Моряк з Одеси помер на судні біля берегів Єгипту

На судні в територіальних водах Єгипту виявили мертвим моряка з Одеси 1956 року народження. За попередніми даними, він помер з природних причин.

Українець помер наприкінці минулого тижня на борту одного з суден німецької компанії Blumenthal. Про це повідомив морський юрист Микола Гольбін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, слідів насильницької смерті на тілі моряка не виявлено.

"Попередньо, причина смерті - природна", - сказав юрист.

Він уточнив, що НП сталася, коли судно перебувало в територіальних водах Єгипту.

Читайте також: Українські моряки, що залишилися на несправному судні в Аравійському морі, повернуться додому після ремонту корабля, - МЗС

Єгипет (393) моряки (927) смерть (6828) українці (2604)
Над ким ти пащекуєш, убогий??? Над людиною, яка все життя провела у морі та в свої 65 років ще працювала, щоб прокормити свою сім'ю та надати їй більш-менш пристойне життя? Батьки не навчили, що потрібно говорити про небіжчика? Як по мені, то краще було б взагалі пропустити, ніж писати таке.
27.07.2021 00:20 Відповісти
..морячку на минуточку 65 годков
27.07.2021 00:16 Відповісти
Давайте йому Героя України! Це ж скільки мужності та героїзму він створив
26.07.2021 23:34 Відповісти
Над ким ти пащекуєш, убогий??? Над людиною, яка все життя провела у морі та в свої 65 років ще працювала, щоб прокормити свою сім'ю та надати їй більш-менш пристойне життя? Батьки не навчили, що потрібно говорити про небіжчика? Як по мені, то краще було б взагалі пропустити, ніж писати таке.
27.07.2021 00:20 Відповісти
Ого які ми співчутливі. Тобто коли 20 річний гине на війні то це повсякдення.
А ось коли помирає моряк німецького судна це трагедія.
Ну так! Смерть однієї людини це трагедія. Смерть тисяч -- статистика!
27.07.2021 00:49 Відповісти
убогий когда ты знал о войне только из рассказов дедушек это человек уже работал на флоте и уже тогда рисковал что б заработать на достойную жизнь своих родных на берегу. и толку от него в окопах ноль без палочки. а гибель наших военных трагедия, но они тоже выбирали СВОЙ путь. и профессия военного как бы предусматривает опасность погибнуть.
27.07.2021 03:43 Відповісти
Естественная - это типа "последствие контакта тяжелого тупого предмета с головой" или "повреждение грудной клетки режущим предметом"?
26.07.2021 23:41 Відповісти
..морячку на минуточку 65 годков
27.07.2021 00:16 Відповісти
пацан ишшо, у меня прабабка Мария Михайловна в 95 ходила и возле печи умерла при віпечке хлеба.
27.07.2021 00:28 Відповісти
Він був щеплений =чарівною= вакцинкою ?
Навряд чи в море випускають без попереднього медогляду.
27.07.2021 01:49 Відповісти
Деяких, не зважаючи на стать, треба чіпувати чарівним чіпом для собак. А краще для слонів. І чіп має бути обладнаний сиреною, щоб бачили і чули всі: ось іде особа з дикунськими, середньовічними поглядами, яка нічого не чула про те, що колись люди мільйонами вмирали від кору, краснухи, віспи, коклюшу, дифтерії, стовбняку, туберкульозу, залишались каліками після поліомієліту, не виживали після укусів скажених тварин... Зараз майже нічого з цих жахів немає, бо від всіх цих хвороб є чарівні вакцини.
27.07.2021 09:12 Відповісти
Вот к чему приводит купленная медкомиссия. И он не первый, и не последний.
27.07.2021 08:11 Відповісти
А что - медкомиссию прошел и ты уже застрахован от всего, включая ковид?
27.07.2021 08:48 Відповісти
 
 