РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4156 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 850 15

Вакцинация от COVID-19: в Украине зарегистрировано менее 1% серьезных побочных явлений

Вакцинация от COVID-19: в Украине зарегистрировано менее 1% серьезных побочных явлений

Риск появления серьезных побочных явлений после вакцинации от COVID-19 в Украине составляет менее 1%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственный экспертный центр в Facebook.

"По состоянию на 26.07.2021 в Украине введено почти 4,7 млн доз вакцин. А именно: 499720 Covishield, 1484196 CoronaVac, 1715780 Comirnaty и 964083 AstraZeneca.

Согласно обновленным данным риск серьезных побочных явлений после вакцинации всеми зарегистрированными в Украине вакцинами остается редким - менее 1%", - сказано в сообщении.

Распределение случаев неблагоприятных событий после иммунизации против COVID-19 по гендерным и возрастным показателям выглядит следующим образом:

- AstraZeneca - чаще всего они случались у женщин и мужчин в возрасте 61-72 лет;
- Covishield - у женщин 31-45 лет и мужчин в возрасте 46-60 лет;
- CoronaVac - у женщин в возрасте 46-60, а у мужчин в возрасте 61-72 лет;
- Comirnaty - у женщин и мужчин в возрасте 46-60 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голубовская заявила, что в Украине не расследуются случаи поствакцинальных осложнений: Весь мир рапортует, а у нас тишина и спокойствие

"Для осуществления мониторинга за безопасностью вакцин ГЭЦ заинтересован в получении точной информации о всех случаях неблагоприятных событий после иммунизации против COVID-19", - отметили в ведомстве.

Сообщить о неблагоприятных событиях после иммунизации можно с помощью автоматизированной информационной системы по фармаконадзора по ссылке: https://aisf.dec.gov.ua/Account/LogOn 
Подробнее о результатах нового отчета: https://www.dec.gov.ua/.../derzhavnyj-ekspertnyj-czentr.../ 

Вакцинация от COVID-19: в Украине зарегистрировано менее 1% серьезных побочных явлений 01

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
"в Украине зарегистрировано менее 1% серьезных побочных явлений"

А сколько не зарегистрировано?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:59 Ответить
+4
Както 1% это несколько дофига, не находите?
показать весь комментарий
27.07.2021 15:37 Ответить
+2
а кто их регистрирует то?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а кто их регистрирует то?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:35 Ответить
https://mobile.twitter.com/logvynenko

https://mobile.twitter.com/logvynenko logvynenko https://mobile.twitter.com/logvynenko @logvynenko https://mobile.twitter.com/logvynenko/status/1419976949846482947 37 мин

В травні двічі стояв в довжелезних чергах, аби отримати першу дозу AstraZeneca.
Сьогодні в амбулаторії Печерського району на Цитадельній жодної людини.
Швидко ж змінюється мода, добре що хоч селфі вона не стосується!
показать весь комментарий
27.07.2021 14:42 Ответить
- помогите, у меня судорги7??777????
- вакциноровались?
- да, Китай нашефсе.
- ну так приведите свою корову, че вы тут мычите то?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:44 Ответить
https://censor.net/ru/user/439682 ставит лайк!
показать весь комментарий
28.07.2021 10:16 Ответить
Сегодня утром сделал вторую дозу - нормально 😁
показать весь комментарий
27.07.2021 14:44 Ответить
записався на суботу - перша доза - подивимось що воно й як....
показать весь комментарий
27.07.2021 15:12 Ответить
Олег, у вас, судя по смайлу, рот так и остается открытым.
показать весь комментарий
27.07.2021 18:39 Ответить
зашевелились, ка кГолубовская навела шороху.
и вроде кажется 1% - это мало?? Это 47 тыс. человек??? серьезных поб. явлений????
показать весь комментарий
27.07.2021 14:49 Ответить
ох ты ептыть только с утреца сказали что Украины молчит о побочке, и тут на тебе...
показать весь комментарий
27.07.2021 14:52 Ответить
"в Украине зарегистрировано менее 1% серьезных побочных явлений"

А сколько не зарегистрировано?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:59 Ответить
Както 1% это несколько дофига, не находите?
показать весь комментарий
27.07.2021 15:37 Ответить
А 2% смертей от числа заболевших ковидом это не дофига?
показать весь комментарий
27.07.2021 21:36 Ответить
Вчера сделал 1-ю дозу Модерны. Сегодня болит плечо, а в целом всё нормально.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:44 Ответить
Ни один клиент ритуальной службы жалобы не писал!
показать весь комментарий
27.07.2021 16:15 Ответить
Идиоты...
1% - это один случай на 100 прививок. Вмиесто 7 на миллион!
показать весь комментарий
28.07.2021 10:43 Ответить
 
 