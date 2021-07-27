УКР
Новини
2 451 16

87% випадків COVID-19 у Чехії спричинені штамом "Дельта"

Із 9 по 23 липня в Чехії 87% всіх випадків зараження COVID-19 були спричинені штамом "Дельта".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Згідно з інформацією, яку надав Державний інститут охорони здоров’я Чехії, що входить до складу МОЗ, експерти виявили 87% випадків зараження штамом "Дельта" серед 2186 позитивних тестів, що були зроблені протягом двох тижнів, із 9 по 23 липня.

Також були виявлені 20 випадків, спричинені штамом "Дельта+".

Чехія (1714) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+4
Чого ніколи не пишуть в привитих виявлені, чи не в привитих.
27.07.2021 07:29 Відповісти
+3
Аж цілих 20 випадків за 2 тижні нашкребли... Щось не йде ця страшенна Дельта, потрібно щось новеньке....
27.07.2021 07:49 Відповісти
+2
Низзя...
27.07.2021 09:32 Відповісти
пипец!
мы все умрём... Кто не помрёт - утонет в наводненье
27.07.2021 01:27 Відповісти
До 1 июля Чехия была закрыта по факту для иностранцев...,откуда это дерьмо прилетело в маленькую Чехию?
27.07.2021 04:35 Відповісти
Чешские заробітчани, которые работают в британии. Плюс внутренне-европейские туристы
27.07.2021 07:36 Відповісти
...таки масоны ужо потроху начали распылять этот экземпляр "заразы"? ну-ну, подпольно и им переболеем и будет все хорошо. Вот, когда в лабораториях до "сигмы" трохи кровавым поносом "заблюем" всё кругом и тоже будет все ОК. Ну, а для Зеленой Клики "эпидимиоз" это как рижский бальзам войны на петину душу
27.07.2021 05:17 Відповісти
На РАБссии 36 мильонов пенсионеров поднимут Майдан...за власть Саветав...и как один подохнем в борьбе за это... чЛенин жив...
27.07.2021 06:29 Відповісти
А какцапье все о своей Родине.
27.07.2021 11:03 Відповісти
Чого ніколи не пишуть в привитих виявлені, чи не в привитих.
27.07.2021 07:29 Відповісти
Низзя...
27.07.2021 09:32 Відповісти
Таке писати не вигідно... дискредитувати вакцину можна
27.07.2021 10:49 Відповісти
Аж цілих 20 випадків за 2 тижні нашкребли... Щось не йде ця страшенна Дельта, потрібно щось новеньке....
27.07.2021 07:49 Відповісти
Уже и "дельта+"? Потом "++", "+++"
27.07.2021 09:34 Відповісти
Лаптеногие - сдавайте смену. Подачек сегодня не будет. Возвращайтесь на родину короновируса.87% випадків COVID-19 у Чехії спричинені штамом "Дельта" - Цензор.НЕТ 4890
27.07.2021 10:19 Відповісти
*уельта. Надо же как-то мор от вакцинации оправдывать.
27.07.2021 11:03 Відповісти
Огласите уже весь алфавит и плюсики везде понатыкайте. Уже не знаю от чего пугаться надо. И сколько раз привиться. Или может годовой абонемент на прививки приобрести? Всё равно двумя не обойдёмся
27.07.2021 12:52 Відповісти
 
 