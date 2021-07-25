Підлітка на Рівненщині госпіталізували після укусу змії, - ДСНС
У Рівненську обласну дитячу лікарню з діагнозом "укус змії" був госпіталізований хлопчик, 2009 року народження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління ДСНС.
Рятувальники ДСНС області нагадують запобіжні заходи проти укусів змій:
- взути надійне взуття,
- надягнути широкі штани та заправити їх у черевики так, щоб утворився напуск зверху. Якщо змія буде кусати, то вона прокусить тканину штанів, а не шкіру;
- у місці бажаного відпочинку необхідно спочатку палицею розсунути зарослі, обстежити ущелини, камінці, щоб ненароком не потурбувати змію, якщо в цьому місці й буде змія – вона скоріше втече;
- рухаючись стежкою, тримати перед собою палицю;
- уночі рухатися з ліхтариком;
- не варто влаштовувати ночівлю поблизу можливих схованок змій: трухлявих пеньків, дерев із дуплами, біля входу в нору або печеру, поряд із купами сміття;
- у теплі літні ночі гадюки активні та можуть приповзти до вогню погрітися – будьте обачливі;
- щільно закривайте вхід у намет, щоб змія не могла туди заповзти й вкусити людину уві сні.
Варто пам’ятати, що змія ніколи не нападає на людину першою!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
8-(!!!
ВОТ ТАК ПОЕЛ БОРЩА
Эта история произошла больше года назад, но тот день я помню, будто это было вчера.
Мы с моей женой Таней жили в хрущёвской двушке, копили деньги на жизнь, радовались всему на свете. В общем, обычная жизнь молодежёнов, какими мы были и есть уже 4 года (хотя срок немалый, но я считаю иначе). Наша жизнь была веселой и счастливой. У Тани хоть и были малые странности, но я не придавал этому значения. Единственное, что меня занимало, так это то, что жёнушка моя никогда не ела варёного мяса, которое постоянно оставалось после приготовления борщевого бульона. Я же был любителем этого русского деликатеса и частенько радовался, что всё мясо достаётся мне. И один раз то, что я обращал на это внимание, спасло мне жизнь.
Я сидел на диване, смотрел телевизор и ждал Таню с работы. У меня тогда был выходной, так что не думайте, что мы держимся на хрупких женских плечах. В такие дни она обычно просит меня поставить бульон вариться пораньше, чтобы потом было меньше мороки. Но сегодня такого не было.
Танька влетела в квартиру, поздоровалась, поцеловала меня и почти мигом полетела на кухню готовить борщ, таща тяжёлые сумки с капустой и свеклой, будто это были пакеты, набитые пухом. Странно, что я не заметил этого сразу, но в тот день она была немного выше обычного, а это приметить было легко, ибо к своим 25 годам она доросла всего до 150 см. Я подумал, что Таня была на каблуках, но какие каблуки в помещении, тем более дома？
В общем, совсем скоро она зашла ко мне в комнату и стала просто пялиться на моё лицо голодными глазами. Это продолжалось около минуты, и только потом она позвала меня к столу.
Мы сели за стол, жена налила борща, и мы стали благополучно кушать. Хотя это было совсем не так, по крайней мере, для меня. Она сидела напротив, смотрела на меня с ужасным выражением лица, как у хищника, который готовится к прыжку. Самое главное то, что она спокойно взяла большую кость и начала грызть её так, будто это было повседневным делом. А я смотрел на это круглыми глазами, пока мне не пришла смска. От этого «тилинь-тилинь» я чуть инфаркт не схватил, но то, что было там, испугало меня ещё больше. Это было сообщение от Тани, что она задерживается на работе и просит поставить варить мясо на борщ. У меня сердце в пятки ушло. Я посмотрел на то существо, которое сидело напротив. Оно хрустело костью во рту и не моргая смотрело на меня. Изо рта у «него» текли слюни. Я сглотнул, встал из-за стола и сказал, что забыл купить хлеба. Почти бегом я взял ключи, перемахнул через коридор и закрыл дверь. Я был так напуган, что когда услышал шаги по квартире, потерял сознание. Очнулся, когда Таня толкала меня во всё том же подъезде и спрашивала, что произошло. Заикаясь, я рассказал ей всё, что произошло.
Когда мы вошли в квартиру и прошли на кухню, мы не сговариваясь решили переночевать у друзей, ибо в таком кошмаре было невозможно находиться. На столе стояли две тарелки борща, одна была полностью вылизана, с костью внутри, а другая - моя - так и стояла недоеденой. Холодильник лежал на полу, всё мясо, которое там было, хаотично лежало на полу, искусанным и погрызенным. Окно было открыто, а занавески вымазаны кровью.
С тех пор «гость-мясоед» не появлялся, зато в моей жизни теперь есть логопед, который искореняет моё появившееся тогда заикание.
А щодо мавок... Наскільки я пригадую, вони не споживають людського м'яса. Інша річ, що коли до їхніх рук потрапить хлопець, можуть його закохати насмерть.