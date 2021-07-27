РУС
Новости Олимпиада-2020
Олимпиада-2020: украинка Лысенко прошла в 1/4 финала турнира по боксу

Украинка Анна Лысенко победила представительницу Марокко Умаиму Белахбиб в 1/8 финала олимпийского турнира по боксу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НОК.

Лысенко выступает в весовой категории до 69 кг. Белахбиб - завоевала золотую медаль на чемпионате Африки в 2017 году.

В 1/4 финала 30 июля Лысенко померится силами с Бусеназ Сюрменелли, которая защищает честь Турции.

"Меня переполняют приятные эмоции, все хорошо. Уже боксировала с марокканкой в ​​Болгарии, побеждала. Она - "грязный" боксер - идет головой, бьет открытой перчаткой по спине, по затылку. Задача была держать ее, набирать очки, работать чисто. Насколько получилось - тренер будет делать анализ, укажет на ошибки", - поделилась после поединка Лысенко.

"Первый бой всегда зажимает, попыталась отвлечься максимально и показать свой бокс. Усталость чувствуется и морально, и физически. Но надо дожать. Будем готовиться к представительнице Турции", - добавила спортсменка.

Чергова перемога української красуні.
Не даремно Україна таки жіночого роду.
Тепер слово за козаками.
27.07.2021 13:55 Ответить
Удачи! А как в целом команда? Какое место в медальном зачёте? 404 хотя бы опередили?
27.07.2021 13:56 Ответить
Пока 47 место из 52 стран, завоевавших медали
27.07.2021 18:44 Ответить
Наші вітання !!!
27.07.2021 13:57 Ответить
Умница...
27.07.2021 13:58 Ответить
Молодець💛💙
27.07.2021 18:43 Ответить
 
 