Артемівський спиртзавод продали за 50 млн грн, - Фонд держмайна

20 жовтня відбувся аукціон з продажу майна Артемівського місця здійснення діяльності та зберігання спирту.

"Це вже другий об'єкт спиртової галузі, для якого нам вдалося залучити приватного інвестора. Власниками Артемівського спиртзаводу хотіли стати відразу дві компанії. Стартова ціна об'єкта зросла в 1,7 рази - з 29,7 млн ​​грн до 50 млн грн", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби Фонду держмайна.

Нагадаємо, Фонд держмайна України очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів ДП ​​"Укрспирт" і концерну "Укрспирт".