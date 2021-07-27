Голубовская заявила, что в Украине не расследуются случаи поствакцинальных осложнений: Весь мир рапортует, а у нас тишина и спокойствие
В Украине не расследуются случаи осложнений после вакцинации от коронавируса, хотя побочные эффекты от вакцин фиксируются во всем мире.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНН рассказала главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.
"Мне бы, например, очень хотелось, чтобы все-таки расследовали количество побочных эффектов. Не для того, чтобы пугать людей, наоборот, для того, чтобы изучать вопрос и минимизировать те или иные риски для каждого человека. Вы же видите — весь мир рапортует", - сказала она.
Она напомнила, что с 2017 года в Украине закрыта медицинская статистика.
"С 2017 года Супрун закрыла нам медицинскую статистику. Но я сейчас говорю о том, что у нас не расследуются, практически не расследуются, или очень мало расследуются поствакцинальные реакции и осложнения, и они не попадают в статистику. Вы посмотрите, даже Pfizer, AstraZeneca все обсуждают: какое количество тромбозов, миокардитов... Мы видим это по публикациям, но у нас же тишина и спокойствие. Эксперты уже шутят — это что же, чернозем хороший на нас влияет, что совершенно нет никаких побочных эффектов. А они же есть. Я, например, консультировала молодого человека 30-ти лет, у которого после вакцинации Pfizer развилось тяжелейшее поражение центральной нервной системы — стволовой энцефалит, и он в тяжелом состоянии лежит в реанимации. Я буду заниматься тем, чтобы все эти случаи расследовались, по крайней мере — рапортовались и вносились в статистику", - отметила врач.
Она напомнила, что в Украине все же был случай признания нежелательного явления после вакцинации. Однако, признала его не комиссия Министерства здравоохранения.
"Я знаю, у нас в стране единственный случай, когда комиссия признала нежелательное явление, повлекшее за собой смерть — это была трагедия в Краматорске с Антоном Тищенко. И тогда это признала не комиссия Минздрава, а комиссия академии наук и временная следственная комиссия Верховной Рады. И расследовать такие случаи должна независимая комиссия", - считает медик.
Голубовская пояснила, что подобный резонанс и расследование поствакцинальных осложнений имеют целью не отвратить население от вакцинации, а наоборот.
"Это же не делается для того, чтобы подорвать приверженность к вакцинации, как к методу, нет. Наоборот, если люди будут чувствовать, что страна эти вещи отслеживает и если вдруг что-то случается, то государство готово хотя бы помочь как-то людям, это поднимет доверие к государственным институциям. Это же наша с вами жизнь, даже не здоровье. Кроме того, еще никто не знает отдаленных последствий. А у нас все силы тратятся только на пропаганду вакцинации и это правильно, но у людей до конца не будет доверия, пока государство не будет выполнять все свои функции по отношению к людям", - пояснила врач.
Голубовская также добавила, что изучение этой тематики важно и для дальнейшего развития медицинской науки.
ну а люди... а зеленскому наплевать на людей (главное - деньги!).. вместо компенсаций - они "хоть поржут"
Вопрос в том, кто и зачем пугает украинцев чтобы они вообще вакцинироваться перестали?
Голубовская - тварь, присосавшаяся к тендерам, кроме побалаболить о том как она во всех международных комиссиях участвовала (за баблишко чтобы зарабатывать на своем имени баблишко) - больше ничегоне знает и не умеет.
трепло.
Это шутка такая? Тогда не смешно.
тьфу, надоела.
Например, как это работает в Польше:
"В частности, за пребывание в больнице в течение более 14 дней в результате побочного действия вакцины человек сможет обращаться о возмещении от государства в размере более 10 тыс. злотых (более 75 тыс. грн). В случае серьезных последствий для здоровья это возмещение может вырасти даже до 100 тыс. злотых (более 750 тыс. грн). О компенсации за негативные последствия от вакцинации против COVID-19 люди в Польше смогут обращаться к представителю прав пациента, который на протяжении 60-ти дней должен принять решение по этому делу."
Как это работает у нас:
"У знакомой был инсульт, после вакцинации прошла неделя(1доза) хотя у нее гипертония...в общем никто ничего ни с чем не связывает..40лет"
Любой медицинский препарат по закону может использоваться только при наличии инструкции с указанием состава и описанием побочек.
Неужели люди колются без ознакомления с инструкцией?
Может кто-то здесь предъявить инструкцию хотя бы одной из вакцин?
Кабыздох тоже заслужил что то...
так шо я не знаю, вот Вася перед стопариком самогона, проклял бабку Надю = на тридцатый день упал с хлева и сломал корову - Надя бабка оказывается ведьма, Витя видел как она окуна 5кг. вытащила на удочке, а Витя просто карася. Ведьма же
ПРО ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
Стаття12. Профілактичні щеплення
МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та
ЗОБОВЯЗАНІ НАДАТИ ОБЄКТИВНУ ІНФОРМАЦІЮ ОСОБАМ, ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ ЩЕПЛЕННЯ, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та
ПРО МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.
ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПІСЛЯ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ
(что конкретно входит в огляд не указано! Анализ крови, иммунограмма, невролог, ендокринолог?) ОСОБИ в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.
Снова всё зелёное кодло страдает если не от Порошенко, то Супрун везде достанет.
Зато степашка очень хорошо прибарахлится, как и гончарук и вся свора папередников: тот во франции, тот в сша...
Кроме Украины конечно.
А что, она не могла проще сказать "откройте медстатистику для свободного доступа."
А вообще дно, что творится. Она права.
Если я, млять, пришёл в оликлинику, привился - и ногой под зад. А через неделю у меня поднялась температура - и КТО будет это связывать с прививкой?
Ні, не цікавить. Вони проводять дослідження.
До речі, я писала про змішані вакцинки і подорожі, пам*яєте ? Так от, вчора повідомили, що вже майже 4 тисячі придурків отримали третю дозу. Уявляєте ? І йдуть далі, то в окремих пунктах їм відмовляють і вони підняли скандал. Ну, барани. Хіба ні ? Отара.