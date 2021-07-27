УКР
Двох дітей госпіталізовано після укусу змії на Львівщині, - ДСНС

На Львівщині в результаті укусу змії госпіталізували двох дітей. У них стан середньої тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, 26 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні поступила дівчинка, 2011 року народження, жителька с. Верхня Яблунька Самбірського району, з діагнозом – укус змії в гомілково-ступневий суглоб лівої ноги. Стан потерпілої – середньої важкості.

Цього ж дня до рятувальників надійшло повідомлення, що у приймальне відділення Яворівської центральної районної лікарні поступив хлопець, 2005 року народження, житель с. Рогізно Яворівського району, з діагнозом – укус змії пальця правої стопи. Стан потерпілого – середньої важкості.

Рятувальники закликають жителів області бути обережними і уважними, вирушаючи до лісу або на природу.

змії (12) ДСНС (5294) Львівська область (2562)
Грёбаные аспиды
показати весь коментар
27.07.2021 11:10 Відповісти
На фото уж а не ядовитая змея.,редактору нужно быть более внимательным а то скоро червяка сделаете мамбой.
показати весь коментар
27.07.2021 11:14 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2021 11:18 Відповісти
Уж водяной
показати весь коментар
27.07.2021 11:21 Відповісти
Гадюка
показати весь коментар
27.07.2021 11:23 Відповісти
 
 