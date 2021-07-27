Вакцинация от COVID-19: в Украине зарегистрировано менее 1% серьезных побочных явлений
Риск появления серьезных побочных явлений после вакцинации от COVID-19 в Украине составляет менее 1%.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственный экспертный центр в Facebook.
"По состоянию на 26.07.2021 в Украине введено почти 4,7 млн доз вакцин. А именно: 499720 Covishield, 1484196 CoronaVac, 1715780 Comirnaty и 964083 AstraZeneca.
Согласно обновленным данным риск серьезных побочных явлений после вакцинации всеми зарегистрированными в Украине вакцинами остается редким - менее 1%", - сказано в сообщении.
Распределение случаев неблагоприятных событий после иммунизации против COVID-19 по гендерным и возрастным показателям выглядит следующим образом:
- AstraZeneca - чаще всего они случались у женщин и мужчин в возрасте 61-72 лет;
- Covishield - у женщин 31-45 лет и мужчин в возрасте 46-60 лет;
- CoronaVac - у женщин в возрасте 46-60, а у мужчин в возрасте 61-72 лет;
- Comirnaty - у женщин и мужчин в возрасте 46-60 лет.
"Для осуществления мониторинга за безопасностью вакцин ГЭЦ заинтересован в получении точной информации о всех случаях неблагоприятных событий после иммунизации против COVID-19", - отметили в ведомстве.
Сообщить о неблагоприятных событиях после иммунизации можно с помощью автоматизированной информационной системы по фармаконадзора по ссылке: https://aisf.dec.gov.ua/Account/LogOn
Подробнее о результатах нового отчета: https://www.dec.gov.ua/.../derzhavnyj-ekspertnyj-czentr.../
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://mobile.twitter.com/logvynenko logvynenko https://mobile.twitter.com/logvynenko @logvynenko https://mobile.twitter.com/logvynenko/status/1419976949846482947 37 мин
В травні двічі стояв в довжелезних чергах, аби отримати першу дозу AstraZeneca.
Сьогодні в амбулаторії Печерського району на Цитадельній жодної людини.
Швидко ж змінюється мода, добре що хоч селфі вона не стосується!
- вакциноровались?
- да, Китай нашефсе.
- ну так приведите свою корову, че вы тут мычите то?
и вроде кажется 1% - это мало?? Это 47 тыс. человек??? серьезных поб. явлений????
А сколько не зарегистрировано?
1% - это один случай на 100 прививок. Вмиесто 7 на миллион!