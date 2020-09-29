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Рада розглядає електронну петицію про створення ТСК у "справі вагнерівців"

Рада розглядає електронну петицію про створення ТСК у

Верховна Рада вперше в історії парламенту розглядає електронну петицію.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що подібне слухання електронної петиції в парламенті відбувається вперше.

Зокрема, нардепи розглядають петицію з питання "вагнерівців".

"Була на сайті Верховної Ради петиція Віталіни Тарасової, яка набрала 25 705 підписів про необхідність створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування обставин розслідування можливої ​​державної зради під час організації та проведення операції з вивезення на територію України російських найманців і бійців ПВК "Вагнер", причетних до знищення українських військових літаків", - сказав Стефанчук.

Раніше петиція родичів загиблих воїнів з вимогою створити ТСК з розслідування справи "вагнерівців" набрала необхідну кількість голосів на сайті Ради.

Також читайте: Бутусов: Отримав виклик на допит у ДБР у справі про "можливе розголошення держтаємниці". ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Читайте: "ЄС" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців" на засіданні Ради 29 вересня, - Герасимов

Автор: 

ВР (15025) петиція (321) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+10
Рада розглядає електронну петицію про створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3304
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29.09.2020 14:26
+9
А петиция на сайте зебила Украины была или он ее отклонил?
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29.09.2020 14:19
+6
Рада розглядає електронну петицію про створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1133
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29.09.2020 14:37
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А петиция на сайте зебила Украины была или он ее отклонил?
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29.09.2020 14:19 Відповісти
наскільки я читав - такої там не було.
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29.09.2020 14:25 Відповісти
Тобто вирішили не марать руки об це зелене лайно і подати петицію на сайт Верховної Ради? Мудре рішення
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29.09.2020 14:26 Відповісти
ну, а шо? Скільки раз клован вже відморозився на цих петиціях?
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29.09.2020 14:47 Відповісти
Взагалі то я згоден стосовно лайна, але навіщо петицію про створення ТСК в Верховній Раді подавати на сайт говнокомандуючего? Це ж петиція до Ради.
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29.09.2020 15:25 Відповісти
Перевірити зебуїна на вшивість
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29.09.2020 15:27 Відповісти
То порохоботи шуткують.
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29.09.2020 14:25 Відповісти
А толку?! Хотите чтобы он признался и сам себя наказал посадив на кол
ВСК создает то не он! Он бы тупо отписался, что это не его компетенция (в отлиции от строительства дорог и разноса посылок), а пар паментского большинства, которых он знать не знает и не может ими управлять
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29.09.2020 15:49 Відповісти
Тільки депутатів в залі не має, щоб проголосувати за її створення(((((
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29.09.2020 14:25 Відповісти
Не мьітьем, так катаньем.(С)
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29.09.2020 14:27 Відповісти
уродів вигнали з залу голосування. Спеціально.

ТСК не буде.
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29.09.2020 14:26 Відповісти
Рада розглядає електронну петицію про створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3304
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29.09.2020 14:26 Відповісти
Рада розглядає електронну петицію про створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1133
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29.09.2020 14:37 Відповісти
Обговорення в порожньому залі, слуги кремля пішли обідати. В залі присутні депутати Європейської солідарності, Голосу і Батьківщини.
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29.09.2020 14:28 Відповісти
Дивлюся зараз трансляцію і розумію - Україна закінчилась! Парламент став повністю реваншисько-рашистським... Сумно за слуг народу, сумно за той народ, сумно за марно втрачені життя людські...
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29.09.2020 14:36 Відповісти
парламент став просто продажним. А продається тому, хто має змогу заплатити.
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29.09.2020 14:48 Відповісти
Краще було б сумно, коли бюлетеня до урни кидав на попередніх виборах.
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29.09.2020 15:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/4014 не був помічений в зебілізмі. Принаймі, в моєму кондуїті - не зазначений.
Але я можу помилятися...
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29.09.2020 15:31 Відповісти
Зал почти пустой.....☹️
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29.09.2020 14:39 Відповісти
саботаж. отрабатывают свои 30 сребреников. Потому что в ходе расследования, как бы самих себя не найти .
Рада розглядає електронну петицію про створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9011
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29.09.2020 15:08 Відповісти
"служки" во главе с ломбардным бароном Разумковым убежали из зала.
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29.09.2020 14:48 Відповісти
Да не будет ТСК ,сколько бы не верещали орущие.
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29.09.2020 14:50 Відповісти
Не будет ТСК, следом не будет Зеленского. Заруби себе это на своем рыле, Russisches Schwein
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29.09.2020 15:02 Відповісти
Я запам'ятав.
Чекаю.
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29.09.2020 15:11 Відповісти
Чим ти запам'ятало, недолуге? Твій Бандюкович теж вважав, що став президентом на все життя. Поки чекаєш , біжи портки міняй.
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29.09.2020 15:29 Відповісти
А ты ко всем вагинам затычка, Вася?
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29.09.2020 15:38 Відповісти
Завидно? Известно, шо петики по другим делам...
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29.09.2020 15:53 Відповісти
Еще одна кацапская свинья прихиляла . Чей Крым, шлепер?
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29.09.2020 15:55 Відповісти
ОЛЗЖ, та самая которая не поддерживает создание ТСК по "вагнеровцам" нечаянно слила самого Зеленского. Если операцию провалил президент, так он "главнокомандующий и глава государства" И ему решать арестовывать убийц из ЧВК "Вагнер" или отпустить их. Он же президент. А то что такие действия расцениваются как гос. измена, со слов ОПЗЖ не имеет значения, что не сделаешь ради "мира" на Донбассе.
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29.09.2020 14:59 Відповісти
Оппозиция пускает громкие мыльные пузыри,наполненные сероводородом..
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29.09.2020 15:05 Відповісти
Т.е. не нужно было даже пытаться?! Чтобы потом сказали, что мол мы все были "за", но никто ж даже не попытался?!
Все они правильно делают!!!
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29.09.2020 15:53 Відповісти
Оце так диво!
Не можуть знайти людину, яка написала петицію.
Не вірно вказані контактні данні.
Чи може її вже вбили?


Отакі вони - петиції від усього народу.
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29.09.2020 15:10 Відповісти
Отакі вони - ******, що голосують за зелену шмарклю
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29.09.2020 15:30 Відповісти
дійсно, ******, оскільки навіть не доганяють, що цю вдову, яка отримує пенсію за чоловіка, легко знайти через Пенсійний фонд, було би бажання...
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29.09.2020 15:34 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1310907480889843712 1 ч

ВР розглядає ТСК по зірваній операції з «вагнерівцями» В залі порожньо
Слуги пішли із зали Спікера немає 1 заступ\спікера також Це все що треба знати про відношення цих людей до захисту Нац\Безпеки України
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29.09.2020 16:03 Відповісти
Рада розглядає електронну петицію про створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 972
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29.09.2020 22:51 Відповісти
 
 