Олимпиада-2020: украинка Лысенко прошла в 1/4 финала турнира по боксу

Украинка Анна Лысенко победила представительницу Марокко Умаиму Белахбиб в 1/8 финала олимпийского турнира по боксу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НОК.

Лысенко выступает в весовой категории до 69 кг. Белахбиб - завоевала золотую медаль на чемпионате Африки в 2017 году.

В 1/4 финала 30 июля Лысенко померится силами с Бусеназ Сюрменелли, которая защищает честь Турции.

"Меня переполняют приятные эмоции, все хорошо. Уже боксировала с марокканкой в ​​Болгарии, побеждала. Она - "грязный" боксер - идет головой, бьет открытой перчаткой по спине, по затылку. Задача была держать ее, набирать очки, работать чисто. Насколько получилось - тренер будет делать анализ, укажет на ошибки", - поделилась после поединка Лысенко.

"Первый бой всегда зажимает, попыталась отвлечься максимально и показать свой бокс. Усталость чувствуется и морально, и физически. Но надо дожать. Будем готовиться к представительнице Турции", - добавила спортсменка.



