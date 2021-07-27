Вакцинація проти COVID-19: в Україні зареєстровано менше 1% серйозних побічних явищ

Ризик появи серйозних побічних явищ після вакцинації проти COVID-19 в Україні становить менше 1%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державний експертний центр у Facebook.

"Станом на 26.07.2021 в Україні введено майже 4,7 млн ​​доз вакцин. А саме: 499 720 Covishield, 1 484 196 CoronaVac, 1 715 780 Comirnaty і 964 083 AstraZeneca.

Згідно з оновленими даними ризик серйозних побічних явищ після вакцинації усіма зареєстрованими в Україні вакцинами залишається рідкісним - менше 1%", - йдеться в повідомленні.

Розподіл випадків несприятливих подій після імунізації проти COVID-19 за гендерними та віковими показниками має такий вигляд:

- AstraZeneca - найчастіше вони траплялися у жінок і чоловіків віком 61-72 роки;

- Covishield - у жінок 31-45 років і чоловіків віком 46-60 років;

- CoronaVac - у жінок віком 46-60, а в чоловіків віком 61-72 роки;

- Comirnaty - у жінок і чоловіків віком 46-60 років.

"Для здійснення моніторингу за безпекою вакцин ДЕЦ зацікавлений в отриманні точної інформації про всі випадки несприятливих подій після імунізації проти COVID-19", - зазначили у відомстві.

Повідомити про несприятливі події після імунізації можна за допомогою автоматизованої інформаційної системи з фармаконагляду за посиланням: https://aisf.dec.gov.ua/Account/LogOn

