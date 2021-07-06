Фонду госимущества со второй попытки удалось продать спиртзавод на Тернопольщине

Повторный онлайн-аукцион по приватизации имущества Мишковицкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" прошел 6 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Фонда госимущества.

"За объект приватизации, который расположен в 15 км от Тернополя, на открытых торгах соревновались 4 участника, которые повысили стоимость актива более чем в три раза от стартовой цены - с 7,3 млн грн до 23 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона заключить договор купли-продажи и произвести расчет, после чего процесс приватизации будет считаться официально завершенным.

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Новый владелец получит, в частности, главный производственный корпус, спиртохранилище, бардохранилище, цех брагоректификации, углекислотный и соковый цеха.