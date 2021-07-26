РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8820 посетителей онлайн
Новости
5 429 12

Моряк из Одессы умер на судне у берегов Египта

Моряк из Одессы умер на судне у берегов Египта

На судне в территориальных водах Египта обнаружили мертвым моряка из Одессы 1956 года рождения. По предварительным данным, он скончался по естественным причинам.

Украинец скончался в конце прошлой недели на борту одного из судов немецкой компании Blumenthal. Об этом сообщил морской юрист Николай Гольбин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, следов насильственной смерти на теле моряка не обнаружено.

"Предварительно, причина смерти - естественная", - сказал юрист.

Он уточнил, что ЧП произошло, когда судно находилось в территориальных водах Египта.

Читайте: Украинские моряки, оставшиеся на поломанном судне в Аравийском море, вернутся домой после ремонта корабля, - МИД

Автор: 

Египет (773) моряки (1079) смерть (9299) украинцы (3917)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Над ким ти пащекуєш, убогий??? Над людиною, яка все життя провела у морі та в свої 65 років ще працювала, щоб прокормити свою сім'ю та надати їй більш-менш пристойне життя? Батьки не навчили, що потрібно говорити про небіжчика? Як по мені, то краще було б взагалі пропустити, ніж писати таке.
показать весь комментарий
27.07.2021 00:20 Ответить
+3
..морячку на минуточку 65 годков
показать весь комментарий
27.07.2021 00:16 Ответить
+1
Давайте йому Героя України! Це ж скільки мужності та героїзму він створив
показать весь комментарий
26.07.2021 23:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давайте йому Героя України! Це ж скільки мужності та героїзму він створив
показать весь комментарий
26.07.2021 23:34 Ответить
Над ким ти пащекуєш, убогий??? Над людиною, яка все життя провела у морі та в свої 65 років ще працювала, щоб прокормити свою сім'ю та надати їй більш-менш пристойне життя? Батьки не навчили, що потрібно говорити про небіжчика? Як по мені, то краще було б взагалі пропустити, ніж писати таке.
показать весь комментарий
27.07.2021 00:20 Ответить
Ого які ми співчутливі. Тобто коли 20 річний гине на війні то це повсякдення.
А ось коли помирає моряк німецького судна це трагедія.
Ну так! Смерть однієї людини це трагедія. Смерть тисяч -- статистика!
показать весь комментарий
27.07.2021 00:49 Ответить
убогий когда ты знал о войне только из рассказов дедушек это человек уже работал на флоте и уже тогда рисковал что б заработать на достойную жизнь своих родных на берегу. и толку от него в окопах ноль без палочки. а гибель наших военных трагедия, но они тоже выбирали СВОЙ путь. и профессия военного как бы предусматривает опасность погибнуть.
показать весь комментарий
27.07.2021 03:43 Ответить
Естественная - это типа "последствие контакта тяжелого тупого предмета с головой" или "повреждение грудной клетки режущим предметом"?
показать весь комментарий
26.07.2021 23:41 Ответить
..морячку на минуточку 65 годков
показать весь комментарий
27.07.2021 00:16 Ответить
пацан ишшо, у меня прабабка Мария Михайловна в 95 ходила и возле печи умерла при віпечке хлеба.
показать весь комментарий
27.07.2021 00:28 Ответить
Він був щеплений =чарівною= вакцинкою ?
Навряд чи в море випускають без попереднього медогляду.
показать весь комментарий
27.07.2021 01:49 Ответить
Деяких, не зважаючи на стать, треба чіпувати чарівним чіпом для собак. А краще для слонів. І чіп має бути обладнаний сиреною, щоб бачили і чули всі: ось іде особа з дикунськими, середньовічними поглядами, яка нічого не чула про те, що колись люди мільйонами вмирали від кору, краснухи, віспи, коклюшу, дифтерії, стовбняку, туберкульозу, залишались каліками після поліомієліту, не виживали після укусів скажених тварин... Зараз майже нічого з цих жахів немає, бо від всіх цих хвороб є чарівні вакцини.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:12 Ответить
Вот к чему приводит купленная медкомиссия. И он не первый, и не последний.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:11 Ответить
А что - медкомиссию прошел и ты уже застрахован от всего, включая ковид?
показать весь комментарий
27.07.2021 08:48 Ответить
 
 