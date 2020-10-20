Артемовский спиртзавод продали за 50 млн грн, - Фонд госимущества

20 октября прошел аукцион по продаже имущества Артемовского места осуществления деятельности и хранения спирта.

"Это уже второй объект спиртовой отрасли, для которого нам удалось привлечь частного инвестора. Владельцами Артемовского спиртзавода хотели стать сразу две компании. Стартовая цена объекта выросла в 1,7 раза - с 29,7 млн грн до 50 млн грн", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Фонда госимущества.

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Напомним, Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".