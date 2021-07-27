Минюст выставил на аукцион два арестованных Boeing
Boeing 737-500 1990 года выпуска и DC-9-83 (MD-83) 1991 года выпуска будут продавать на аукционах, запланированных на 5 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.
Первый самолет - Boeing 737-500, производитель Boeing Company, Seatlly (USA), 1990 года выпуска. Максимальное количество пассажиров - 114 человек. Максимальный взлетный вес - 60 555 кг. Стартовая цена - 26 785 000 грн.
Второй самолет - DC-9-83 (MD-83), производитель Mcdonnell Douglas-Boeing (USA), 1991 года выпуска. Максимальное количество пассажиров - 170 человек. Взлетный вес - 72 575 кг. Стартовая цена - 13 818 000 грн.
Сейчас самолеты находятся в аэропорту "Борисполь".
Топ комментарии
+6 Злий Грицько
показать весь комментарий27.07.2021 17:30 Ответить Ссылка
+4 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий27.07.2021 18:17 Ответить Ссылка
+3 oleg1966
показать весь комментарий27.07.2021 17:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.bbc.com/russian/news-41856891 Несмотря на разрыв экономических связей России и Украины, государственное предприятие "Антонов" продолжает обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр", и будет продолжать эту работу в дальнейшем, сообщили Би-би-си в украинской компании. Прежде всего это касается продления срока службы самолетов - по международным авиационным правилам, это может делать только компания-разработчик самолета, у которой находится специальный документ - сертификат типа.
Я вообще думал, что там металла дофига и можно на металолом сдать если чё.
а реально - выглядит шо Козломойский уже все - уплыл восвояси. Кофе надо?