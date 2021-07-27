Минюст выставил на аукцион два арестованных Boeing

Boeing 737-500 1990 года выпуска и DC-9-83 (MD-83) 1991 года выпуска будут продавать на аукционах, запланированных на 5 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Первый самолет - Boeing 737-500, производитель Boeing Company, Seatlly (USA), 1990 года выпуска. Максимальное количество пассажиров - 114 человек. Максимальный взлетный вес - 60 555 кг. Стартовая цена - 26 785 000 грн.

Второй самолет - DC-9-83 (MD-83), производитель Mcdonnell Douglas-Boeing (USA), 1991 года выпуска. Максимальное количество пассажиров - 170 человек. Взлетный вес - 72 575 кг. Стартовая цена - 13 818 000 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонду госимущества со второй попытки удалось продать спиртзавод на Тернопольщине

Сейчас самолеты находятся в аэропорту "Борисполь".