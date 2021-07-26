РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8840 посетителей онлайн
Новости
4 493 8

Фонд гарантирования вкладов физлиц заявил об обнаружении компании-двойника

Фонд гарантирования вкладов физлиц заявил об обнаружении компании-двойника

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил об обнаружении компании-двойника с аналогичным названием.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Подчеркивается, что ФГВФЛ не имеет никакого отношения к деятельности ООО "Финансовая компания "Фонд гарантирования вкладов", которая была зарегистрирована 25 марта 2021 года.

"Призываем всех быть внимательными при заключении разного рода сделок с указанной финкомпанией. В свою очередь Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже обратился к правоохранительным органам, в частности к Национальной полиции, с просьбой изучить деятельность компании-тезки и принять соответствующие меры с целью предотвращения совершения возможных мошеннических действий", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года может быть решен вопрос о повышении гарантированной суммы по вкладам

Также Фонд направил письмо-обращение к компании-двойнику с требованием изменить название, и в Министерство юстиции с запросом изучить правомерность регистрации данной компании.

В ФГВФЛ отмечают, что среди учредителей компании-двойника - недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков.

Автор: 

мошенничество (1277) Фонд гарантирования вкладов (149)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😂🤣 хто би сумнівався
показать весь комментарий
26.07.2021 21:35 Ответить
не может быть!
а пенсионный фонд у вас в одном экземпляре, а, враги народа?
показать весь комментарий
26.07.2021 21:39 Ответить
Ви висловили мою думку !!! Бо тут нас так агітують за накопичувальну систему пенсійного фонду !!!
показать весь комментарий
26.07.2021 21:46 Ответить
точно "зеленые" придумали! Они гаразды на всякую мутотень
показать весь комментарий
26.07.2021 22:12 Ответить
Да ладно. Типа мы поверили. Это схема родом еще из 90-х. Организовывают двойника обычно сами хозяева оригинала. А потом грабят кассу и линяют за бугор. Когда начинают подсчитывать убытки и разбираться с заявлениями пострадавших, то выясняется, что все обязательства ЗАРАНЕЕ были написаны на двойника. А двойник - это ЧП с 37 грн уставного капитала и офисом в арендуемой комнате в заброшенной общаге. Тогда сбежавшим как бы и предьявить нечего.
показать весь комментарий
26.07.2021 23:49 Ответить
клептократическая антинародная клика. "Лох - не мамонт, весь не вымрет".

Государство в смартфоне - смартфон в сумке - сумка в багаже рейса на Кипр.
показать весь комментарий
27.07.2021 00:00 Ответить
ГЫГЫ, когда "пенсия" наступит куда покруче расскажут !!! Там и про мышей будет, что бабки сожрали, про потопы хакеров и еще куча всей дряни... главное що бы щас деньги несли, а то воровать нечего!
показать весь комментарий
27.07.2021 00:04 Ответить
зеСКОТСТВО
показать весь комментарий
27.07.2021 07:33 Ответить
 
 