Фонд гарантирования вкладов физлиц заявил об обнаружении компании-двойника

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил об обнаружении компании-двойника с аналогичным названием.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Подчеркивается, что ФГВФЛ не имеет никакого отношения к деятельности ООО "Финансовая компания "Фонд гарантирования вкладов", которая была зарегистрирована 25 марта 2021 года.

"Призываем всех быть внимательными при заключении разного рода сделок с указанной финкомпанией. В свою очередь Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже обратился к правоохранительным органам, в частности к Национальной полиции, с просьбой изучить деятельность компании-тезки и принять соответствующие меры с целью предотвращения совершения возможных мошеннических действий", - говорится в сообщении.

Также Фонд направил письмо-обращение к компании-двойнику с требованием изменить название, и в Министерство юстиции с запросом изучить правомерность регистрации данной компании.

В ФГВФЛ отмечают, что среди учредителей компании-двойника - недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков.