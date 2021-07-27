УКР
Олімпіада-2020: українка Лисенко пройшла до 1/4 фіналу турніру з боксу

Українка Анна Лисенко перемогла представницю Марокко Умаіму Белахбіб у 1/8 фіналу олімпійського турніру з боксу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НОК.

Лисенко виступає у ваговій категорії до 69 кг. Белахбіб - завоювала золоту медаль на чемпіонаті Африки в 2017 році.

В 1/4 фіналу 30 липня Лисенко поміряється силами з Бусеназ Сюрменеллі, яка захищає честь Туреччини.

"Мене переповнюють приємні емоції, все добре. Вже боксувала з марокканкою в Болгарії, перемагала. Вона - "брудний" боксер - йде головою, б'є відкритою рукавицею по спині, по потилиці. Завдання було тримати її, набирати очки, працювати чисто. Наскільки вийшло - тренер робитиме аналіз, вкаже на помилки", - поділилася після поєдинку Лисенко.

"Перший бій завжди затискає, спробувала відволіктися максимально і показати свій бокс. Втома відчувається і морально, і фізично. Але треба дотиснути. Будемо готуватися до представниці Туреччини", - додала спортсменка.

Олімпіада-2020: українка Лисенко пройшла до 1/4 фіналу турніру з боксу 01

Олімпіада-2020: українка Лисенко пройшла до 1/4 фіналу турніру з боксу 02
Олімпіада-2020: українка Лисенко пройшла до 1/4 фіналу турніру з боксу 03

Чергова перемога української красуні.
Не даремно Україна таки жіночого роду.
Тепер слово за козаками.
показати весь коментар
27.07.2021 13:55 Відповісти
Удачи! А как в целом команда? Какое место в медальном зачёте? 404 хотя бы опередили?
показати весь коментар
27.07.2021 13:56 Відповісти
Пока 47 место из 52 стран, завоевавших медали
показати весь коментар
27.07.2021 18:44 Відповісти
Наші вітання !!!
показати весь коментар
27.07.2021 13:57 Відповісти
Умница...
показати весь коментар
27.07.2021 13:58 Відповісти
Молодець💛💙
показати весь коментар
27.07.2021 18:43 Відповісти
 
 