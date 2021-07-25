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Підлітка на Рівненщині госпіталізували після укусу змії, - ДСНС

Підлітка на Рівненщині госпіталізували після укусу змії, - ДСНС

У Рівненську обласну дитячу лікарню з діагнозом "укус змії" був госпіталізований хлопчик, 2009 року народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління ДСНС.

Рятувальники ДСНС області нагадують запобіжні заходи проти укусів змій:

- взути надійне взуття,

- надягнути широкі штани та заправити їх у черевики так, щоб утворився напуск зверху. Якщо змія буде кусати, то вона прокусить тканину штанів, а не шкіру;

- у місці бажаного відпочинку необхідно спочатку палицею розсунути зарослі, обстежити ущелини, камінці, щоб ненароком не потурбувати змію, якщо в цьому місці й буде змія – вона скоріше втече;

- рухаючись стежкою, тримати перед собою палицю;

- уночі рухатися з ліхтариком;

- не варто влаштовувати ночівлю поблизу можливих схованок змій: трухлявих пеньків, дерев із дуплами, біля входу в нору або печеру, поряд із купами сміття;

- у теплі літні ночі гадюки активні та можуть приповзти до вогню погрітися – будьте обачливі;

- щільно закривайте вхід у намет, щоб змія не могла туди заповзти й вкусити людину уві сні.

Також читайте: Трьох осіб госпіталізовано 10 липня після укусу змій на Львівщині, - ДСНС

Варто пам’ятати, що змія ніколи не нападає на людину першою!

змії (12) укус (11) Рівненська область (1196)


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Топ коментарі
+7
P.S.: а ще згадав коротеньке хоррор-оповідання, коли під дівчат взагалі маскуються потойбічні парфуми... І що цікаво, тут є ключове слово, що пояснює все. Головний герой - кацап, який називає борщ "русскім дєлікате-е-есом" (от сволоцюра!) - ото до нього, майбуть, якась українська мавка і завітала... пощастило йому, що живий лишився...

ВОТ ТАК ПОЕЛ БОРЩА

Эта история произошла больше года назад, но тот день я помню, будто это было вчера.
Мы с моей женой Таней жили в хрущёвской двушке, копили деньги на жизнь, радовались всему на свете. В общем, обычная жизнь молодежёнов, какими мы были и есть уже 4 года (хотя срок немалый, но я считаю иначе). Наша жизнь была веселой и счастливой. У Тани хоть и были малые странности, но я не придавал этому значения. Единственное, что меня занимало, так это то, что жёнушка моя никогда не ела варёного мяса, которое постоянно оставалось после приготовления борщевого бульона. Я же был любителем этого русского деликатеса и частенько радовался, что всё мясо достаётся мне. И один раз то, что я обращал на это внимание, спасло мне жизнь.
Я сидел на диване, смотрел телевизор и ждал Таню с работы. У меня тогда был выходной, так что не думайте, что мы держимся на хрупких женских плечах. В такие дни она обычно просит меня поставить бульон вариться пораньше, чтобы потом было меньше мороки. Но сегодня такого не было.
Танька влетела в квартиру, поздоровалась, поцеловала меня и почти мигом полетела на кухню готовить борщ, таща тяжёлые сумки с капустой и свеклой, будто это были пакеты, набитые пухом. Странно, что я не заметил этого сразу, но в тот день она была немного выше обычного, а это приметить было легко, ибо к своим 25 годам она доросла всего до 150 см. Я подумал, что Таня была на каблуках, но какие каблуки в помещении, тем более дома？
В общем, совсем скоро она зашла ко мне в комнату и стала просто пялиться на моё лицо голодными глазами. Это продолжалось около минуты, и только потом она позвала меня к столу.
Мы сели за стол, жена налила борща, и мы стали благополучно кушать. Хотя это было совсем не так, по крайней мере, для меня. Она сидела напротив, смотрела на меня с ужасным выражением лица, как у хищника, который готовится к прыжку. Самое главное то, что она спокойно взяла большую кость и начала грызть её так, будто это было повседневным делом. А я смотрел на это круглыми глазами, пока мне не пришла смска. От этого «тилинь-тилинь» я чуть инфаркт не схватил, но то, что было там, испугало меня ещё больше. Это было сообщение от Тани, что она задерживается на работе и просит поставить варить мясо на борщ. У меня сердце в пятки ушло. Я посмотрел на то существо, которое сидело напротив. Оно хрустело костью во рту и не моргая смотрело на меня. Изо рта у «него» текли слюни. Я сглотнул, встал из-за стола и сказал, что забыл купить хлеба. Почти бегом я взял ключи, перемахнул через коридор и закрыл дверь. Я был так напуган, что когда услышал шаги по квартире, потерял сознание. Очнулся, когда Таня толкала меня во всё том же подъезде и спрашивала, что произошло. Заикаясь, я рассказал ей всё, что произошло.
Когда мы вошли в квартиру и прошли на кухню, мы не сговариваясь решили переночевать у друзей, ибо в таком кошмаре было невозможно находиться. На столе стояли две тарелки борща, одна была полностью вылизана, с костью внутри, а другая - моя - так и стояла недоеденой. Холодильник лежал на полу, всё мясо, которое там было, хаотично лежало на полу, искусанным и погрызенным. Окно было открыто, а занавески вымазаны кровью.
С тех пор «гость-мясоед» не появлялся, зато в моей жизни теперь есть логопед, который искореняет моё появившееся тогда заикание.
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25.07.2021 03:24 Відповісти
+6
Згадалося

Подростка на Ривненщине госпитализировали после укуса змеи, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9323
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25.07.2021 03:15 Відповісти
+4
Кубло однодумців.
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25.07.2021 09:51 Відповісти
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двигаясь по тропинке, держать перед собой палкуИсточник: https://censor.net/ru/n3279034
8-(!!!
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25.07.2021 00:59 Відповісти
все правильно он написал. Тем более у нас змеи не такие ядовитые и если они кусают то не смертельно. Вот когда я служил в армии там действительно лютые гады были кобра, гюрза. Но за службу и от них смертельных случаев не было. Нас кололи под лопатку прививками от их укусов в начале службы. Правда после нее плече напухало и около месяца болела рука. Эти змеи были агрессивны в марте -мае когда у них линька. В остальное время они старались не встречаться с людьми. Гюрза могла кинуться если возле нее пройдеш а вот кобра быстро уползала.
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25.07.2021 01:37 Відповісти
где и кому ты служил, не в афгане ли?
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25.07.2021 01:45 Відповісти
очень далеко отсюда в другой стране. 6 часовых поясов разница.
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25.07.2021 01:53 Відповісти
Прививки вам, видимо, делали от укусов насекомых. Потому что от змеинного яда есть только антидот, но нужно знать какая змея укусила.
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25.07.2021 01:55 Відповісти
нет. антикобра и антигюрза так и назывались. Делали безигольными шприцами.
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25.07.2021 01:56 Відповісти
Странно, но так называются антидоты или сыворотки. Их колят в район укуса. Это примерно как если отравление метиловым спиртом, то дают этиловый, и наоборот. Ну да ладно, в совке могло быть что угодно.
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25.07.2021 02:06 Відповісти
прививок от каракуртов скорпионов и фаланг нам не делали.
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25.07.2021 02:21 Відповісти
Лет в 20 здоровья очень много. Кажеться что никакая медицина навредить не в силах
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25.07.2021 02:32 Відповісти
Ого! Це серйозно.
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25.07.2021 02:24 Відповісти
До рекомендацій залишається додати, що кожен флетєв має думати і верхньою головою також, коли знайомиться з дівчатами... і не знайти собі зміюку, щоб потім кудись не вкусила...
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25.07.2021 01:01 Відповісти
Так то воно так. Але часто двоногі змії дуже вдало маскуються під хороших дівчат. У такому випадку хіба Шерлок дасть собі раду.
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25.07.2021 02:21 Відповісти
Згадалося

Подростка на Ривненщине госпитализировали после укуса змеи, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9323
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25.07.2021 03:15 Відповісти
Кубло однодумців.
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25.07.2021 09:51 Відповісти
P.S.: а ще згадав коротеньке хоррор-оповідання, коли під дівчат взагалі маскуються потойбічні парфуми... І що цікаво, тут є ключове слово, що пояснює все. Головний герой - кацап, який називає борщ "русскім дєлікате-е-есом" (от сволоцюра!) - ото до нього, майбуть, якась українська мавка і завітала... пощастило йому, що живий лишився...

ВОТ ТАК ПОЕЛ БОРЩА

Эта история произошла больше года назад, но тот день я помню, будто это было вчера.
Мы с моей женой Таней жили в хрущёвской двушке, копили деньги на жизнь, радовались всему на свете. В общем, обычная жизнь молодежёнов, какими мы были и есть уже 4 года (хотя срок немалый, но я считаю иначе). Наша жизнь была веселой и счастливой. У Тани хоть и были малые странности, но я не придавал этому значения. Единственное, что меня занимало, так это то, что жёнушка моя никогда не ела варёного мяса, которое постоянно оставалось после приготовления борщевого бульона. Я же был любителем этого русского деликатеса и частенько радовался, что всё мясо достаётся мне. И один раз то, что я обращал на это внимание, спасло мне жизнь.
Я сидел на диване, смотрел телевизор и ждал Таню с работы. У меня тогда был выходной, так что не думайте, что мы держимся на хрупких женских плечах. В такие дни она обычно просит меня поставить бульон вариться пораньше, чтобы потом было меньше мороки. Но сегодня такого не было.
Танька влетела в квартиру, поздоровалась, поцеловала меня и почти мигом полетела на кухню готовить борщ, таща тяжёлые сумки с капустой и свеклой, будто это были пакеты, набитые пухом. Странно, что я не заметил этого сразу, но в тот день она была немного выше обычного, а это приметить было легко, ибо к своим 25 годам она доросла всего до 150 см. Я подумал, что Таня была на каблуках, но какие каблуки в помещении, тем более дома？
В общем, совсем скоро она зашла ко мне в комнату и стала просто пялиться на моё лицо голодными глазами. Это продолжалось около минуты, и только потом она позвала меня к столу.
Мы сели за стол, жена налила борща, и мы стали благополучно кушать. Хотя это было совсем не так, по крайней мере, для меня. Она сидела напротив, смотрела на меня с ужасным выражением лица, как у хищника, который готовится к прыжку. Самое главное то, что она спокойно взяла большую кость и начала грызть её так, будто это было повседневным делом. А я смотрел на это круглыми глазами, пока мне не пришла смска. От этого «тилинь-тилинь» я чуть инфаркт не схватил, но то, что было там, испугало меня ещё больше. Это было сообщение от Тани, что она задерживается на работе и просит поставить варить мясо на борщ. У меня сердце в пятки ушло. Я посмотрел на то существо, которое сидело напротив. Оно хрустело костью во рту и не моргая смотрело на меня. Изо рта у «него» текли слюни. Я сглотнул, встал из-за стола и сказал, что забыл купить хлеба. Почти бегом я взял ключи, перемахнул через коридор и закрыл дверь. Я был так напуган, что когда услышал шаги по квартире, потерял сознание. Очнулся, когда Таня толкала меня во всё том же подъезде и спрашивала, что произошло. Заикаясь, я рассказал ей всё, что произошло.
Когда мы вошли в квартиру и прошли на кухню, мы не сговариваясь решили переночевать у друзей, ибо в таком кошмаре было невозможно находиться. На столе стояли две тарелки борща, одна была полностью вылизана, с костью внутри, а другая - моя - так и стояла недоеденой. Холодильник лежал на полу, всё мясо, которое там было, хаотично лежало на полу, искусанным и погрызенным. Окно было открыто, а занавески вымазаны кровью.
С тех пор «гость-мясоед» не появлялся, зато в моей жизни теперь есть логопед, который искореняет моё появившееся тогда заикание.
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25.07.2021 03:24 Відповісти
Важкі наркотики та ще й без звички.
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25.07.2021 09:53 Відповісти
Пощастило лаптєногові, то правда. Видно, упириця була не надто голодною, коли надала йому можливість зробити ноги .
А щодо мавок... Наскільки я пригадую, вони не споживають людського м'яса. Інша річ, що коли до їхніх рук потрапить хлопець, можуть його закохати насмерть.
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25.07.2021 11:21 Відповісти
Мені чомусь нагадався Кастанеда. Власне, випадок коли під виглядом його учителя - дона Хуана - завітав... чи, радше, завітала інша особа. І що з того вийшло...
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25.07.2021 11:25 Відповісти
 
 