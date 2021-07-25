Подростка на Ривненщине госпитализировали после укуса змеи, - ГСЧС

В Ривненскую областную детскую больницу с диагнозом "укус змеи" был госпитализирован мальчик 2009 года рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления ГСЧС.

Спасатели напоминают меры против укусов змей:

- надежная обувь,

- широкие брюки заправить в ботинки так, чтобы образовался напуск сверху. Если змея будет кусать, то прокусит ткань брюк, а не кожу;

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- в месте желаемого отдыха необходимо сначала палкой раздвинуть заросли, обследовать ущелья, камни, чтобы ненароком не потревожить змею, если в этом месте и будет змея - она ​​скорее убежит;

- двигаясь по тропинке, держать перед собой палку;

- ночью двигаться с фонариком;

- не стоит устраивать ночлег вблизи возможных тайников змей: трухлявых пней, деревьев с дуплами, у входа в нору или пещеру, рядом с кучами мусора;

- в теплые летние ночи змеи активны и могут приползти к огню погреться - будьте осмотрительны;

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- плотно закрывайте вход в палатку, чтобы змея не могла туда заползти и укусить во сне.

В ГСЧС также подчеркнули, что змея никогда не нападает на человека первой.