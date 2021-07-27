РУС
8 161 36

Украинская теннисистка Свитолина вышла в 1/4 финала Олимпиады-2020. ВИДЕО

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила Марию Саккари из Греции в 1/8 финала Олимпиады в Токио – 5:7, 6:3, 6:4.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, матч длился 2 часа 41 минуту. Свитолина совершила 10 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки, выиграла 12 геймов на своей подаче.

Видео UA.Перший

Счет в личных встречах - 2:2.

В первом матче на Олимпиаде Элина обыграла Зигемунд - 6:3, 5:7, 6:4, во втором - Томлянович - 4:6, 6:3, 6:4.

Свитолина встретится с теннисисткой, которая одержит победу в паре Каролина Плишкова - Камила Джорджи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Олимпиада-2020: Свитолина вышла в 1/8 финала, сестры Киченок - в четвертьфинал

Автор: 

Олимпиада (1138) теннис (156) Свитолина Элина (50)
+13
Давай Элинка-Светолинка!!! Ждем золотую медаль от тебя!!!!
27.07.2021 11:08 Ответить
+10
...молодчинка! хай щастить і надалі !!!
Украинская теннисистка Свитолина вышла в 1/4 финала Олимпиады-2020 - Цензор.НЕТ 458

.
27.07.2021 11:21 Ответить
+6
Свитолина - красотка !
27.07.2021 11:16 Ответить
заставила понервничать конечно. Но в конце сконцентрировалась и сделала грекиню.
27.07.2021 13:24 Ответить
Грекиню це круто, не те що гречанку.
27.07.2021 14:46 Ответить
Але фемінітив "членкиня" поза конкуренцією - щоразу покращує настрій
27.07.2021 16:05 Ответить
Я б сказала, що тут =членка= вживається частіше, ніж =членкиня=.
27.07.2021 21:25 Ответить
"Членка" - то таке, воно якось примітивніше. А "членкиня" це шедеврально 😂🤣
27.07.2021 22:05 Ответить
та хай вже буде гречка.......
27.07.2021 16:57 Ответить
завидуй молча
27.07.2021 11:37 Ответить
Ссылки давай, юля. Любая инфа хороша, если есть чем подтвердить. А так - это говновброс.
27.07.2021 12:22 Ответить
кацап, вали домой, здесь стекломой не наливают
27.07.2021 12:31 Ответить
Как цап - это ты.Все просто - от тебя воняет.
27.07.2021 15:47 Ответить
У нее спонсор должен быть на тенниске "валидол")
27.07.2021 11:20 Ответить
Красуня!
27.07.2021 11:22 Ответить
С Монфисом она также играет на нервах, как и с нами? Результат, конечно, главное, - но сам процесс...
27.07.2021 11:25 Ответить
С монфисом она играет неа кожанной флейте но сперва играет в игру дам не дам)
27.07.2021 11:32 Ответить
Интересно , а дети у них на кого будут похожи , на папу или на маму?
27.07.2021 11:42 Ответить
Дети от смешанных браков очень красивы получаються
27.07.2021 11:45 Ответить
Бред.
27.07.2021 12:12 Ответить
Хіба що погоджуюся, що мулатки красивіші, ніж 100% негритянки.
А взагалі особисто я в цьому плані прихильник поміркованого расизму - тобто дітей краще робити в межах однієї раси.
27.07.2021 16:00 Ответить
На папу естественно, негроидная раса всегда доминирует.
27.07.2021 12:13 Ответить
Пушкін приклад.
27.07.2021 14:47 Ответить
Якось зустрів молоду дівчину в Африці. Наче і негритянка, шкіра темна, але якась красива, не губата, гарна фігура, зовсім не африканська. Поспілкувався. Звуть Еліс, маму звуть Люба, мама з Одеси.
Ще один мій товариш харків'янин зробив дитинку місцевій негритянці. Дівчинка біла, може, зовсім трішки темніша, ніж звичайно.
Так що всяке може бути.
27.07.2021 15:01 Ответить
проблема будет потом, в другом... негроидный ген доминирующий! и у этой красивой девочки со светлой кожей, уже с 100% белым мужем будут черные дети... либо внуки... это вылезет и не очень приятно будет каким-то родственникам)
27.07.2021 15:40 Ответить
Хорошо значит негр напихал.
27.07.2021 12:11 Ответить
дети будут красивые умные и спортивные. И французы.
27.07.2021 13:25 Ответить
Афро-французи.
27.07.2021 15:56 Ответить
примерно вот такие.
Українська тенісистка Світоліна вийшла до 1/4 фіналу Олімпіади-2020 - Цензор.НЕТ 9646
27.07.2021 20:19 Ответить
Та ніт, не настільки... Мулати світліші, і риси обличчя ближче до європейських. На фото 100% негри, точно не мулати.
27.07.2021 22:11 Ответить
Всегда болел и следил за своей землячкой, но после ее выступления на Кубке Кремля в наросеюшке 2019 ( где она с треском вылетела от кацапки) не испытываю к ней никакой симпатии.
27.07.2021 15:28 Ответить
Онучка, тримаємо за тебе кулаки. Спортивної вдачі тобі.
27.07.2021 16:42 Ответить
Це твоя онучка? Ну чекай, скоро народить тобі чорненьких правнучат.
27.07.2021 20:17 Ответить
Від таких, як ти, кацапське стаканато, на світ з'являються лише написи в біотуалетах та "лишнехромосомные лугандонцы".
27.07.2021 21:57 Ответить
 
 