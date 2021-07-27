Місцеперебування кримського політв'язня Приходька нині невідоме, - Денісова
Місцеперебування незаконно засудженого українського політв'язня, кримчанина Олега Приходька на сьогодні невідоме.
Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційного підтвердження, де саме на території РФ утримується громадянин України, немає з початку червня. 3 березня 2021 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону незаконно засудив Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму та сплати штрафу у 110 тисяч рублів за начебто "незаконне виготовлення вибухових речовин, спробу скоєння терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року", - написала Денісова.
17 травня 2021 року Військовий апеляційний суд м. Власіха Московської області відхилив апеляційну скаргу Олега Приходька на незаконне попереднє рішення суду першої інстанції, за відсутності будь-яких достовірних доказів провини українця.
"За попередньою інформацією, Олега Приходька етаповано для відбування незаконного покарання до російського м. Володимир. Останнє відоме місце утримання нашого співгромадянина – "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ростовской области"", - зазначила омбудсмен.
Вона також звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової і директора Федеральної служби виконання покарань Росії Олександра Калашникова з вимогою вжити заходів для підтвердження місцеперебування Олега Приходька, а також надати інформацію про стан його здоров'я, забезпечення медичною та правовою допомогою.
"Також прошу Міністерство закордонних справ України забезпечити належний консульський захист під час перебування Олега Приходька на російській території. Закликаю представників міжнародної спільноти продовжувати політичний і санкційний тиск на РФ, аби зупинити переслідування та судилища і звільнити усіх незаконно засуджених громадян України", - підсумувала Денісова.
19.10.1999 за распоряжением правительства Российской Федерации №1687 корпус подводной лодки СС-310 передан Украине.
31.12.1999 президент РФ Ельцин Б.Н., с учетом многочисленных обращений граждан, организаций Украины и Договора о дружбе вступившего в силу 01.04.1999, назначил и.о. президента РФ Путина В.В.
18.04.2000 в Киеве состоялась встреча В.В. Путина и Л.Д. Кучмы.
В этот же день оба президента посетили штаб Черноморского флота в Севастополе.
12.08.2000 в первую годовщину смерти Путина В.С. на учениях взорвалась подводная лодка "Курск".
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо створення
військово-морського музею
З метою вшанування військових моряків, увічнення їх подвигів
та виховання молоді на кращих традиціях військово-морського флоту:
1. Підтримати ініціативу громадських організацій ветеранів
війни, збройних сил та військово-морського флоту щодо створення
військово-морського музею на базі дизельного підводного човна
СС-310 проекту 690, переданого Україні Урядом Російської Федерації.
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо створення в
установленому порядку військово-морського музею, забезпечивши
транспортування та ремонт човна, відведення території для музею,
та вирішити питання його фінансування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 вересня 2000 року
N 283/2000-рп
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 31 січня 2001 р. N 23-р Київ
Про передачу підводного човна "СС-310"
Міжнародному благодійному фонду "Славутич
Погодитися з пропозицією громадських організацій ветеранів
війни, збройних сил та військово-морського флоту, погоджену з
Міноборони, Мінекономіки, Мінфіном, Фондом державного майна,
Мінкультури, Мін'юстом, Державним комітетом у справах ветеранів,
Держкомархівом, щодо безоплатної передачі у власність Міжнародного
благодійного фонду "Славутич" підводного човна "СС-310" проекту
690, який пройшов процедуру роззброєння і згідно з розпорядженням
Уряду Російської Федерації від 19 жовтня 1999 р. N 1687 переданий
в дар Україні з метою створення військово-морського музею
"Підводний човен "СС-310" у м. Києві.
Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 29
В 2001 году, за поручением президента Украины Леонида Кучмы, Москву с официальным визитом посетил В.Ф. Янукович.
15.07.2004 действующим решением Киевсовета №419-2/1829, за счет части парка КП «Киевзеленстрой» 0.30Га. + 0.17 Га. городской застройки, для строительства военно-морского музейного комплекса «ПОБЕДА» фонду «Славутич» на 15 лет отведено 0.47 Га.
Парк КП «Киевзеленстрой» создан за решением исполкома Киевского городского совета депутатов трудящихся №1619 от 29.10.1963 за ул. Электриков,№35 Киевского речного порта.
На закладке порта 18.07.1897 был дед Путина В.В., предложивший перенести столицу из Питера в Киев.