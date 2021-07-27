Місцеперебування кримського політв'язня Приходька нині невідоме, - Денісова

Місцеперебування незаконно засудженого українського політв'язня, кримчанина Олега Приходька на сьогодні невідоме.

Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційного підтвердження, де саме на території РФ утримується громадянин України, немає з початку червня. 3 березня 2021 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону незаконно засудив Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму та сплати штрафу у 110 тисяч рублів за начебто "незаконне виготовлення вибухових речовин, спробу скоєння терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року", - написала Денісова.

17 травня 2021 року Військовий апеляційний суд м. Власіха Московської області відхилив апеляційну скаргу Олега Приходька на незаконне попереднє рішення суду першої інстанції, за відсутності будь-яких достовірних доказів провини українця.

"За попередньою інформацією, Олега Приходька етаповано для відбування незаконного покарання до російського м. Володимир. Останнє відоме місце утримання нашого співгромадянина – "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ростовской области"", - зазначила омбудсмен.

Вона також звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової і директора Федеральної служби виконання покарань Росії Олександра Калашникова з вимогою вжити заходів для підтвердження місцеперебування Олега Приходька, а також надати інформацію про стан його здоров'я, забезпечення медичною та правовою допомогою.

"Також прошу Міністерство закордонних справ України забезпечити належний консульський захист під час перебування Олега Приходька на російській території. Закликаю представників міжнародної спільноти продовжувати політичний і санкційний тиск на РФ, аби зупинити переслідування та судилища і звільнити усіх незаконно засуджених громадян України", - підсумувала Денісова.