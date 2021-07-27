Кремль назвав позицію Польщі щодо "Північного потоку-2" незрозумілою

У Кремлі без розуміння зустріли заяви офіційних осіб Польщі про те, що Варшава залишається головним противником реалізації проєкту "Північний потік-2".

Про подібні заяви, які лунали з МЗС і з вуст глави польської держави, журналісти нагадали прессекретарю президента РФ Дмитру Пєскову в ході спілкування з ним у вівторок. Було поставлено питання, наскільки в Кремлі побоюються протидії Варшави завершенню проєкту.

"Потрібно розуміти, чому Польща так (заявила). Ми, чесно кажучи, не розуміємо причин такого ставлення в Польщі до такого важливого і корисного для всієї Європи проєкту. Цей проєкт надзвичайно важливий, він здатний і внесе обов'язково істотний внесок у забезпечення енергобезпеки Європи. Він близький до завершення. І звичайно, ми не можемо з розумінням ставитися до таких декларацій", - сказав Пєсков.

У понеділок заступник голови МЗС Польщі заявив, що республіка протягом декількох років перешкоджала запуску "Північного потоку-2", оскільки вважає, що проєкт невигідний для країн Центральної та Східної Європи.

Морський газопровід "Північний потік-2" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини.

Будівництво "Північного потоку-2" планується завершити в серпні.