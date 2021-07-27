Вакцинация от COVID-19: в Украине зарегистрировано менее 1% серьезных побочных явлений

Риск появления серьезных побочных явлений после вакцинации от COVID-19 в Украине составляет менее 1%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственный экспертный центр в Facebook.

"По состоянию на 26.07.2021 в Украине введено почти 4,7 млн доз вакцин. А именно: 499720 Covishield, 1484196 CoronaVac, 1715780 Comirnaty и 964083 AstraZeneca.

Согласно обновленным данным риск серьезных побочных явлений после вакцинации всеми зарегистрированными в Украине вакцинами остается редким - менее 1%", - сказано в сообщении.

Распределение случаев неблагоприятных событий после иммунизации против COVID-19 по гендерным и возрастным показателям выглядит следующим образом:

- AstraZeneca - чаще всего они случались у женщин и мужчин в возрасте 61-72 лет;

- Covishield - у женщин 31-45 лет и мужчин в возрасте 46-60 лет;

- CoronaVac - у женщин в возрасте 46-60, а у мужчин в возрасте 61-72 лет;

- Comirnaty - у женщин и мужчин в возрасте 46-60 лет.

"Для осуществления мониторинга за безопасностью вакцин ГЭЦ заинтересован в получении точной информации о всех случаях неблагоприятных событий после иммунизации против COVID-19", - отметили в ведомстве.

Сообщить о неблагоприятных событиях после иммунизации можно с помощью автоматизированной информационной системы по фармаконадзора по ссылке: https://aisf.dec.gov.ua/Account/LogOn

Подробнее о результатах нового отчета: https://www.dec.gov.ua/.../derzhavnyj-ekspertnyj-czentr.../