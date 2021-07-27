Олімпіада-2020: українка Лисенко пройшла до 1/4 фіналу турніру з боксу

Українка Анна Лисенко перемогла представницю Марокко Умаіму Белахбіб у 1/8 фіналу олімпійського турніру з боксу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НОК.

Лисенко виступає у ваговій категорії до 69 кг. Белахбіб - завоювала золоту медаль на чемпіонаті Африки в 2017 році.

В 1/4 фіналу 30 липня Лисенко поміряється силами з Бусеназ Сюрменеллі, яка захищає честь Туреччини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська тенісистка Світоліна вийшла до 1/4 фіналу Олімпіади-2020. ВIДЕО

"Мене переповнюють приємні емоції, все добре. Вже боксувала з марокканкою в Болгарії, перемагала. Вона - "брудний" боксер - йде головою, б'є відкритою рукавицею по спині, по потилиці. Завдання було тримати її, набирати очки, працювати чисто. Наскільки вийшло - тренер робитиме аналіз, вкаже на помилки", - поділилася після поєдинку Лисенко.

"Перший бій завжди затискає, спробувала відволіктися максимально і показати свій бокс. Втома відчувається і морально, і фізично. Але треба дотиснути. Будемо готуватися до представниці Туреччини", - додала спортсменка.



