87% случаев COVID-19 в Чехии вызваны штаммом "дельта"

С 9 по 23 июля в Чехии, 87% всех случаев заражения COVID-19 были вызваны штаммом "дельта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Согласно информации, которую предоставил Государственный институт здравоохранения Чехии, входящий в состава Минздрава, эксперты выявили 87% случаев заражения штаммом "дельта" среди 2 186 позитивных тестов, которые были сделаны в течение двух недель, с 9 по 23 июля.

Также были выявлены 20 случаев вызванные штаммом "дельта+".

