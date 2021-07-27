РУС
Новости
4 644 24

Кремль назвал позицию Польши по "Северному потоку-2" непонятной

В Кремле без понимания встретили заявления официальных лиц Польши о том, что Варшава остается главным противником реализации проекта "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

О подобных заявлениях, прозвучавших из МИД и из уст главы польского государства, журналисты напомнили пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову в ходе общения с ним во вторник. Был задан вопрос, насколько в Кремле опасаются противодействия Варшавы завершению проекта.

"Нужно понимать, почему Польша так (заявила). Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании причин такого отношения в Польше к такому важному и полезному для всей Европы проекту. Этот проект чрезвычайно важен, он способен и внесет обязательно существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Он близок к завершению. И конечно, мы не можем с пониманием относиться к таким декларациям", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" побуждает Россию к агрессии, - МИД Польши

В понедельник замглавы МИД Польши заявил, что республика на протяжении нескольких лет препятствовала запуску "Северного потока - 2", так как считает, что проект невыгоден для стран Центральной и Восточной Европы.

Морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. 

Строительство "Северного потока-2" планируется завершить в августе. 

кремль (740) Песков Дмитрий (2007) Польша (8844) Северный поток (1463)
Топ комментарии
+13
Всё ты понял, тварь усатая.
27.07.2021 13:44 Ответить
+6
Я не понял. Это у Польши крым отжали,на востоке беспределят и транзита лишают? А у наших зелёных полудурков языки в задницах.
27.07.2021 13:52 Ответить
+6
Бульбомет ,ты свое х-ло усатое коментируй.
27.07.2021 14:01 Ответить
Всё ты понял, тварь усатая.
27.07.2021 13:44 Ответить
Чтобы понять, надо старых маразматиков убрать
27.07.2021 13:45 Ответить
***********, кремль, поймешь
27.07.2021 13:45 Ответить
Чогось іньшого від плешивої молі через висери конячої голови я і не очікував...
27.07.2021 13:47 Ответить
Ну, тупы-ы-ы-е
27.07.2021 13:48 Ответить
Я не понял. Это у Польши крым отжали,на востоке беспределят и транзита лишают? А у наших зелёных полудурков языки в задницах.
27.07.2021 13:52 Ответить
Хоть утверждаешь, что отдали. Уже приятно, в Гааге это оценят . Рашка из покое века у всех отжимала,воровала, грабила и убивала, т.к. дебилизм передаётся по наследству.
27.07.2021 14:41 Ответить
Не отдали, а отжали.
27.07.2021 14:42 Ответить
Бульбомет ,ты свое х-ло усатое коментируй.
27.07.2021 14:01 Ответить
Просто Польша находясь и под окупацией российской империи,и под окупацией совка прекрасно знает,чем заканчиваются любые проекты и договоренности с россиец.Я тебе это написал,но уверен,что тебе,потомственному рабу в Nном поколении этого не понять.
27.07.2021 14:06 Ответить
Кремль назвал позицию Польши по "Северному потоку-2" непонятной - Цензор.НЕТ 5307
27.07.2021 13:56 Ответить
Нічого нового. Усьо как усягда.

Словоблуддя. Дебілізм. Цинізм. Абсурд. Хуцпа.
27.07.2021 14:06 Ответить
Кремль назвал позицию Польши по "Северному потоку-2" непонятной - Цензор.НЕТ 5392
27.07.2021 14:09 Ответить
Лучше конечно быть под оккупацией шизофреника- гопника.
27.07.2021 14:34 Ответить
"он йбнутый, владимир путин, чтоб вы поняли..."
27.07.2021 14:19 Ответить
Разве бандиты могут понять? Они понимают только силу., поэтому и убивают людей и детей по всему миру.
27.07.2021 14:31 Ответить
Да похрен на тот поток. Украине дали реальные гарантии, что в случае агрессии России она будет прикрыта, то есть основной страх убран. А то, что потеряем деньги от транзита - та нас рать на те кацапские бабки.
27.07.2021 15:01 Ответить
Згадайте Будапештський меморандум.
27.07.2021 18:34 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
27.07.2021 15:08 Ответить
Как всегда, позиция Пескова "со своей колокольни" и неизменном желании навязать свое видение (чисторасейское мнение) всем другим, на кого сфера РФ-интересов еще не находится в том состоянии, как на подчиняемой теперь Беларуси. Лично мне, хоть я и не поляк, не имею там родственников, но очень уважаю то, что обозначается сегодня малоиспользуемым словосочетанием "общечеловеческие ценности", право суверенного государства на собственное мнение и реакцию на внешнее воздействие... Но очень важно, по-моему, что как правило непонимаемое (что-то нужное) вызывает неизменное желание "дойти до самой сути", но только не для представителя РФ, для которого это НЕ естественно, а также плевать на чье-то мнение, позицию, которая отличается от их собственной.
27.07.2021 23:29 Ответить
Польща стільки разів докладно пояснювала. чому цей газопровід шкідливий для країн Східної Європи. Все одно незрозуміло. Що поробиш... Мабуть, для декого мізки - то велика розкіш.
28.07.2021 03:12 Ответить
 
 