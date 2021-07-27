УКР
Новини
Кремль назвав позицію Польщі щодо "Північного потоку-2" незрозумілою

У Кремлі без розуміння зустріли заяви офіційних осіб Польщі про те, що Варшава залишається головним противником реалізації проєкту "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

Про подібні заяви, які лунали з МЗС і з вуст глави польської держави, журналісти нагадали прессекретарю президента РФ Дмитру Пєскову в ході спілкування з ним у вівторок. Було поставлено питання, наскільки в Кремлі побоюються протидії Варшави завершенню проєкту.

"Потрібно розуміти, чому Польща так (заявила). Ми, чесно кажучи, не розуміємо причин такого ставлення в Польщі до такого важливого і корисного для всієї Європи проєкту. Цей проєкт надзвичайно важливий, він здатний і внесе обов'язково істотний внесок у забезпечення енергобезпеки Європи. Він близький до завершення. І звичайно, ми не можемо з розумінням ставитися до таких декларацій", - сказав Пєсков.

У понеділок заступник голови МЗС Польщі заявив, що республіка протягом декількох років перешкоджала запуску "Північного потоку-2", оскільки вважає, що проєкт невигідний для країн Центральної та Східної Європи.

Морський газопровід "Північний потік-2" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" спонукає Росію до агресії, - МЗС Польщі

Будівництво "Північного потоку-2" планується завершити в серпні.

Автор: 

кремль (539) Пєсков Дмитро (1759) Польща (9003) Північний потік (2481)
Топ коментарі
+13
Всё ты понял, тварь усатая.
показати весь коментар
27.07.2021 13:44 Відповісти
+6
Я не понял. Это у Польши крым отжали,на востоке беспределят и транзита лишают? А у наших зелёных полудурков языки в задницах.
показати весь коментар
27.07.2021 13:52 Відповісти
+6
Бульбомет ,ты свое х-ло усатое коментируй.
показати весь коментар
27.07.2021 14:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
показати весь коментар
Чтобы понять, надо старых маразматиков убрать
показати весь коментар
27.07.2021 13:45 Відповісти
***********, кремль, поймешь
показати весь коментар
27.07.2021 13:45 Відповісти
Чогось іньшого від плешивої молі через висери конячої голови я і не очікував...
показати весь коментар
27.07.2021 13:47 Відповісти
Ну, тупы-ы-ы-е
показати весь коментар
27.07.2021 13:48 Відповісти
показати весь коментар
Хоть утверждаешь, что отдали. Уже приятно, в Гааге это оценят . Рашка из покое века у всех отжимала,воровала, грабила и убивала, т.к. дебилизм передаётся по наследству.
показати весь коментар
27.07.2021 14:41 Відповісти
Не отдали, а отжали.
показати весь коментар
27.07.2021 14:42 Відповісти
Просто Польша находясь и под окупацией российской империи,и под окупацией совка прекрасно знает,чем заканчиваются любые проекты и договоренности с россиец.Я тебе это написал,но уверен,что тебе,потомственному рабу в Nном поколении этого не понять.
показати весь коментар
27.07.2021 14:06 Відповісти
Нічого нового. Усьо как усягда.

Словоблуддя. Дебілізм. Цинізм. Абсурд. Хуцпа.
показати весь коментар
27.07.2021 14:06 Відповісти
Лучше конечно быть под оккупацией шизофреника- гопника.
показати весь коментар
показати весь коментар
"он йбнутый, владимир путин, чтоб вы поняли..."
показати весь коментар
показати весь коментар
Разве бандиты могут понять? Они понимают только силу., поэтому и убивают людей и детей по всему миру.
показати весь коментар
показати весь коментар
Да похрен на тот поток. Украине дали реальные гарантии, что в случае агрессии России она будет прикрыта, то есть основной страх убран. А то, что потеряем деньги от транзита - та нас рать на те кацапские бабки.
показати весь коментар
показати весь коментар
Згадайте Будапештський меморандум.
показати весь коментар
показати весь коментар
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
показати весь коментар
27.07.2021 15:08 Відповісти
Как всегда, позиция Пескова "со своей колокольни" и неизменном желании навязать свое видение (чисторасейское мнение) всем другим, на кого сфера РФ-интересов еще не находится в том состоянии, как на подчиняемой теперь Беларуси. Лично мне, хоть я и не поляк, не имею там родственников, но очень уважаю то, что обозначается сегодня малоиспользуемым словосочетанием "общечеловеческие ценности", право суверенного государства на собственное мнение и реакцию на внешнее воздействие... Но очень важно, по-моему, что как правило непонимаемое (что-то нужное) вызывает неизменное желание "дойти до самой сути", но только не для представителя РФ, для которого это НЕ естественно, а также плевать на чье-то мнение, позицию, которая отличается от их собственной.
показати весь коментар
показати весь коментар
Польща стільки разів докладно пояснювала. чому цей газопровід шкідливий для країн Східної Європи. Все одно незрозуміло. Що поробиш... Мабуть, для декого мізки - то велика розкіш.
показати весь коментар
показати весь коментар
 
 