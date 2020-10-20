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Артемівський спиртзавод продали за 50 млн грн, - Фонд держмайна

Артемівський спиртзавод продали за 50 млн грн, - Фонд держмайна

20 жовтня відбувся аукціон з продажу майна Артемівського місця здійснення діяльності та зберігання спирту.

"Це вже другий об'єкт спиртової галузі, для якого нам вдалося залучити приватного інвестора. Власниками Артемівського спиртзаводу хотіли стати відразу дві компанії. Стартова ціна об'єкта зросла в 1,7 рази - з 29,7 млн ​​грн до 50 млн грн", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби Фонду держмайна.

Артемівський спиртзавод продали за 50 млн грн, - Фонд держмайна 01

Нагадаємо, Фонд держмайна України очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів ДП ​​"Укрспирт" і концерну "Укрспирт".

Автор: 

спирт (403) Укрспирт (301) ФДМУ (1602)


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Топ коментарі
+10
Спиртзавод за 2 миллиона баксов с оборудованием да это что шутка 95 квартала? Имя назовите счастливчика!
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20.10.2020 19:53
+9
За месяц отобьют, по ощущениям. А дальше чистая прибыль
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20.10.2020 19:52
+5
Металлом стоит намного больше. По 4 гр за 1 кг.
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20.10.2020 19:56
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2 млн. баксов???? почти как приватизация..
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20.10.2020 19:50 Відповісти
прихватизация , ..... там один стройматериал разборку больше стоит......
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20.10.2020 20:01 Відповісти
За месяц отобьют, по ощущениям. А дальше чистая прибыль
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20.10.2020 19:52 Відповісти
Да ты пессимист батенька.
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20.10.2020 19:54 Відповісти
Для того чтобы отбить, нужна лицензия. Сама лицензия стоит копейки, но получить ее ох как непросто
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20.10.2020 20:12 Відповісти
дотриматись ліцензійних умов і акциз
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20.10.2020 21:17 Відповісти
ні, розібрати, там фігню буде, а от такий новий збудувати точно в два лями не вкладешся, халява.
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20.10.2020 21:16 Відповісти
Спиртзавод за 2 миллиона баксов с оборудованием да это что шутка 95 квартала? Имя назовите счастливчика!
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20.10.2020 19:53 Відповісти
Не 2 лимона, а 1,8.
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20.10.2020 23:21 Відповісти
І як ми тепер без Артемівського шампанського?
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20.10.2020 19:54 Відповісти
Это не шампанка это спирт завод.
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20.10.2020 19:55 Відповісти
Це не один комплекс? Чи завод по цехам розпродують
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20.10.2020 19:56 Відповісти
не знаю один или нет но шампанка давно частная
https://www.06274.com.ua/news/149971/soobrazili-na-troih-artemovsk-vajneri-podelili-ahmetov-kolesnikov-i-aleksandr-anukovic
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20.10.2020 19:59 Відповісти
Хазяин - Колесников.
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21.10.2020 17:01 Відповісти
Это вообще другая область, Харьковская.
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20.10.2020 20:03 Відповісти
Артемівський спирт завод у Харківській області. Не у Бахмуті?
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20.10.2020 20:05 Відповісти
В Мерефе
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20.10.2020 20:06 Відповісти
Такі так. Невелике офісне приміщення, а от промислового майданчику не видно. https://www.google.com/amp/s/amp.segodnya.ua/economics/fgi-pustit-s-molotka-spirtzavod-pod-harkovom-1477211.html
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20.10.2020 20:11 Відповісти
В Бахмуте завод шампанских вин
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20.10.2020 20:08 Відповісти
ні, не один
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20.10.2020 21:17 Відповісти
а чого так дешево???
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20.10.2020 19:55 Відповісти
Бо проспиртований.
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20.10.2020 20:12 Відповісти
І хто ж щасливчик?
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20.10.2020 19:55 Відповісти
Металлом стоит намного больше. По 4 гр за 1 кг.
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20.10.2020 19:56 Відповісти
в моем городе по 5.а если оптом то и 7 можно получить
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21.10.2020 00:22 Відповісти
Как приличная квартира... Очень дорого и очень выгодно...
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20.10.2020 19:57 Відповісти
Потом зеля доплатит с своего кармана .2 лимона баксов куйня какая то .целый завод меньше домика для"бедных "cтоит
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20.10.2020 19:58 Відповісти
Кстати артёмовский спиртзавод находится в Мерефе. В статье не совсем понятно, о чём идёт речь.
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20.10.2020 20:01 Відповісти
Ето джекпот! І хто "пострадавший"?
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20.10.2020 20:03 Відповісти
держава Україна
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20.10.2020 21:18 Відповісти
Ушел завод за 20 трешек в Киеве. Крутая перемога
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20.10.2020 20:06 Відповісти
Это последнее поступление в бюджет от этого спиртзавода, дуридлы зарезали очередную курочку несущую золотые яйца.
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20.10.2020 20:08 Відповісти
вона й до цього несла золоті яйця не в державний кошик
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20.10.2020 21:19 Відповісти
Одним словом - пропили, Можна і по-нецензурному, але утримаюся і так зрозуміло без матюка.
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20.10.2020 20:09 Відповісти
Харьковская область лишилась поступлений в местный бюджет, дяди купившие спиртзавод станут миллиардерами очередными.
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20.10.2020 20:14 Відповісти
там наверно только земля 50 миллионов стоит
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20.10.2020 20:47 Відповісти
Плбедитель тендера- нищеброд оказывается

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ АЛЬТЕРНАТИВ ЭНЕРДЖИ СОРСЕС СОЛАР

Сокращенное название

ТОВ "АЕС СОЛАР"

Название на английском

ALTERNATIVE ENERGY SOURCES SOLAR LIMITED LIABILITY COMPANY (AES SOLAR LLC)

Название по-украински

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕРНАТІВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС СОЛАР"

Статус юридического лица
(по состоянию на 20.10.2020)

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

42018020

Дата регистрации


23.03.2018 (2 года 6 месяцев)

Уполномоченное лицо


https://youcontrol.com.ua/ru/register-trial/ НОВІКОВ БОГДАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ - керивникhttps://youcontrol.com.ua/ru/register-trial/ НОВІКОВ БОГДАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ - представник

Размер уставного капитала

7 410 000,00 грн.

Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности

Негосударственная собственность

Виды деятельности


Основной:
35.11 Производство электроэнергии
Другие:35.12 Передача электроэнергии35.13 Распределение электроэнергии35.14 Торговля электроэнергией

Контактная информация

Адрес:Украина, 62472, Харкивська обл., Харкивський р-н, мисто Мерефа, ВУЛИЦЯ ДНИПРОВСЬКА, будинок 201
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20.10.2020 20:49 Відповісти
отримали відшкодування за "зелену електроенергію" і купили спиртзаводик, круто.
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20.10.2020 21:21 Відповісти
так и знал, свыня диверсифицирует бизнес

сахар-чоколяд-банк-землица-солар-спирт
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21.10.2020 12:56 Відповісти
це так аби перднути, чи вкинути лайна на вентилятор?
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21.10.2020 15:42 Відповісти
та я пример беру с вашей свынохфермы, самых активных, умных, красивых
подставляю вместо зэ - свыню и получаются ваши мудрые тексты
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21.10.2020 16:35 Відповісти
Артёмовский спиртзавод находится в 30 км от Харькова.пос Артёмовка ,если не ошибаюсь, часть города Мерефа.Завод очень и очень древний,технологии устаревшие.
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20.10.2020 21:53 Відповісти
каждому жителю страны на счёт теперь 20 баксов закинут.
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20.10.2020 22:24 Відповісти
А кредит на покупку у государства взяли, как и на героическую покупку готеля "Днипро"? Ну-ну...
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20.10.2020 22:29 Відповісти
учите матчасть- стартовая цена так и осталась 29.7(((((((
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21.10.2020 01:05 Відповісти
Welcome back to 90...

А вы думали...
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23.10.2020 14:37 Відповісти
 
 