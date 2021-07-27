Местонахождение крымского политзаключенного Приходько на сегодняшний день неизвестно, - Денисова
Местонахождение незаконно осужденного украинского политзаключенного, крымчанина Олега Приходько на сегодняшний день неизвестно.
Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Официального подтверждения, где именно на территории РФ содержится гражданин Украины, нету с начала июня. 3 марта 2021 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону незаконно осудил Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в 110 000 рублей за якобы "незаконное изготовление взрывчатых веществ, попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года", - написала Денисова.
17 мая 2021 года Военный апелляционный суд города Власиха Московской области отклонил апелляционную жалобу Олега Приходько на незаконное предыдущее решение суда первой инстанции, в отсутствие каких-либо достоверных доказательств вины украинца.
"По предварительной информации, Олег Приходько этапирован для отбывания незаконного наказания в российский город Владимир. Последнее известное место содержания нашего соотечественника - "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ростовской области"", - отметила омбудсмен.
Она также обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и директору Федеральной службы исполнения наказаний России Александру Калашникову с требованием принять меры для подтверждения местонахождения Олега Приходько, а также предоставить информацию о состоянии его здоровья, обеспечении медицинской и правовой помощью.
"Также прошу Министерство иностранных дел Украины обеспечить надлежащую консульскую защиту во время пребывания Олега Приходько на российской территории. Призываю представителей международного сообщества продолжать политическое и санкционное давление на РФ, чтобы остановить преследования и судилища и освободить всех незаконно осужденных граждан Украины", - подытожила Денисова.
19.10.1999 за распоряжением правительства Российской Федерации №1687 корпус подводной лодки СС-310 передан Украине.
31.12.1999 президент РФ Ельцин Б.Н., с учетом многочисленных обращений граждан, организаций Украины и Договора о дружбе вступившего в силу 01.04.1999, назначил и.о. президента РФ Путина В.В.
18.04.2000 в Киеве состоялась встреча В.В. Путина и Л.Д. Кучмы.
В этот же день оба президента посетили штаб Черноморского флота в Севастополе.
12.08.2000 в первую годовщину смерти Путина В.С. на учениях взорвалась подводная лодка "Курск".
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо створення
військово-морського музею
З метою вшанування військових моряків, увічнення їх подвигів
та виховання молоді на кращих традиціях військово-морського флоту:
1. Підтримати ініціативу громадських організацій ветеранів
війни, збройних сил та військово-морського флоту щодо створення
військово-морського музею на базі дизельного підводного човна
СС-310 проекту 690, переданого Україні Урядом Російської Федерації.
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо створення в
установленому порядку військово-морського музею, забезпечивши
транспортування та ремонт човна, відведення території для музею,
та вирішити питання його фінансування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 вересня 2000 року
N 283/2000-рп
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 31 січня 2001 р. N 23-р Київ
Про передачу підводного човна "СС-310"
Міжнародному благодійному фонду "Славутич
Погодитися з пропозицією громадських організацій ветеранів
війни, збройних сил та військово-морського флоту, погоджену з
Міноборони, Мінекономіки, Мінфіном, Фондом державного майна,
Мінкультури, Мін'юстом, Державним комітетом у справах ветеранів,
Держкомархівом, щодо безоплатної передачі у власність Міжнародного
благодійного фонду "Славутич" підводного човна "СС-310" проекту
690, який пройшов процедуру роззброєння і згідно з розпорядженням
Уряду Російської Федерації від 19 жовтня 1999 р. N 1687 переданий
в дар Україні з метою створення військово-морського музею
"Підводний човен "СС-310" у м. Києві.
Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 29
В 2001 году, за поручением президента Украины Леонида Кучмы, Москву с официальным визитом посетил В.Ф. Янукович.
15.07.2004 действующим решением Киевсовета №419-2/1829, за счет части парка КП «Киевзеленстрой» 0.30Га. + 0.17 Га. городской застройки, для строительства военно-морского музейного комплекса «ПОБЕДА» фонду «Славутич» на 15 лет отведено 0.47 Га.
Парк КП «Киевзеленстрой» создан за решением исполкома Киевского городского совета депутатов трудящихся №1619 от 29.10.1963 за ул. Электриков,№35 Киевского речного порта.
На закладке порта 18.07.1897 был дед Путина В.В., предложивший перенести столицу из Питера в Киев.