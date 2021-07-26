Моряк з Одеси помер на судні біля берегів Єгипту

На судні в територіальних водах Єгипту виявили мертвим моряка з Одеси 1956 року народження. За попередніми даними, він помер з природних причин.

Українець помер наприкінці минулого тижня на борту одного з суден німецької компанії Blumenthal. Про це повідомив морський юрист Микола Гольбін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, слідів насильницької смерті на тілі моряка не виявлено.

"Попередньо, причина смерті - природна", - сказав юрист.

Він уточнив, що НП сталася, коли судно перебувало в територіальних водах Єгипту.

