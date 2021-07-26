Фонд гарантирования вкладов физлиц заявил об обнаружении компании-двойника
Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил об обнаружении компании-двойника с аналогичным названием.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
Подчеркивается, что ФГВФЛ не имеет никакого отношения к деятельности ООО "Финансовая компания "Фонд гарантирования вкладов", которая была зарегистрирована 25 марта 2021 года.
"Призываем всех быть внимательными при заключении разного рода сделок с указанной финкомпанией. В свою очередь Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже обратился к правоохранительным органам, в частности к Национальной полиции, с просьбой изучить деятельность компании-тезки и принять соответствующие меры с целью предотвращения совершения возможных мошеннических действий", - говорится в сообщении.
Также Фонд направил письмо-обращение к компании-двойнику с требованием изменить название, и в Министерство юстиции с запросом изучить правомерность регистрации данной компании.
В ФГВФЛ отмечают, что среди учредителей компании-двойника - недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков.
а пенсионный фонд у вас в одном экземпляре, а, враги народа?
Государство в смартфоне - смартфон в сумке - сумка в багаже рейса на Кипр.