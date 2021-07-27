Українська тенісистка Світоліна вийшла до 1/4 фіналу Олімпіади-2020. ВIДЕО
Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла Марію Саккарі із Греції в 1/8 фіналу Олімпіади в Токіо - 5:7, 6:3, 6:4.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, матч тривав 2 години 41 хвилину. Світоліна зробила 10 подач навиліт, припустилася 4 подвійних помилок, виграла 12 геймів на своїй подачі.
Відео UA.Перший
Рахунок в особистих зустрічах - 2:2.
У першому матчі на Олімпіаді Еліна обіграла Зігемунд - 6:3, 5:7, 6:4, у другому - Томлянович - 4:6, 6:3, 6:4.
Світоліна зустрінеться з тенісисткою, яка здобуде перемогу в парі Кароліна Плішкова - Каміла Джорджі.
