Артемівський спиртзавод продали за 50 млн грн, - Фонд держмайна
20 жовтня відбувся аукціон з продажу майна Артемівського місця здійснення діяльності та зберігання спирту.
"Це вже другий об'єкт спиртової галузі, для якого нам вдалося залучити приватного інвестора. Власниками Артемівського спиртзаводу хотіли стати відразу дві компанії. Стартова ціна об'єкта зросла в 1,7 рази - з 29,7 млн грн до 50 млн грн", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби Фонду держмайна.
Нагадаємо, Фонд держмайна України очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів ДП "Укрспирт" і концерну "Укрспирт".
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+10 Владимир Пономаренко #471653
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ АЛЬТЕРНАТИВ ЭНЕРДЖИ СОРСЕС СОЛАР
Сокращенное название
ТОВ "АЕС СОЛАР"
Название на английском
ALTERNATIVE ENERGY SOURCES SOLAR LIMITED LIABILITY COMPANY (AES SOLAR LLC)
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕРНАТІВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС СОЛАР"
Статус юридического лица
(по состоянию на 20.10.2020)
Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ
42018020
Дата регистрации
23.03.2018 (2 года 6 месяцев)
Уполномоченное лицо
https://youcontrol.com.ua/ru/register-trial/ НОВІКОВ БОГДАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ - керивникhttps://youcontrol.com.ua/ru/register-trial/ НОВІКОВ БОГДАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ - представник
Размер уставного капитала
7 410 000,00 грн.
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
35.11 Производство электроэнергии
Другие:35.12 Передача электроэнергии35.13 Распределение электроэнергии35.14 Торговля электроэнергией
Контактная информация
Адрес:Украина, 62472, Харкивська обл., Харкивський р-н, мисто Мерефа, ВУЛИЦЯ ДНИПРОВСЬКА, будинок 201
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