" набрала необходимое количество голосов на сайте Рады.

Читайте: Нардеп "ЕС" Геращенко показала подписи родных погибших на Донбассе под требованием создать ВСК по "вагнеровцам": Общество требует правды

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Читайте: Бутусов: Получил вызов на допрос в ГБР по делу о "возможном разглашении гостайны". ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (29273) петиция (357) ЧВК Вагнер (1333)


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Топ комментарии
+10
Рада розглядає електронну петицію про створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3304
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29.09.2020 14:26
+9
А петиция на сайте зебила Украины была или он ее отклонил?
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29.09.2020 14:19
+6
Рада розглядає електронну петицію про створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1133
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29.09.2020 14:37
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Правила форума Совет форумчан
А петиция на сайте зебила Украины была или он ее отклонил?
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29.09.2020 14:19 Ответить
наскільки я читав - такої там не було.
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29.09.2020 14:25 Ответить
Тобто вирішили не марать руки об це зелене лайно і подати петицію на сайт Верховної Ради? Мудре рішення
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29.09.2020 14:26 Ответить
ну, а шо? Скільки раз клован вже відморозився на цих петиціях?
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29.09.2020 14:47 Ответить
Взагалі то я згоден стосовно лайна, але навіщо петицію про створення ТСК в Верховній Раді подавати на сайт говнокомандуючего? Це ж петиція до Ради.
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29.09.2020 15:25 Ответить
Перевірити зебуїна на вшивість
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29.09.2020 15:27 Ответить
То порохоботи шуткують.
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29.09.2020 14:25 Ответить
А толку?! Хотите чтобы он признался и сам себя наказал посадив на кол
ВСК создает то не он! Он бы тупо отписался, что это не его компетенция (в отлиции от строительства дорог и разноса посылок), а пар паментского большинства, которых он знать не знает и не может ими управлять
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29.09.2020 15:49 Ответить
Тільки депутатів в залі не має, щоб проголосувати за її створення(((((
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29.09.2020 14:25 Ответить
Не мьітьем, так катаньем.(С)
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29.09.2020 14:27 Ответить
уродів вигнали з залу голосування. Спеціально.

ТСК не буде.
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29.09.2020 14:26 Ответить
Рада розглядає електронну петицію про створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3304
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29.09.2020 14:26 Ответить
Рада розглядає електронну петицію про створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1133
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29.09.2020 14:37 Ответить
Обговорення в порожньому залі, слуги кремля пішли обідати. В залі присутні депутати Європейської солідарності, Голосу і Батьківщини.
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29.09.2020 14:28 Ответить
Дивлюся зараз трансляцію і розумію - Україна закінчилась! Парламент став повністю реваншисько-рашистським... Сумно за слуг народу, сумно за той народ, сумно за марно втрачені життя людські...
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29.09.2020 14:36 Ответить
парламент став просто продажним. А продається тому, хто має змогу заплатити.
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29.09.2020 14:48 Ответить
Краще було б сумно, коли бюлетеня до урни кидав на попередніх виборах.
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29.09.2020 15:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/4014 не був помічений в зебілізмі. Принаймі, в моєму кондуїті - не зазначений.
Але я можу помилятися...
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29.09.2020 15:31 Ответить
Зал почти пустой.....☹️
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29.09.2020 14:39 Ответить
саботаж. отрабатывают свои 30 сребреников. Потому что в ходе расследования, как бы самих себя не найти .
Рада розглядає електронну петицію про створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9011
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29.09.2020 15:08 Ответить
"служки" во главе с ломбардным бароном Разумковым убежали из зала.
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29.09.2020 14:48 Ответить
Да не будет ТСК ,сколько бы не верещали орущие.
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29.09.2020 14:50 Ответить
Не будет ТСК, следом не будет Зеленского. Заруби себе это на своем рыле, Russisches Schwein
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29.09.2020 15:02 Ответить
Я запам'ятав.
Чекаю.
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29.09.2020 15:11 Ответить
Чим ти запам'ятало, недолуге? Твій Бандюкович теж вважав, що став президентом на все життя. Поки чекаєш , біжи портки міняй.
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29.09.2020 15:29 Ответить
А ты ко всем вагинам затычка, Вася?
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29.09.2020 15:38 Ответить
Завидно? Известно, шо петики по другим делам...
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29.09.2020 15:53 Ответить
Еще одна кацапская свинья прихиляла . Чей Крым, шлепер?
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29.09.2020 15:55 Ответить
ОЛЗЖ, та самая которая не поддерживает создание ТСК по "вагнеровцам" нечаянно слила самого Зеленского. Если операцию провалил президент, так он "главнокомандующий и глава государства" И ему решать арестовывать убийц из ЧВК "Вагнер" или отпустить их. Он же президент. А то что такие действия расцениваются как гос. измена, со слов ОПЗЖ не имеет значения, что не сделаешь ради "мира" на Донбассе.
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29.09.2020 14:59 Ответить
Оппозиция пускает громкие мыльные пузыри,наполненные сероводородом..
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29.09.2020 15:05 Ответить
Т.е. не нужно было даже пытаться?! Чтобы потом сказали, что мол мы все были "за", но никто ж даже не попытался?!
Все они правильно делают!!!
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29.09.2020 15:53 Ответить
Оце так диво!
Не можуть знайти людину, яка написала петицію.
Не вірно вказані контактні данні.
Чи може її вже вбили?


Отакі вони - петиції від усього народу.
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29.09.2020 15:10 Ответить
Отакі вони - ******, що голосують за зелену шмарклю
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29.09.2020 15:30 Ответить
дійсно, ******, оскільки навіть не доганяють, що цю вдову, яка отримує пенсію за чоловіка, легко знайти через Пенсійний фонд, було би бажання...
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29.09.2020 15:34 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1310907480889843712 1 ч

ВР розглядає ТСК по зірваній операції з «вагнерівцями» В залі порожньо
Слуги пішли із зали Спікера немає 1 заступ\спікера також Це все що треба знати про відношення цих людей до захисту Нац\Безпеки України
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29.09.2020 16:03 Ответить
Рада розглядає електронну петицію про створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 972
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29.09.2020 22:51 Ответить
 
 