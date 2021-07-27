Вакцинація проти COVID-19: в Україні зареєстровано менше 1% серйозних побічних явищ
Ризик появи серйозних побічних явищ після вакцинації проти COVID-19 в Україні становить менше 1%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державний експертний центр у Facebook.
"Станом на 26.07.2021 в Україні введено майже 4,7 млн доз вакцин. А саме: 499 720 Covishield, 1 484 196 CoronaVac, 1 715 780 Comirnaty і 964 083 AstraZeneca.
Згідно з оновленими даними ризик серйозних побічних явищ після вакцинації усіма зареєстрованими в Україні вакцинами залишається рідкісним - менше 1%", - йдеться в повідомленні.
Розподіл випадків несприятливих подій після імунізації проти COVID-19 за гендерними та віковими показниками має такий вигляд:
- AstraZeneca - найчастіше вони траплялися у жінок і чоловіків віком 61-72 роки;
- Covishield - у жінок 31-45 років і чоловіків віком 46-60 років;
- CoronaVac - у жінок віком 46-60, а в чоловіків віком 61-72 роки;
- Comirnaty - у жінок і чоловіків віком 46-60 років.
"Для здійснення моніторингу за безпекою вакцин ДЕЦ зацікавлений в отриманні точної інформації про всі випадки несприятливих подій після імунізації проти COVID-19", - зазначили у відомстві.
Повідомити про несприятливі події після імунізації можна за допомогою автоматизованої інформаційної системи з фармаконагляду за посиланням: https://aisf.dec.gov.ua/Account/LogOn
Детальніше про результати нового звіту: https://www.dec.gov.ua/.../derzhavnyj-ekspertnyj-czentr.../
https://mobile.twitter.com/logvynenko logvynenko https://mobile.twitter.com/logvynenko @logvynenko https://mobile.twitter.com/logvynenko/status/1419976949846482947 37 мин
В травні двічі стояв в довжелезних чергах, аби отримати першу дозу AstraZeneca.
Сьогодні в амбулаторії Печерського району на Цитадельній жодної людини.
Швидко ж змінюється мода, добре що хоч селфі вона не стосується!
- вакциноровались?
- да, Китай нашефсе.
- ну так приведите свою корову, че вы тут мычите то?
и вроде кажется 1% - это мало?? Это 47 тыс. человек??? серьезных поб. явлений????
А сколько не зарегистрировано?
1% - это один случай на 100 прививок. Вмиесто 7 на миллион!