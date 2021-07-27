РУС
87% случаев COVID-19 в Чехии вызваны штаммом "дельта"

87% случаев COVID-19 в Чехии вызваны штаммом "дельта"

С 9 по 23 июля в Чехии, 87% всех случаев заражения COVID-19 были вызваны штаммом "дельта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Согласно информации, которую предоставил Государственный институт здравоохранения Чехии, входящий в состава Минздрава, эксперты выявили 87% случаев заражения штаммом "дельта" среди 2 186 позитивных тестов, которые были сделаны в течение двух недель, с 9 по 23 июля.

Также были выявлены 20 случаев вызванные штаммом "дельта+".

Чого ніколи не пишуть в привитих виявлені, чи не в привитих.
27.07.2021 07:29 Ответить
Аж цілих 20 випадків за 2 тижні нашкребли... Щось не йде ця страшенна Дельта, потрібно щось новеньке....
27.07.2021 07:49 Ответить
Низзя...
27.07.2021 09:32 Ответить
пипец!
мы все умрём... Кто не помрёт - утонет в наводненье
27.07.2021 01:27 Ответить
До 1 июля Чехия была закрыта по факту для иностранцев...,откуда это дерьмо прилетело в маленькую Чехию?
27.07.2021 04:35 Ответить
Чешские заробітчани, которые работают в британии. Плюс внутренне-европейские туристы
27.07.2021 07:36 Ответить
...таки масоны ужо потроху начали распылять этот экземпляр "заразы"? ну-ну, подпольно и им переболеем и будет все хорошо. Вот, когда в лабораториях до "сигмы" трохи кровавым поносом "заблюем" всё кругом и тоже будет все ОК. Ну, а для Зеленой Клики "эпидимиоз" это как рижский бальзам войны на петину душу
27.07.2021 05:17 Ответить
На РАБссии 36 мильонов пенсионеров поднимут Майдан...за власть Саветав...и как один подохнем в борьбе за это... чЛенин жив...
27.07.2021 06:29 Ответить
А какцапье все о своей Родине.
27.07.2021 11:03 Ответить
Чого ніколи не пишуть в привитих виявлені, чи не в привитих.
27.07.2021 07:29 Ответить
Низзя...
27.07.2021 09:32 Ответить
Таке писати не вигідно... дискредитувати вакцину можна
27.07.2021 10:49 Ответить
Аж цілих 20 випадків за 2 тижні нашкребли... Щось не йде ця страшенна Дельта, потрібно щось новеньке....
27.07.2021 07:49 Ответить
Уже и "дельта+"? Потом "++", "+++"
27.07.2021 09:34 Ответить
Лаптеногие - сдавайте смену. Подачек сегодня не будет. Возвращайтесь на родину короновируса.87% випадків COVID-19 у Чехії спричинені штамом "Дельта" - Цензор.НЕТ 4890
27.07.2021 10:19 Ответить
*уельта. Надо же как-то мор от вакцинации оправдывать.
27.07.2021 11:03 Ответить
Огласите уже весь алфавит и плюсики везде понатыкайте. Уже не знаю от чего пугаться надо. И сколько раз привиться. Или может годовой абонемент на прививки приобрести? Всё равно двумя не обойдёмся
27.07.2021 12:52 Ответить
 
 