РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4126 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
19 423 16

Кремль о предложении из Турции заключить сделку по Крыму: "Это исключено"

Кремль о предложении из Турции заключить сделку по Крыму: "Это исключено"

В Кремле заявили, что оккупированный РФ Крым, никогда не будет темой для сделок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, считают ли в Кремле уместным заявление турецкого профессора о том, что если Россия признает Северный Кипр, то и Турция могла бы признать Крым российским.

"Во-первых, вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары. Во-вторых, конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено", - сказал Песков.

Напомним, профессор университета в Стамбуле Хасан Унал в интервью "Ленте.ру" высказал идею о заключении соглашения по Крыму, которое подразумевает признание Россией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом и намерена вместе с Украиной поддерживать крымских татар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предложение польского политика "полюбить Россию с Крымом" не так поняли, - однопартийцы

Крым (26480) Песков Дмитрий (2007) Турция (3543)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Профессор получил явно гроши от кацапов за такое заявление 😁😁😁
Уже не знают с какой стороны тему оккупации оправдать , твари кацапские
показать весь комментарий
27.07.2021 13:34 Ответить
+12
Ги. Я теж такого проффесора знаю. вітя євнуховощ, тебе вжа в Турцію закинули?
показать весь комментарий
27.07.2021 13:28 Ответить
+9
Песков - это просто сгусток воды и жира + усы!!! Мелет ,что не поподя!!!!Пусть мелят, время превратит их в пустоту и не более!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 13:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ги. Я теж такого проффесора знаю. вітя євнуховощ, тебе вжа в Турцію закинули?
показать весь комментарий
27.07.2021 13:28 Ответить
Така справа, що Туреччина може Крим перехопити.
Отакі нині, та й завжди були, у нас союзники.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:30 Ответить
не буває постійних союзників, бувають постійні інтереси
показать весь комментарий
27.07.2021 13:39 Ответить
Лучший союзник Украины это ВСУ, других на жаль нет
показать весь комментарий
27.07.2021 16:28 Ответить
Сьогодні Ксенію на диво приємно читати. Зовсім інша людина...
показать весь комментарий
27.07.2021 20:58 Ответить
Песков - это просто сгусток воды и жира + усы!!! Мелет ,что не поподя!!!!Пусть мелят, время превратит их в пустоту и не более!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 13:30 Ответить
Украине нужно нанести упреждающий удар и первой признать Северный Кипр.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:33 Ответить
Ідіот? А ну да бот
показать весь комментарий
27.07.2021 13:52 Ответить
З історії турція ататюрка перша визнала срср
показать весь комментарий
27.07.2021 13:54 Ответить
Профессор получил явно гроши от кацапов за такое заявление 😁😁😁
Уже не знают с какой стороны тему оккупации оправдать , твари кацапские
показать весь комментарий
27.07.2021 13:34 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27017877.html Цікавий факт

Кремль стосовно пропозиції з Туреччини укласти угоду щодо Криму: "Це виключено" - Цензор.НЕТ 6798

Оце слово "порося" було надряпане на стіні Софії Київської коли ще навіть слова "маасква" не було.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:08 Ответить
турок урод.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:51 Ответить
вот как можно "олицетворять официальную точку зрения" ?
лишнехромосомный пресс-секретарь
показать весь комментарий
27.07.2021 15:50 Ответить
И турки пусть идут вон с Кипра и кацапы из Крыма .
показать весь комментарий
27.07.2021 20:48 Ответить
ешё одно доказательство того что в политике бывают только совпадения интересов и если те
же турки действуют в интересах исключительно Турции ( какаянаглость!!! ) наступая кому-то
на больные мозоли то волати про зрадоньку это высталять себя абсолютно зависимыми абсо
лютно от всех со всеми вытекающими........
показать весь комментарий
28.07.2021 12:08 Ответить
 
 