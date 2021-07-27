Голубовская заявила, что в Украине не расследуются случаи поствакцинальных осложнений: Весь мир рапортует, а у нас тишина и спокойствие

В Украине не расследуются случаи осложнений после вакцинации от коронавируса, хотя побочные эффекты от вакцин фиксируются во всем мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНН рассказала главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

"Мне бы, например, очень хотелось, чтобы все-таки расследовали количество побочных эффектов. Не для того, чтобы пугать людей, наоборот, для того, чтобы изучать вопрос и минимизировать те или иные риски для каждого человека. Вы же видите — весь мир рапортует", - сказала она.

Она напомнила, что с 2017 года в Украине закрыта медицинская статистика.

"С 2017 года Супрун закрыла нам медицинскую статистику. Но я сейчас говорю о том, что у нас не расследуются, практически не расследуются, или очень мало расследуются поствакцинальные реакции и осложнения, и они не попадают в статистику. Вы посмотрите, даже Pfizer, AstraZeneca все обсуждают: какое количество тромбозов, миокардитов... Мы видим это по публикациям, но у нас же тишина и спокойствие. Эксперты уже шутят — это что же, чернозем хороший на нас влияет, что совершенно нет никаких побочных эффектов. А они же есть. Я, например, консультировала молодого человека 30-ти лет, у которого после вакцинации Pfizer развилось тяжелейшее поражение центральной нервной системы — стволовой энцефалит, и он в тяжелом состоянии лежит в реанимации. Я буду заниматься тем, чтобы все эти случаи расследовались, по крайней мере — рапортовались и вносились в статистику", - отметила врач.

Она напомнила, что в Украине все же был случай признания нежелательного явления после вакцинации. Однако, признала его не комиссия Министерства здравоохранения.

"Я знаю, у нас в стране единственный случай, когда комиссия признала нежелательное явление, повлекшее за собой смерть — это была трагедия в Краматорске с Антоном Тищенко. И тогда это признала не комиссия Минздрава, а комиссия академии наук и временная следственная комиссия Верховной Рады. И расследовать такие случаи должна независимая комиссия", - считает медик.

Голубовская пояснила, что подобный резонанс и расследование поствакцинальных осложнений имеют целью не отвратить население от вакцинации, а наоборот.

"Это же не делается для того, чтобы подорвать приверженность к вакцинации, как к методу, нет. Наоборот, если люди будут чувствовать, что страна эти вещи отслеживает и если вдруг что-то случается, то государство готово хотя бы помочь как-то людям, это поднимет доверие к государственным институциям. Это же наша с вами жизнь, даже не здоровье. Кроме того, еще никто не знает отдаленных последствий. А у нас все силы тратятся только на пропаганду вакцинации и это правильно, но у людей до конца не будет доверия, пока государство не будет выполнять все свои функции по отношению к людям", - пояснила врач.

Голубовская также добавила, что изучение этой тематики важно и для дальнейшего развития медицинской науки.