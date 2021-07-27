Кремль стосовно пропозиції з Туреччини укласти угоду щодо Криму: "Це виключено"

У Кремлі заявили, що окупований РФ Крим ніколи не буде темою для угод.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

У ході спілкування з журналістами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова запитали, чи вважають у Кремлі доречною заяву турецького професора про те, що якщо Росія визнає Північний Кіпр, то і Туреччина могла б визнати Крим російським.

"По-перше, навряд чи шановний професор з Туреччини може уособлювати офіційну точку зору Анкари. По-друге, звичайно ж, російські регіони ніколи не можуть бути і не будуть предметом будь-яких угод, це виключено", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, професор університету в Стамбулі Хасан Унал в інтерв'ю "Ленте.ру" висловив ідею про укладення угоди щодо Криму, яка передбачає визнання Росією Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРПК) як незалежної держави.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара не визнає Крим російським регіоном і має намір разом з Україною підтримувати кримських татар.

