Местонахождение крымского политзаключенного Приходько на сегодняшний день неизвестно, - Денисова

Местонахождение незаконно осужденного украинского политзаключенного, крымчанина Олега Приходько на сегодняшний день неизвестно.

Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Официального подтверждения, где именно на территории РФ содержится гражданин Украины, нету с начала июня. 3 марта 2021 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону незаконно осудил Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в 110 000 рублей за якобы "незаконное изготовление взрывчатых веществ, попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года", - написала Денисова.

17 мая 2021 года Военный апелляционный суд города Власиха Московской области отклонил апелляционную жалобу Олега Приходько на незаконное предыдущее решение суда первой инстанции, в отсутствие каких-либо достоверных доказательств вины украинца.

"По предварительной информации, Олег Приходько этапирован для отбывания незаконного наказания в российский город Владимир. Последнее известное место содержания нашего соотечественника - "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ростовской области"", - отметила омбудсмен.

Она также обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и директору Федеральной службы исполнения наказаний России Александру Калашникову с требованием принять меры для подтверждения местонахождения Олега Приходько, а также предоставить информацию о состоянии его здоровья, обеспечении медицинской и правовой помощью.

"Также прошу Министерство иностранных дел Украины обеспечить надлежащую консульскую защиту во время пребывания Олега Приходько на российской территории. Призываю представителей международного сообщества продолжать политическое и санкционное давление на РФ, чтобы остановить преследования и судилища и освободить всех незаконно осужденных граждан Украины", - подытожила Денисова.