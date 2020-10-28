Лопатинський спиртовий завод приватизували за 50 мільйонів, - ФДМ

Аукціон з приватизації Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту з переліку об'єктів ДП ​​"Укрспирт" відбувся 28 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду державного майна України, змагалися чотири учасники. Ціна об'єкта зросла зі стартових 18,73 млн грн до 50,01 млн грн.

"Таким чином Фонд державного майна України продовжує успішно проводити прозорі онлайн-аукціони з приватизації об'єктів ДП "Укрспирт" у рамках реалізації програми демонополізації спиртової галузі та залучати інвестиції в економіку України", - наголошується в повідомленні.

У Фонді нагадали, що після підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Лопатинського спиртзаводу вважатиметься офіційно завершеним. Новий власник активу отримає можливість стати учасником нового ринку виробництва спирту.

Нагадаємо, Фонд держмайна України очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів ДП ​​"Укрспирт" і концерну "Укрспирт".

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