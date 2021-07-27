Кремль назвал позицию Польши по "Северному потоку-2" непонятной

В Кремле без понимания встретили заявления официальных лиц Польши о том, что Варшава остается главным противником реализации проекта "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

О подобных заявлениях, прозвучавших из МИД и из уст главы польского государства, журналисты напомнили пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову в ходе общения с ним во вторник. Был задан вопрос, насколько в Кремле опасаются противодействия Варшавы завершению проекта.

"Нужно понимать, почему Польша так (заявила). Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании причин такого отношения в Польше к такому важному и полезному для всей Европы проекту. Этот проект чрезвычайно важен, он способен и внесет обязательно существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Он близок к завершению. И конечно, мы не можем с пониманием относиться к таким декларациям", - сказал Песков.

В понедельник замглавы МИД Польши заявил, что республика на протяжении нескольких лет препятствовала запуску "Северного потока - 2", так как считает, что проект невыгоден для стран Центральной и Восточной Европы.

Морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Строительство "Северного потока-2" планируется завершить в августе.