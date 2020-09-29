Рада розглядає електронну петицію про створення ТСК у "справі вагнерівців"

Верховна Рада вперше в історії парламенту розглядає електронну петицію.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що подібне слухання електронної петиції в парламенті відбувається вперше.

Зокрема, нардепи розглядають петицію з питання "вагнерівців".

"Була на сайті Верховної Ради петиція Віталіни Тарасової, яка набрала 25 705 підписів про необхідність створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування обставин розслідування можливої ​​державної зради під час організації та проведення операції з вивезення на територію України російських найманців і бійців ПВК "Вагнер", причетних до знищення українських військових літаків", - сказав Стефанчук.

Раніше петиція родичів загиблих воїнів з вимогою створити ТСК з розслідування справи "вагнерівців" набрала необхідну кількість голосів на сайті Ради.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

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