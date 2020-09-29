Рада розглядає електронну петицію про створення ТСК у "справі вагнерівців"
Верховна Рада вперше в історії парламенту розглядає електронну петицію.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що подібне слухання електронної петиції в парламенті відбувається вперше.
Зокрема, нардепи розглядають петицію з питання "вагнерівців".
"Була на сайті Верховної Ради петиція Віталіни Тарасової, яка набрала 25 705 підписів про необхідність створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування обставин розслідування можливої державної зради під час організації та проведення операції з вивезення на територію України російських найманців і бійців ПВК "Вагнер", причетних до знищення українських військових літаків", - сказав Стефанчук.
Раніше петиція родичів загиблих воїнів з вимогою створити ТСК з розслідування справи "вагнерівців" набрала необхідну кількість голосів на сайті Ради.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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ВСК создает то не он! Он бы тупо отписался, что это не его компетенция (в отлиции от строительства дорог и разноса посылок), а пар паментского большинства, которых он знать не знает и не может ими управлять
ТСК не буде.
Але я можу помилятися...
Чекаю.
Все они правильно делают!!!
Не можуть знайти людину, яка написала петицію.
Не вірно вказані контактні данні.
Чи може її вже вбили?
Отакі вони - петиції від усього народу.
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1310907480889843712 1 ч
ВР розглядає ТСК по зірваній операції з «вагнерівцями» В залі порожньо
Слуги пішли із зали Спікера немає 1 заступ\спікера також Це все що треба знати про відношення цих людей до захисту Нац\Безпеки України