Олимпиада-2020: украинка Лысенко прошла в 1/4 финала турнира по боксу
Украинка Анна Лысенко победила представительницу Марокко Умаиму Белахбиб в 1/8 финала олимпийского турнира по боксу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НОК.
Лысенко выступает в весовой категории до 69 кг. Белахбиб - завоевала золотую медаль на чемпионате Африки в 2017 году.
В 1/4 финала 30 июля Лысенко померится силами с Бусеназ Сюрменелли, которая защищает честь Турции.
"Меня переполняют приятные эмоции, все хорошо. Уже боксировала с марокканкой в Болгарии, побеждала. Она - "грязный" боксер - идет головой, бьет открытой перчаткой по спине, по затылку. Задача была держать ее, набирать очки, работать чисто. Насколько получилось - тренер будет делать анализ, укажет на ошибки", - поделилась после поединка Лысенко.
"Первый бой всегда зажимает, попыталась отвлечься максимально и показать свой бокс. Усталость чувствуется и морально, и физически. Но надо дожать. Будем готовиться к представительнице Турции", - добавила спортсменка.
Не даремно Україна таки жіночого роду.
Тепер слово за козаками.