РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10072 посетителя онлайн
Новости
2 696 5

Двое детей госпитализированы после укуса змеи на Львовщине, - ГСЧС

Двое детей госпитализированы после укуса змеи на Львовщине, - ГСЧС

На Львовщине в результате укуса змеи госпитализировали двух детей. У них состояние средней тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, 26 июля в Службу спасения поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Турковской центральной районной больницы поступила девочка 2011 года, жительница с. Верхняя Яблонька Самборского района, с диагнозом - укус змеи в голеностопный сустав левой ноги. Состояние пострадавшей - средней тяжести.

В этот же день спасателям поступило сообщение, что в приемное отделение Яворовской центральной районной больницы поступил парень, 2005 года рождения, житель с. Рогизно Яворовского района, с диагнозом - укус змеи пальца правой стопы. Состояние пострадавшего - средней тяжести.

Спасатели призывают жителей области быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подростка на Ривненщине госпитализировали после укуса змеи, - ГСЧС

Автор: 

змеи (20) ГСЧС (5151) Львовская область (3022)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Грёбаные аспиды
показать весь комментарий
27.07.2021 11:10 Ответить
На фото уж а не ядовитая змея.,редактору нужно быть более внимательным а то скоро червяка сделаете мамбой.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:14 Ответить
Двое детей госпитализированы после укуса змеи на Львовщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9838
показать весь комментарий
27.07.2021 11:18 Ответить
Уж водяной
Двое детей госпитализированы после укуса змеи на Львовщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8254
показать весь комментарий
27.07.2021 11:21 Ответить
Гадюка
Двое детей госпитализированы после укуса змеи на Львовщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3126
показать весь комментарий
27.07.2021 11:23 Ответить
 
 