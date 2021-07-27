Двое детей госпитализированы после укуса змеи на Львовщине, - ГСЧС

На Львовщине в результате укуса змеи госпитализировали двух детей. У них состояние средней тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, 26 июля в Службу спасения поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Турковской центральной районной больницы поступила девочка 2011 года, жительница с. Верхняя Яблонька Самборского района, с диагнозом - укус змеи в голеностопный сустав левой ноги. Состояние пострадавшей - средней тяжести.

В этот же день спасателям поступило сообщение, что в приемное отделение Яворовской центральной районной больницы поступил парень, 2005 года рождения, житель с. Рогизно Яворовского района, с диагнозом - укус змеи пальца правой стопы. Состояние пострадавшего - средней тяжести.

Спасатели призывают жителей области быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу.

