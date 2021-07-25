Підлітка на Рівненщині госпіталізували після укусу змії, - ДСНС

У Рівненську обласну дитячу лікарню з діагнозом "укус змії" був госпіталізований хлопчик, 2009 року народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління ДСНС.

Рятувальники ДСНС області нагадують запобіжні заходи проти укусів змій:

- взути надійне взуття,

- надягнути широкі штани та заправити їх у черевики так, щоб утворився напуск зверху. Якщо змія буде кусати, то вона прокусить тканину штанів, а не шкіру;

- у місці бажаного відпочинку необхідно спочатку палицею розсунути зарослі, обстежити ущелини, камінці, щоб ненароком не потурбувати змію, якщо в цьому місці й буде змія – вона скоріше втече;

- рухаючись стежкою, тримати перед собою палицю;

- уночі рухатися з ліхтариком;

- не варто влаштовувати ночівлю поблизу можливих схованок змій: трухлявих пеньків, дерев із дуплами, біля входу в нору або печеру, поряд із купами сміття;

- у теплі літні ночі гадюки активні та можуть приповзти до вогню погрітися – будьте обачливі;

- щільно закривайте вхід у намет, щоб змія не могла туди заповзти й вкусити людину уві сні.

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Варто пам’ятати, що змія ніколи не нападає на людину першою!