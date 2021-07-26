Моряк из Одессы умер на судне у берегов Египта
На судне в территориальных водах Египта обнаружили мертвым моряка из Одессы 1956 года рождения. По предварительным данным, он скончался по естественным причинам.
Украинец скончался в конце прошлой недели на борту одного из судов немецкой компании Blumenthal. Об этом сообщил морской юрист Николай Гольбин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, следов насильственной смерти на теле моряка не обнаружено.
"Предварительно, причина смерти - естественная", - сказал юрист.
Он уточнил, что ЧП произошло, когда судно находилось в территориальных водах Египта.
Топ комментарии
+7 Нетто Отто
показать весь комментарий27.07.2021 00:20 Ответить Ссылка
+3 Mavka Ukraina
показать весь комментарий27.07.2021 00:16 Ответить Ссылка
+1 Revty Vasya
показать весь комментарий26.07.2021 23:34 Ответить Ссылка
А ось коли помирає моряк німецького судна це трагедія.
Ну так! Смерть однієї людини це трагедія. Смерть тисяч -- статистика!
Навряд чи в море випускають без попереднього медогляду.