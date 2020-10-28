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Лопатинський спиртовий завод приватизували за 50 мільйонів, - ФДМ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лопатинський спиртовий завод приватизували за 50 мільйонів, - ФДМ

Аукціон з приватизації Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту з переліку об'єктів ДП ​​"Укрспирт" відбувся 28 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду державного майна України, змагалися чотири учасники. Ціна об'єкта зросла зі стартових 18,73 млн грн до 50,01 млн грн.

"Таким чином Фонд державного майна України продовжує успішно проводити прозорі онлайн-аукціони з приватизації об'єктів ДП "Укрспирт" у рамках реалізації програми демонополізації спиртової галузі та залучати інвестиції в економіку України", - наголошується в повідомленні.

У Фонді нагадали, що після підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Лопатинського спиртзаводу вважатиметься офіційно завершеним. Новий власник активу отримає можливість стати учасником нового ринку виробництва спирту.

Нагадаємо, Фонд держмайна України очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів ДП ​​"Укрспирт" і концерну "Укрспирт".

Читайте також: Артемівський спиртзавод продали за 50 млн грн, - Фонд держмайна
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Топ коментарі
+12
это пипец, уже второй спиртзавод по 50 лямов, это 1,7 млн баксов. РЕБЯТА!!!!!!!!!!!!!! Кличко мост за...бенил больше чем за миллиард. что, **** дороже и дольше строить??????????????????? мост или производство
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28.10.2020 21:45
+5
И кто такой счастливчик? Наверное ещё и кредит дали под 5%!
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28.10.2020 21:40
+4
50 джипаков средней комплектации---дневная норма автосборочного среднего цеха! Браво! И предприятие выпускающее очень нужное средство---в том числе и для фармапроизводств, из любого кстати сырья что растёт. Не руда. Та копейки!
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28.10.2020 21:52
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И кто такой счастливчик? Наверное ещё и кредит дали под 5%!
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28.10.2020 21:40 Відповісти
Якась мутна контора ТОВ "Офіс Інвестицій" якій нема і року, зі статутним капіталом - 10 тисяч гривень...
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28.10.2020 21:45 Відповісти
Розпродати все- і в Ялту!
В. Зеленський.
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28.10.2020 21:44 Відповісти
ну что вы.....рано или поздно ( я верю в это ) Ялта вернется в Украину..как показывает практика обычно тикают у Ростов...там тоже шокают и говорят буряк цыбуля або базар
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28.10.2020 21:50 Відповісти
Саме так. Не за горами той час, коли очєрєдниє слугі зубожілого народа виставлять на приватизацію АЕС, ГЕС. А там і школи з дитсадками. І коли вже все буде продано, запропонують мудрому нарідові підзаробити на продажах своїх внутрішніх органів.))
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28.10.2020 21:50 Відповісти
это пипец, уже второй спиртзавод по 50 лямов, это 1,7 млн баксов. РЕБЯТА!!!!!!!!!!!!!! Кличко мост за...бенил больше чем за миллиард. что, **** дороже и дольше строить??????????????????? мост или производство
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28.10.2020 21:45 Відповісти
по факту это уже третий спиртзавод проданый за 50 млн. грн.
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29.10.2020 04:30 Відповісти
Лопатинский спиртзавод приватизировали за 50 миллионов, - ФГИ - Цензор.НЕТ 2327
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28.10.2020 21:47 Відповісти
50 джипаков средней комплектации---дневная норма автосборочного среднего цеха! Браво! И предприятие выпускающее очень нужное средство---в том числе и для фармапроизводств, из любого кстати сырья что растёт. Не руда. Та копейки!
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28.10.2020 21:52 Відповісти
Перемога !!!
Цікаво, чи має "покупець" відношення до "великого будівництва"?
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28.10.2020 22:44 Відповісти
50 лямов гривен или $?
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28.10.2020 22:46 Відповісти
Після того як Вовік з Бєнєю втечуть в Ізраїль всі ці махінації будуть визнані незаконними.
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28.10.2020 22:49 Відповісти
Шара.
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28.10.2020 23:14 Відповісти
 
 