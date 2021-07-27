Украинская теннисистка Свитолина вышла в 1/4 финала Олимпиады-2020. ВИДЕО
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила Марию Саккари из Греции в 1/8 финала Олимпиады в Токио – 5:7, 6:3, 6:4.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, матч длился 2 часа 41 минуту. Свитолина совершила 10 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки, выиграла 12 геймов на своей подаче.
Видео UA.Перший
Счет в личных встречах - 2:2.
В первом матче на Олимпиаде Элина обыграла Зигемунд - 6:3, 5:7, 6:4, во втором - Томлянович - 4:6, 6:3, 6:4.
Свитолина встретится с теннисисткой, которая одержит победу в паре Каролина Плишкова - Камила Джорджи.
