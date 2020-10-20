Артемовский спиртзавод продали за 50 млн грн, - Фонд госимущества
20 октября прошел аукцион по продаже имущества Артемовского места осуществления деятельности и хранения спирта.
"Это уже второй объект спиртовой отрасли, для которого нам удалось привлечь частного инвестора. Владельцами Артемовского спиртзавода хотели стать сразу две компании. Стартовая цена объекта выросла в 1,7 раза - с 29,7 млн грн до 50 млн грн", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Фонда госимущества.
Напомним, Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ АЛЬТЕРНАТИВ ЭНЕРДЖИ СОРСЕС СОЛАР
Сокращенное название
ТОВ "АЕС СОЛАР"
Название на английском
ALTERNATIVE ENERGY SOURCES SOLAR LIMITED LIABILITY COMPANY (AES SOLAR LLC)
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕРНАТІВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС СОЛАР"
Статус юридического лица
(по состоянию на 20.10.2020)
Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ
42018020
Дата регистрации
23.03.2018 (2 года 6 месяцев)
Уполномоченное лицо
https://youcontrol.com.ua/ru/register-trial/ НОВІКОВ БОГДАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ - керивникhttps://youcontrol.com.ua/ru/register-trial/ НОВІКОВ БОГДАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ - представник
Размер уставного капитала
7 410 000,00 грн.
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
35.11 Производство электроэнергии
Другие:35.12 Передача электроэнергии35.13 Распределение электроэнергии35.14 Торговля электроэнергией
Контактная информация
Адрес:Украина, 62472, Харкивська обл., Харкивський р-н, мисто Мерефа, ВУЛИЦЯ ДНИПРОВСЬКА, будинок 201
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подставляю вместо зэ - свыню и получаются ваши мудрые тексты
А вы думали...