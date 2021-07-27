РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10072 посетителя онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
8 487 55

Голубовская заявила, что в Украине не расследуются случаи поствакцинальных осложнений: Весь мир рапортует, а у нас тишина и спокойствие

Голубовская заявила, что в Украине не расследуются случаи поствакцинальных осложнений: Весь мир рапортует, а у нас тишина и спокойствие

В Украине не расследуются случаи осложнений после вакцинации от коронавируса, хотя побочные эффекты от вакцин фиксируются во всем мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНН рассказала главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

"Мне бы, например, очень хотелось, чтобы все-таки расследовали количество побочных эффектов. Не для того, чтобы пугать людей, наоборот, для того, чтобы изучать вопрос и минимизировать те или иные риски для каждого человека. Вы же видите — весь мир рапортует", - сказала она.

Она напомнила, что с 2017 года в Украине закрыта медицинская статистика.

"С 2017 года Супрун закрыла нам медицинскую статистику. Но я сейчас говорю о том, что у нас не расследуются, практически не расследуются, или очень мало расследуются поствакцинальные реакции и осложнения, и они не попадают в статистику. Вы посмотрите, даже Pfizer, AstraZeneca все обсуждают: какое количество тромбозов, миокардитов... Мы видим это по публикациям, но у нас же тишина и спокойствие. Эксперты уже шутят — это что же, чернозем хороший на нас влияет, что совершенно нет никаких побочных эффектов. А они же есть. Я, например, консультировала молодого человека 30-ти лет, у которого после вакцинации Pfizer развилось тяжелейшее поражение центральной нервной системы — стволовой энцефалит, и он в тяжелом состоянии лежит в реанимации. Я буду заниматься тем, чтобы все эти случаи расследовались, по крайней мере — рапортовались и вносились в статистику", - отметила врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голубовская об опасности "дельта"-штамма коронавируса: Может ускользать от иммунной системы

Она напомнила, что в Украине все же был случай признания нежелательного явления после вакцинации. Однако, признала его не комиссия Министерства здравоохранения.

"Я знаю, у нас в стране единственный случай, когда комиссия признала нежелательное явление, повлекшее за собой смерть — это была трагедия в Краматорске с Антоном Тищенко. И тогда это признала не комиссия Минздрава, а комиссия академии наук и временная следственная комиссия Верховной Рады. И расследовать такие случаи должна независимая комиссия", - считает медик.

Голубовская пояснила, что подобный резонанс и расследование поствакцинальных осложнений имеют целью не отвратить население от вакцинации, а наоборот.

"Это же не делается для того, чтобы подорвать приверженность к вакцинации, как к методу, нет. Наоборот, если люди будут чувствовать, что страна эти вещи отслеживает и если вдруг что-то случается, то государство готово хотя бы помочь как-то людям, это поднимет доверие к государственным институциям. Это же наша с вами жизнь, даже не здоровье. Кроме того, еще никто не знает отдаленных последствий. А у нас все силы тратятся только на пропаганду вакцинации и это правильно, но у людей до конца не будет доверия, пока государство не будет выполнять все свои функции по отношению к людям", - пояснила врач.

Голубовская также добавила, что изучение этой тематики важно и для дальнейшего развития медицинской науки.

вакцина (3815) COVID-19 (18611) Голубовская Ольга (72)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
опять супрун виновата..чего ж вы не открыли статистику..
показать весь комментарий
27.07.2021 11:16 Ответить
+11
Ох уж эта Супрун!
Снова всё зелёное кодло страдает если не от Порошенко, то Супрун везде достанет.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:23 Ответить
+11
Голубовская заявила, что в Украине не расследуются случаи поствакцинальных осложнений: Весь мир рапортует, а у нас тишина и спокойствие - Цензор.НЕТ 4741
показать весь комментарий
27.07.2021 11:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А зачем шуметь? Колите себе что попало-зелени главное побольше.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:13 Ответить
для того зеленский и подписал закон о "снятии ответственности с изготовителей вакцин"... Откат он и компания получили, ответственность на себя ен взяли...
ну а люди... а зеленскому наплевать на людей (главное - деньги!).. вместо компенсаций - они "хоть поржут"
показать весь комментарий
27.07.2021 11:24 Ответить
Нужно признать, что в Украине не расследовались случаи поствакцинальных осложнений никогда. Более того, для ухода от ответственности, после тяжелых осложнений, доходило до вырванных страниц из истории болезни.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:01 Ответить
У знакомой был инсульт, после вакцинации прошла неделя(1доза) хотя у нее гипертония...в общем никто ничего ни с чем не связывает..40лет
показать весь комментарий
27.07.2021 12:14 Ответить
ужас. Какая вакцина?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:55 Ответить
это ЛОЖЬ. В Украине ВСЕГДА расследуют ВСЕ поствакцинальные осложнения. Если вы или Голубовская об этом не говорят - не значит что все слепые и глухие.
Вопрос в том, кто и зачем пугает украинцев чтобы они вообще вакцинироваться перестали?

Голубовская - тварь, присосавшаяся к тендерам, кроме побалаболить о том как она во всех международных комиссиях участвовала (за баблишко чтобы зарабатывать на своем имени баблишко) - больше ничегоне знает и не умеет.
трепло.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:55 Ответить
> это ЛОЖЬ. В Украине ВСЕГДА расследуют ВСЕ поствакцинальные осложнения.
Это шутка такая? Тогда не смешно.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:02 Ответить
А навіщо...І так сойдьот !
показать весь комментарий
27.07.2021 11:14 Ответить
не могу понять старая кошелка "еврейского разлива" бабулька Смерть Супрунишка...в штанишках... закрыла своим НЕЗАКОННЫМ....а ОНА САМА БЫЛА ЗА МЕЖАМИ ВСЕХ ЗАКОНОВ И КОНСТИТУЦИЙ--медицинскую статистику-- ввела по сути-статус- Секретно!!нарушая наше КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО на получение любой ПУБЛИЧНОЙ И НЕ ТОЛЬКО информации.. вот откуда надо плясать.... с Открытия!!!!!! всех данных для широкой общественности, каждого, кому этот вопрос нужен... согласно закона о гостайне медицинская статистика, как и согласно Закона о статистике-- НЕ является закрытой и секретной и не подлежит регламентации со стороны СБУ....
показать весь комментарий
27.07.2021 11:25 Ответить
У нас всюди тиша, лише піарять найвеличнішого.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:14 Ответить
Для меня по сей день является загадкой вопрос, как случалось, что обычное ничтожество, пфук, которое просекло, что может без напряга и специального образования, стричь (с помощью гримас дебильноватого лица и хрени, которую среднестатистический недоумок считает юмором), бабло со стада баранов, стал президентом. Впрочем я понимаю КАК, но не понимаю ПОЧЕМУ за него проголосовало стадо.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:29 Ответить
Ну всі ж відповідь знають.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:24 Ответить
Знать то знают, но скажите мне, КАК человек в здравом рассудке мог проголосовать за это ничтожество и сброд партейки СН? КАААААК???!!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 13:16 Ответить
по сравнению со всем миром мы как дворняжки. иммунитет посильнее будет. поэтому и проблем возможно меньше.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:15 Ответить
Проблем больше и возросший на 20% уровень смертности за первые полгода 2021 по отношению к 2020 очень однозначно об этом говорит. Просто интеры, плюсы и остальные г+г тебе об этом не сообщают, дабы не разрушать твой оптимизм и хорошее настроение.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:19 Ответить
опять супрун виновата..чего ж вы не открыли статистику..
показать весь комментарий
27.07.2021 11:16 Ответить
Та нинішню владу не сприймайте як людей розумних, просто як нашестя макак на пальму з бананами.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:30 Ответить
зачем? какой уже в этом смысл?
показать весь комментарий
27.07.2021 11:16 Ответить
страшилки рассказать..
показать весь комментарий
27.07.2021 11:18 Ответить
чтобы перестали вакцинироваться и те кто собирался. Тварина эта Голубовская, от ее мелькания на экранах уже тошнит. за все хорошее против всего плохого, причем хорошее по ее словам только одно - то что есть она такая цаца, которая сейчас расскажет как надо, только постоянно сама **** противоречит. На каждом слове.
тьфу, надоела.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:57 Ответить
А может быть тогда нужно подойти с другого конца, научится государству нести ответственность?

Например, как это работает в Польше:
"В частности, за пребывание в больнице в течение более 14 дней в результате побочного действия вакцины человек сможет обращаться о возмещении от государства в размере более 10 тыс. злотых (более 75 тыс. грн). В случае серьезных последствий для здоровья это возмещение может вырасти даже до 100 тыс. злотых (более 750 тыс. грн). О компенсации за негативные последствия от вакцинации против COVID-19 люди в Польше смогут обращаться к представителю прав пациента, который на протяжении 60-ти дней должен принять решение по этому делу."

Как это работает у нас:
"У знакомой был инсульт, после вакцинации прошла неделя(1доза) хотя у нее гипертония...в общем никто ничего ни с чем не связывает..40лет"
показать весь комментарий
27.07.2021 16:55 Ответить
укр чинуши подмахнули бамажку "отказ от претензий" и сейчас начнут пилить "сук"
показать весь комментарий
27.07.2021 11:25 Ответить
мы ж эти, как их, чемпионы по борьбе с ковидом..., а тут вдруг какие-то последствия..., у людей и так в голове полно тараканов разных, а будут говорить про последствия - вообще перестанут вакцинироваться...
показать весь комментарий
27.07.2021 11:16 Ответить
У нас что повальная безграмотность или вакцины уже к нам поступают без инструкций.
Любой медицинский препарат по закону может использоваться только при наличии инструкции с указанием состава и описанием побочек.
Неужели люди колются без ознакомления с инструкцией?
Может кто-то здесь предъявить инструкцию хотя бы одной из вакцин?
показать весь комментарий
27.07.2021 11:49 Ответить
заслуженный врач Украины\\\\\\\\\\\\

Кабыздох тоже заслужил что то...

\\\\\\\\"С 2017 года Супрун закрыла нам медицинскую статистику. Но я сейчас говорю о том, что у нас не расследуются, практически не расследуются, или очень мало расследуются поствакцинальные реакции и осложнения, и они не попадают в статистику. Вы посмотрите, даже Pfizer, AstraZeneca все обсуждают: какое количество тромбозов, миокардитов... Мы видим это по публикациям, но у нас же тишина и спокойствие. Эксперты уже шутят - это что же, чернозем хороший на нас влияет, что совершенно нет никаких побочных эффектов. А они же есть. Я, например, консультировала молодого человека 30-ти лет, у которого после вакцинации Pfizer развилось тяжелейшее поражение центральной нервной системы - стволовой энцефалит, и он в тяжелом состоянии лежит в реанимации. Я буду заниматься тем, чтобы все эти случаи расследовались, по крайней мере - рапортовались и вносились в статистику", - отметила врач. Источник: https://censor.net/ru/n3279341\\\\\\\

так шо я не знаю, вот Вася перед стопариком самогона, проклял бабку Надю = на тридцатый день упал с хлева и сломал корову - Надя бабка оказывается ведьма, Витя видел как она окуна 5кг. вытащила на удочке, а Витя просто карася. Ведьма же
показать весь комментарий
27.07.2021 11:18 Ответить
безусловно даные о последствиях собирать и публиковать необходимо . вакцина на всех действует по разному . у меня после первой прививки ни каких побочных эффектов . а у мамы давление скаконуло . сутки маялась . а сегодня бодрячком
показать весь комментарий
27.07.2021 11:18 Ответить
то фигня - ватники сказали шо к концу года опубликуют исследования.... то есть, рабов тупо прививают как шимпанзе - потом увидим шо казать - либо Ой, Путин победил вирус , либо Ой, Путин продолжает исследования передвижных крематориев
показать весь комментарий
27.07.2021 11:28 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
Стаття12. Профілактичні щеплення

МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та

ЗОБОВЯЗАНІ НАДАТИ ОБЄКТИВНУ ІНФОРМАЦІЮ ОСОБАМ, ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ ЩЕПЛЕННЯ, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та
ПРО МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.


ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПІСЛЯ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ
(что конкретно входит в огляд не указано! Анализ крови, иммунограмма, невролог, ендокринолог?) ОСОБИ в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:55 Ответить
Ох уж эта Супрун!
Снова всё зелёное кодло страдает если не от Порошенко, то Супрун везде достанет.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:23 Ответить
Та запросто теперь как минимум 3 министра после Супрун проскочат как фанера! Всё спишут на бабушку из Америки. Но она в Америке сегодня. А мы все здесь. Кто угадал?
показать весь комментарий
27.07.2021 11:31 Ответить
К слову пару недель назада видел Супрун в обычном кафе, неподалеку от м.Палац Спорту.
Зато степашка очень хорошо прибарахлится, как и гончарук и вся свора папередников: тот во франции, тот в сша...
показать весь комментарий
27.07.2021 11:38 Ответить
Супрун - отличный специалист. Таким как она везде будет хорошо - и в США и в любой цивилизованной стране.
Кроме Украины конечно.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:59 Ответить
А я о ней плохого не писал. А о том что как всегда *папередники* завалили---как мол не стараемся, но хрен что выходит. И в это верят. Это хуже всего. А Супрун отличный специалист высочайшего уровня даже для США. Причём в очень больной у нас теме. Она радиолог. Это всё то что связано с болезнями от радиации. Онкология в том числе. Там у неё такой послужной список где училась, защищалась, в каком университете работала---что вся вместе наша радиология не попадает. Хотя примерно 65-55 лет назад именно в Украине, в Харькове был один из двух кажись центров радиологии той страны. Институт медицинской радиологии с клиникой, по сей день работает, как чернобыльская клиника. Как всегда профукали профессионала.
показать весь комментарий
27.07.2021 22:14 Ответить
Голубовская заявила, что в Украине не расследуются случаи поствакцинальных осложнений: Весь мир рапортует, а у нас тишина и спокойствие - Цензор.НЕТ 4741
показать весь комментарий
27.07.2021 11:26 Ответить
Мне неделю назад вкололи вторую дозу Спутника(белорусского разлива)После первой,месяц назад на пару часов поднялась температура и нехило так пронесло.Зато,после второго укола вообще без последствий.Векторные вакцины(любые)-не безобидны,реакция организма есть,они отличаются даже от сезонной прививки от гриппа.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:30 Ответить
Тяжести в голове не наблюдается?
показать весь комментарий
27.07.2021 11:47 Ответить
Вата майже нічого не важить.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:02 Ответить
это не осложнения, это - нормальная реакция
показать весь комментарий
27.07.2021 13:00 Ответить
весь світ звітує, а в нас - президент Зеленський
показать весь комментарий
27.07.2021 11:33 Ответить
очень, очень вовремя. только .... ээээ... неумные люди, да, начали мириться с необходимостью вакцинации, дык мы подкинем сюжетец о парне, который умер после прививки. потом, правда, выяснится, что он пьяным утонул, но это такое, главное - донести до народа правду!
показать весь комментарий
27.07.2021 11:38 Ответить
именно. антивакцинаторша какая-то.

показать весь комментарий
27.07.2021 13:00 Ответить
"Мені б, наприклад, дуже хотілося, щоб все-таки розслідували кількість побічних ефектів. Не для того, щоб лякати людей, навпаки, для того, щоб вивчати питання і мінімізувати ті чи інші ризики для кожної людини. Ви ж бачите - весь світ рапортує", - сказала вона.

А что, она не могла проще сказать "откройте медстатистику для свободного доступа."
показать весь комментарий
27.07.2021 11:46 Ответить
Ну да..американские вакцины плохие. Вакцинируйтесь Спутник V.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:47 Ответить
По прогнозам Голубовской вся Украина умерла от Covid-19 уже месяц назад.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:54 Ответить
это не ед. случай смерти, что она упоминает. Она забыла про мужика из Винницы после пфайзера, тетку из ВСУ после Астры. Это как минимум.
А вообще дно, что творится. Она права.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:59 Ответить
А скажыте мне, млять, КАК В РЕАЛЬНОСТИ может выглядеть "расследование осложнений от прививки"?
Если я, млять, пришёл в оликлинику, привился - и ногой под зад. А через неделю у меня поднялась температура - и КТО будет это связывать с прививкой?
показать весь комментарий
27.07.2021 17:42 Ответить
выше есть новость, как рапортировать подобные события через ДЭЦ
показать весь комментарий
27.07.2021 23:16 Ответить
КТО должен рапортовать?
показать весь комментарий
28.07.2021 10:20 Ответить
вы обращаетесь к вашему леч. врачу, он формирует извещение в ДЭЦ
показать весь комментарий
28.07.2021 13:59 Ответить
Єдина розумна річ, яку ця тьотка сказала. Але замовчують, не розслідують і не пов'язуть наслідки з вакцинками скрізь. Проривається вже тоді, коли ніяк не можна приховати. Про проблеми з місячними взагалі жінки крик підняли в соцмережах і тільки тоді = борці= вилізли з = поясненнями=. Тільки верещать - негайно на укольчик і все.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:04 Ответить
Тут ще одно. Потрапили на очі давнішні статті про віруси, де кажуть, шо їх ніколи прискипливо не вивчали, цікавились тільки патогенними видами, тобто кількість видів може налічувати мільйони. Виявилось, що існують віруси-бактеріофаги, і людський організм уявляє собою цілу досконалу еко-систему. Хто знає, як подіють ці новомодні вакцинки на людських вірусів-помічників? Чи це нікого не цікавить? А противірусні препарати, яки жеруть тоннами, як діють вони?
показать весь комментарий
27.07.2021 20:39 Ответить
Саме так. Тому я й писала тут не раз, базуючись на власному досвіді, що потрібно знати і відчувати свій організм, оскільки він ще далекий до досконалого вивчення, а найголовніше - ІНДИВІДУАЛЬНИЙ.
Ні, не цікавить. Вони проводять дослідження.
До речі, я писала про змішані вакцинки і подорожі, пам*яєте ? Так от, вчора повідомили, що вже майже 4 тисячі придурків отримали третю дозу. Уявляєте ? І йдуть далі, то в окремих пунктах їм відмовляють і вони підняли скандал. Ну, барани. Хіба ні ? Отара.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:11 Ответить
Не дивує. Моя подруга-учілка ширнулась двічі, хоч їх сильно не примушують, і дві третини поки відмовились. Нехай роблять, шо хочуть, задовбали.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:17 Ответить
 
 