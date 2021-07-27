УКР
Новини Репресії в окупованому Криму
641 4

Місцеперебування кримського політв'язня Приходька нині невідоме, - Денісова

Місцеперебування кримського політв'язня Приходька нині невідоме, - Денісова

Місцеперебування незаконно засудженого українського політв'язня, кримчанина Олега Приходька на сьогодні невідоме.

Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційного підтвердження, де саме на території РФ утримується громадянин України, немає з початку червня. 3 березня 2021 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону незаконно засудив Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму та сплати штрафу у 110 тисяч рублів за начебто "незаконне виготовлення вибухових речовин, спробу скоєння терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року", - написала Денісова.

17 травня 2021 року Військовий апеляційний суд м. Власіха Московської області відхилив апеляційну скаргу Олега Приходька на незаконне попереднє рішення суду першої інстанції, за відсутності будь-яких достовірних доказів провини українця.

Також читайте: Український політв'язень Приходько відмовився від вакцинації в СІЗО РФ, - український консул Малишевський

"За попередньою інформацією, Олега Приходька етаповано для відбування незаконного покарання до російського м. Володимир. Останнє відоме місце утримання нашого співгромадянина – "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ростовской области"", - зазначила омбудсмен.

Вона також звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової і директора Федеральної служби виконання покарань Росії Олександра Калашникова з вимогою вжити заходів для підтвердження місцеперебування Олега Приходька, а також надати інформацію про стан його здоров'я, забезпечення медичною та правовою допомогою.

Також читайте: У кримського політв'язня Олега Приходька серйозні проблеми зі здоров'ям, - український консул Малишевський

"Також прошу Міністерство закордонних справ України забезпечити належний консульський захист під час перебування Олега Приходька на російській території. Закликаю представників міжнародної спільноти продовжувати політичний і санкційний тиск на РФ, аби зупинити переслідування та судилища і звільнити усіх незаконно засуджених громадян України", - підсумувала Денісова.

Денісова Людмила (883) омбудсмен (488) росія (67966) політв’язні (1364) Приходько Олег (45)
Та Клоуну пох... Он "мир' в очке Хулио уже увидел и сейчас вместе с зелёной шоблой заняты грабежом страны... А вы их "отвлекаете" державными делами...
27.07.2021 10:59 Відповісти
З відпусток повернуться і почнуть ... , в турборежимі поновлювати спущене на фешенебельних курортах.
27.07.2021 11:07 Відповісти
Боже, поможи
27.07.2021 11:03 Відповісти
