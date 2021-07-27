УКР
Вакцинація проти COVID-19: в Україні зареєстровано менше 1% серйозних побічних явищ

Ризик появи серйозних побічних явищ після вакцинації проти COVID-19 в Україні становить менше 1%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державний експертний центр у Facebook.

"Станом на 26.07.2021 в Україні введено майже 4,7 млн ​​доз вакцин. А саме: 499 720 Covishield, 1 484 196 CoronaVac, 1 715 780 Comirnaty і 964 083 AstraZeneca.

Згідно з оновленими даними ризик серйозних побічних явищ після вакцинації усіма зареєстрованими в Україні вакцинами залишається рідкісним - менше 1%", - йдеться в повідомленні.

Розподіл випадків несприятливих подій після імунізації проти COVID-19 за гендерними та віковими показниками має такий вигляд:

- AstraZeneca - найчастіше вони траплялися у жінок і чоловіків віком 61-72 роки;

- Covishield - у жінок 31-45 років і чоловіків віком 46-60 років;

- CoronaVac - у жінок віком 46-60, а в чоловіків віком 61-72 роки;

- Comirnaty - у жінок і чоловіків віком 46-60 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голубовська заявила, що в Україні не розслідуються випадки поствакцинальних ускладнень: Весь світ рапортує, а в нас тиша і спокій

"Для здійснення моніторингу за безпекою вакцин ДЕЦ зацікавлений в отриманні точної інформації про всі випадки несприятливих подій після імунізації проти COVID-19", - зазначили у відомстві.

Повідомити про несприятливі події після імунізації можна за допомогою автоматизованої інформаційної системи з фармаконагляду за посиланням: https://aisf.dec.gov.ua/Account/LogOn
Детальніше про результати нового звіту: https://www.dec.gov.ua/.../derzhavnyj-ekspertnyj-czentr.../ 

Вакцинація проти COVID-19: в Україні зареєстровано менше 1% серйозних побічних явищ 01

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+4
"в Украине зарегистрировано менее 1% серьезных побочных явлений"

А сколько не зарегистрировано?
показати весь коментар
27.07.2021 14:59 Відповісти
+4
Както 1% это несколько дофига, не находите?
показати весь коментар
27.07.2021 15:37 Відповісти
+2
а кто их регистрирует то?
показати весь коментар
27.07.2021 14:35 Відповісти
а кто их регистрирует то?
показати весь коментар
27.07.2021 14:35 Відповісти
https://mobile.twitter.com/logvynenko

https://mobile.twitter.com/logvynenko logvynenko https://mobile.twitter.com/logvynenko @logvynenko https://mobile.twitter.com/logvynenko/status/1419976949846482947 37 мин

В травні двічі стояв в довжелезних чергах, аби отримати першу дозу AstraZeneca.
Сьогодні в амбулаторії Печерського району на Цитадельній жодної людини.
Швидко ж змінюється мода, добре що хоч селфі вона не стосується!
показати весь коментар
27.07.2021 14:42 Відповісти
- помогите, у меня судорги7??777????
- вакциноровались?
- да, Китай нашефсе.
- ну так приведите свою корову, че вы тут мычите то?
показати весь коментар
27.07.2021 14:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/439682 ставит лайк!
показати весь коментар
28.07.2021 10:16 Відповісти
Сегодня утром сделал вторую дозу - нормально 😁
показати весь коментар
27.07.2021 14:44 Відповісти
записався на суботу - перша доза - подивимось що воно й як....
показати весь коментар
27.07.2021 15:12 Відповісти
Олег, у вас, судя по смайлу, рот так и остается открытым.
показати весь коментар
27.07.2021 18:39 Відповісти
зашевелились, ка кГолубовская навела шороху.
и вроде кажется 1% - это мало?? Это 47 тыс. человек??? серьезных поб. явлений????
показати весь коментар
27.07.2021 14:49 Відповісти
ох ты ептыть только с утреца сказали что Украины молчит о побочке, и тут на тебе...
показати весь коментар
27.07.2021 14:52 Відповісти
"в Украине зарегистрировано менее 1% серьезных побочных явлений"

А сколько не зарегистрировано?
показати весь коментар
27.07.2021 14:59 Відповісти
Както 1% это несколько дофига, не находите?
показати весь коментар
27.07.2021 15:37 Відповісти
А 2% смертей от числа заболевших ковидом это не дофига?
показати весь коментар
27.07.2021 21:36 Відповісти
Вчера сделал 1-ю дозу Модерны. Сегодня болит плечо, а в целом всё нормально.
показати весь коментар
27.07.2021 15:44 Відповісти
Ни один клиент ритуальной службы жалобы не писал!
показати весь коментар
27.07.2021 16:15 Відповісти
Идиоты...
1% - это один случай на 100 прививок. Вмиесто 7 на миллион!
показати весь коментар
28.07.2021 10:43 Відповісти
 
 