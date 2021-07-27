87% випадків COVID-19 у Чехії спричинені штамом "Дельта"
Із 9 по 23 липня в Чехії 87% всіх випадків зараження COVID-19 були спричинені штамом "Дельта".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна
Згідно з інформацією, яку надав Державний інститут охорони здоров’я Чехії, що входить до складу МОЗ, експерти виявили 87% випадків зараження штамом "Дельта" серед 2186 позитивних тестів, що були зроблені протягом двох тижнів, із 9 по 23 липня.
Також були виявлені 20 випадків, спричинені штамом "Дельта+".
