Моряк з Одеси помер на судні біля берегів Єгипту
На судні в територіальних водах Єгипту виявили мертвим моряка з Одеси 1956 року народження. За попередніми даними, він помер з природних причин.
Українець помер наприкінці минулого тижня на борту одного з суден німецької компанії Blumenthal. Про це повідомив морський юрист Микола Гольбін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, слідів насильницької смерті на тілі моряка не виявлено.
"Попередньо, причина смерті - природна", - сказав юрист.
Він уточнив, що НП сталася, коли судно перебувало в територіальних водах Єгипту.
Топ коментарі
+7 Нетто Отто
показати весь коментар27.07.2021 00:20 Відповісти Посилання
+3 Mavka Ukraina
показати весь коментар27.07.2021 00:16 Відповісти Посилання
+1 Revty Vasya
показати весь коментар26.07.2021 23:34 Відповісти Посилання
А ось коли помирає моряк німецького судна це трагедія.
Ну так! Смерть однієї людини це трагедія. Смерть тисяч -- статистика!
Навряд чи в море випускають без попереднього медогляду.