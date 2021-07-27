87% случаев COVID-19 в Чехии вызваны штаммом "дельта"
С 9 по 23 июля в Чехии, 87% всех случаев заражения COVID-19 были вызваны штаммом "дельта".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина
Согласно информации, которую предоставил Государственный институт здравоохранения Чехии, входящий в состава Минздрава, эксперты выявили 87% случаев заражения штаммом "дельта" среди 2 186 позитивных тестов, которые были сделаны в течение двух недель, с 9 по 23 июля.
Также были выявлены 20 случаев вызванные штаммом "дельта+".
Топ комментарии
+4 Володимир Начинка
показать весь комментарий27.07.2021 07:29 Ответить Ссылка
+3 Вал Кочин
показать весь комментарий27.07.2021 07:49 Ответить Ссылка
+2 Гарри Гарриссон #482664
показать весь комментарий27.07.2021 09:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мы все умрём... Кто не помрёт - утонет в наводненье