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Фонду госимущества со второй попытки удалось продать спиртзавод на Тернопольщине

Фонду госимущества со второй попытки удалось продать спиртзавод на Тернопольщине

Повторный онлайн-аукцион по приватизации имущества Мишковицкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" прошел 6 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Фонда госимущества.

"За объект приватизации, который расположен в 15 км от Тернополя, на открытых торгах соревновались 4 участника, которые повысили стоимость актива более чем в три раза от стартовой цены - с 7,3 млн грн до 23 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона заключить договор купли-продажи и произвести расчет, после чего процесс приватизации будет считаться официально завершенным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лопатинский спиртзавод приватизировали за 50 миллионов, - ФГИ

Новый владелец получит, в частности, главный производственный корпус, спиртохранилище, бардохранилище, цех брагоректификации, углекислотный и соковый цеха.

Автор: 

аукцион (190) спирт (260) Укрспирт (158) фонд (143)


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Переміг зелений змій.
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06.07.2021 19:44 Ответить
какие-то смешные суммы
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06.07.2021 20:00 Ответить
Между первой и второй, перерывчик не большой.
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06.07.2021 20:03 Ответить
вот это шара!.....)))..меньше лимона зеленью за спиртзавод! ..за год легко отобьет бабки..
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06.07.2021 21:41 Ответить
**********, достіжєниє!
ФДМ України, ви найкращі!!!
Я думаю, собі по десятку лімонів премії хапнете, курвоти.
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07.07.2021 02:57 Ответить
 
 