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Лопатинский спиртзавод приватизировали за 50 миллионов, - ФГИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лопатинский спиртзавод приватизировали за 50 миллионов, - ФГИ

Аукцион по приватизации Лопатинского места осуществления деятельности и хранения спирта из перечня объектов ГП "Укрспирт" состоялся 28 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины, соревновались четыре участника. Цена объекта возросла со стартовых 18,73 млн грн до 50,01 млн грн.

"Таким образом Фонд государственного имущества Украины продолжает успешно проводить прозрачные онлайн-аукционы по приватизации объектов ГП "Укрспирт" в рамках реализации программы демонополизации спиртовой отрасли и привлекать инвестиции в экономику Украины", - отмечается в сообщении.

В Фонде напомнили, что после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Лопатинского спиртзавода будет считаться официально завершенным. Новый владелец актива получит возможность стать участником нового рынка производства спирта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артемовский спиртзавод продали за 50 млн грн, - Фонд госимущества

Напомним, Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
это пипец, уже второй спиртзавод по 50 лямов, это 1,7 млн баксов. РЕБЯТА!!!!!!!!!!!!!! Кличко мост за...бенил больше чем за миллиард. что, **** дороже и дольше строить??????????????????? мост или производство
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28.10.2020 21:45
+5
И кто такой счастливчик? Наверное ещё и кредит дали под 5%!
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28.10.2020 21:40
+4
50 джипаков средней комплектации---дневная норма автосборочного среднего цеха! Браво! И предприятие выпускающее очень нужное средство---в том числе и для фармапроизводств, из любого кстати сырья что растёт. Не руда. Та копейки!
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28.10.2020 21:52
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И кто такой счастливчик? Наверное ещё и кредит дали под 5%!
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28.10.2020 21:40 Ответить
Якась мутна контора ТОВ "Офіс Інвестицій" якій нема і року, зі статутним капіталом - 10 тисяч гривень...
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28.10.2020 21:45 Ответить
Розпродати все- і в Ялту!
В. Зеленський.
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28.10.2020 21:44 Ответить
ну что вы.....рано или поздно ( я верю в это ) Ялта вернется в Украину..как показывает практика обычно тикают у Ростов...там тоже шокают и говорят буряк цыбуля або базар
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28.10.2020 21:50 Ответить
Саме так. Не за горами той час, коли очєрєдниє слугі зубожілого народа виставлять на приватизацію АЕС, ГЕС. А там і школи з дитсадками. І коли вже все буде продано, запропонують мудрому нарідові підзаробити на продажах своїх внутрішніх органів.))
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28.10.2020 21:50 Ответить
это пипец, уже второй спиртзавод по 50 лямов, это 1,7 млн баксов. РЕБЯТА!!!!!!!!!!!!!! Кличко мост за...бенил больше чем за миллиард. что, **** дороже и дольше строить??????????????????? мост или производство
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28.10.2020 21:45 Ответить
по факту это уже третий спиртзавод проданый за 50 млн. грн.
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29.10.2020 04:30 Ответить
Лопатинский спиртзавод приватизировали за 50 миллионов, - ФГИ - Цензор.НЕТ 2327
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28.10.2020 21:47 Ответить
50 джипаков средней комплектации---дневная норма автосборочного среднего цеха! Браво! И предприятие выпускающее очень нужное средство---в том числе и для фармапроизводств, из любого кстати сырья что растёт. Не руда. Та копейки!
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28.10.2020 21:52 Ответить
Перемога !!!
Цікаво, чи має "покупець" відношення до "великого будівництва"?
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28.10.2020 22:44 Ответить
50 лямов гривен или $?
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28.10.2020 22:46 Ответить
Після того як Вовік з Бєнєю втечуть в Ізраїль всі ці махінації будуть визнані незаконними.
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28.10.2020 22:49 Ответить
Шара.
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28.10.2020 23:14 Ответить
 
 