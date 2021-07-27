УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8602 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
19 423 16

Кремль стосовно пропозиції з Туреччини укласти угоду щодо Криму: "Це виключено"

Кремль стосовно пропозиції з Туреччини укласти угоду щодо Криму: "Це виключено"

У Кремлі заявили, що окупований РФ Крим ніколи не буде темою для угод.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

У ході спілкування з журналістами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова запитали, чи вважають у Кремлі доречною заяву турецького професора про те, що якщо Росія визнає Північний Кіпр, то і Туреччина могла б визнати Крим російським.

"По-перше, навряд чи шановний професор з Туреччини може уособлювати офіційну точку зору Анкари. По-друге, звичайно ж, російські регіони ніколи не можуть бути і не будуть предметом будь-яких угод, це виключено", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, професор університету в Стамбулі Хасан Унал в інтерв'ю "Ленте.ру" висловив ідею про укладення угоди щодо Криму, яка передбачає визнання Росією Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРПК) як незалежної держави.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара не визнає Крим російським регіоном і має намір разом з Україною підтримувати кримських татар.

Також читайте: Пропозицію польського політика "полюбити Росію з Кримом" не так зрозуміли, - однопартійці

Автор: 

Крим (14251) Пєсков Дмитро (1759) Туреччина (3683)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Профессор получил явно гроши от кацапов за такое заявление 😁😁😁
Уже не знают с какой стороны тему оккупации оправдать , твари кацапские
показати весь коментар
27.07.2021 13:34 Відповісти
+12
Ги. Я теж такого проффесора знаю. вітя євнуховощ, тебе вжа в Турцію закинули?
показати весь коментар
27.07.2021 13:28 Відповісти
+9
Песков - это просто сгусток воды и жира + усы!!! Мелет ,что не поподя!!!!Пусть мелят, время превратит их в пустоту и не более!!!
показати весь коментар
27.07.2021 13:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ги. Я теж такого проффесора знаю. вітя євнуховощ, тебе вжа в Турцію закинули?
показати весь коментар
27.07.2021 13:28 Відповісти
Така справа, що Туреччина може Крим перехопити.
Отакі нині, та й завжди були, у нас союзники.
показати весь коментар
27.07.2021 13:30 Відповісти
не буває постійних союзників, бувають постійні інтереси
показати весь коментар
27.07.2021 13:39 Відповісти
Лучший союзник Украины это ВСУ, других на жаль нет
показати весь коментар
27.07.2021 16:28 Відповісти
Сьогодні Ксенію на диво приємно читати. Зовсім інша людина...
показати весь коментар
27.07.2021 20:58 Відповісти
Песков - это просто сгусток воды и жира + усы!!! Мелет ,что не поподя!!!!Пусть мелят, время превратит их в пустоту и не более!!!
показати весь коментар
27.07.2021 13:30 Відповісти
Украине нужно нанести упреждающий удар и первой признать Северный Кипр.
показати весь коментар
27.07.2021 13:33 Відповісти
Ідіот? А ну да бот
показати весь коментар
27.07.2021 13:52 Відповісти
З історії турція ататюрка перша визнала срср
показати весь коментар
27.07.2021 13:54 Відповісти
Профессор получил явно гроши от кацапов за такое заявление 😁😁😁
Уже не знают с какой стороны тему оккупации оправдать , твари кацапские
показати весь коментар
27.07.2021 13:34 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27017877.html Цікавий факт

Кремль стосовно пропозиції з Туреччини укласти угоду щодо Криму: "Це виключено" - Цензор.НЕТ 6798

Оце слово "порося" було надряпане на стіні Софії Київської коли ще навіть слова "маасква" не було.
показати весь коментар
27.07.2021 14:08 Відповісти
турок урод.
показати весь коментар
27.07.2021 14:51 Відповісти
вот как можно "олицетворять официальную точку зрения" ?
лишнехромосомный пресс-секретарь
показати весь коментар
27.07.2021 15:50 Відповісти
И турки пусть идут вон с Кипра и кацапы из Крыма .
показати весь коментар
27.07.2021 20:48 Відповісти
ешё одно доказательство того что в политике бывают только совпадения интересов и если те
же турки действуют в интересах исключительно Турции ( какаянаглость!!! ) наступая кому-то
на больные мозоли то волати про зрадоньку это высталять себя абсолютно зависимыми абсо
лютно от всех со всеми вытекающими........
показати весь коментар
28.07.2021 12:08 Відповісти
 
 