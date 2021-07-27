Кремль о предложении из Турции заключить сделку по Крыму: "Это исключено"
В Кремле заявили, что оккупированный РФ Крым, никогда не будет темой для сделок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.
В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, считают ли в Кремле уместным заявление турецкого профессора о том, что если Россия признает Северный Кипр, то и Турция могла бы признать Крым российским.
"Во-первых, вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары. Во-вторых, конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено", - сказал Песков.
Напомним, профессор университета в Стамбуле Хасан Унал в интервью "Ленте.ру" высказал идею о заключении соглашения по Крыму, которое подразумевает признание Россией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом и намерена вместе с Украиной поддерживать крымских татар.
