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Артемовский спиртзавод продали за 50 млн грн, - Фонд госимущества

Артемовский спиртзавод продали за 50 млн грн, - Фонд госимущества

20 октября прошел аукцион по продаже имущества Артемовского места осуществления деятельности и хранения спирта.

"Это уже второй объект спиртовой отрасли, для которого нам удалось привлечь частного инвестора. Владельцами Артемовского спиртзавода хотели стать сразу две компании. Стартовая цена объекта выросла в 1,7 раза - с 29,7 млн грн до 50 млн грн", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Фонда госимущества.

Артемовский спиртзавод продали за 50 млн грн, - Фонд госимущества 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине впервые приватизировали спиртовой завод, за него получили более 55 млн грн

Напомним, Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

Автор: 

спирт (260) Укрспирт (158) ФГИУ (664)


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Топ комментарии
+10
Спиртзавод за 2 миллиона баксов с оборудованием да это что шутка 95 квартала? Имя назовите счастливчика!
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20.10.2020 19:53
+9
За месяц отобьют, по ощущениям. А дальше чистая прибыль
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20.10.2020 19:52
+5
Металлом стоит намного больше. По 4 гр за 1 кг.
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20.10.2020 19:56
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Правила форума Совет форумчан
2 млн. баксов???? почти как приватизация..
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20.10.2020 19:50 Ответить
прихватизация , ..... там один стройматериал разборку больше стоит......
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20.10.2020 20:01 Ответить
За месяц отобьют, по ощущениям. А дальше чистая прибыль
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20.10.2020 19:52 Ответить
Да ты пессимист батенька.
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20.10.2020 19:54 Ответить
Для того чтобы отбить, нужна лицензия. Сама лицензия стоит копейки, но получить ее ох как непросто
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20.10.2020 20:12 Ответить
дотриматись ліцензійних умов і акциз
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20.10.2020 21:17 Ответить
ні, розібрати, там фігню буде, а от такий новий збудувати точно в два лями не вкладешся, халява.
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20.10.2020 21:16 Ответить
Спиртзавод за 2 миллиона баксов с оборудованием да это что шутка 95 квартала? Имя назовите счастливчика!
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20.10.2020 19:53 Ответить
Не 2 лимона, а 1,8.
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20.10.2020 23:21 Ответить
І як ми тепер без Артемівського шампанського?
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20.10.2020 19:54 Ответить
Это не шампанка это спирт завод.
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20.10.2020 19:55 Ответить
Це не один комплекс? Чи завод по цехам розпродують
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20.10.2020 19:56 Ответить
не знаю один или нет но шампанка давно частная
https://www.06274.com.ua/news/149971/soobrazili-na-troih-artemovsk-vajneri-podelili-ahmetov-kolesnikov-i-aleksandr-anukovic
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20.10.2020 19:59 Ответить
Хазяин - Колесников.
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21.10.2020 17:01 Ответить
Это вообще другая область, Харьковская.
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20.10.2020 20:03 Ответить
Артемівський спирт завод у Харківській області. Не у Бахмуті?
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20.10.2020 20:05 Ответить
В Мерефе
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20.10.2020 20:06 Ответить
Такі так. Невелике офісне приміщення, а от промислового майданчику не видно. https://www.google.com/amp/s/amp.segodnya.ua/economics/fgi-pustit-s-molotka-spirtzavod-pod-harkovom-1477211.html
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20.10.2020 20:11 Ответить
В Бахмуте завод шампанских вин
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20.10.2020 20:08 Ответить
ні, не один
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20.10.2020 21:17 Ответить
а чого так дешево???
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20.10.2020 19:55 Ответить
Бо проспиртований.
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20.10.2020 20:12 Ответить
І хто ж щасливчик?
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20.10.2020 19:55 Ответить
Металлом стоит намного больше. По 4 гр за 1 кг.
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20.10.2020 19:56 Ответить
в моем городе по 5.а если оптом то и 7 можно получить
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21.10.2020 00:22 Ответить
Как приличная квартира... Очень дорого и очень выгодно...
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20.10.2020 19:57 Ответить
Потом зеля доплатит с своего кармана .2 лимона баксов куйня какая то .целый завод меньше домика для"бедных "cтоит
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20.10.2020 19:58 Ответить
Кстати артёмовский спиртзавод находится в Мерефе. В статье не совсем понятно, о чём идёт речь.
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20.10.2020 20:01 Ответить
Ето джекпот! І хто "пострадавший"?
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20.10.2020 20:03 Ответить
держава Україна
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20.10.2020 21:18 Ответить
Ушел завод за 20 трешек в Киеве. Крутая перемога
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20.10.2020 20:06 Ответить
Это последнее поступление в бюджет от этого спиртзавода, дуридлы зарезали очередную курочку несущую золотые яйца.
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20.10.2020 20:08 Ответить
вона й до цього несла золоті яйця не в державний кошик
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20.10.2020 21:19 Ответить
Одним словом - пропили, Можна і по-нецензурному, але утримаюся і так зрозуміло без матюка.
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20.10.2020 20:09 Ответить
Харьковская область лишилась поступлений в местный бюджет, дяди купившие спиртзавод станут миллиардерами очередными.
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20.10.2020 20:14 Ответить
там наверно только земля 50 миллионов стоит
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20.10.2020 20:47 Ответить
Плбедитель тендера- нищеброд оказывается

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ АЛЬТЕРНАТИВ ЭНЕРДЖИ СОРСЕС СОЛАР

Сокращенное название

ТОВ "АЕС СОЛАР"

Название на английском

ALTERNATIVE ENERGY SOURCES SOLAR LIMITED LIABILITY COMPANY (AES SOLAR LLC)

Название по-украински

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕРНАТІВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС СОЛАР"

Статус юридического лица
(по состоянию на 20.10.2020)

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

42018020

Дата регистрации


23.03.2018 (2 года 6 месяцев)

Уполномоченное лицо


https://youcontrol.com.ua/ru/register-trial/ НОВІКОВ БОГДАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ - керивникhttps://youcontrol.com.ua/ru/register-trial/ НОВІКОВ БОГДАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ - представник

Размер уставного капитала

7 410 000,00 грн.

Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности

Негосударственная собственность

Виды деятельности


Основной:
35.11 Производство электроэнергии
Другие:35.12 Передача электроэнергии35.13 Распределение электроэнергии35.14 Торговля электроэнергией

Контактная информация

Адрес:Украина, 62472, Харкивська обл., Харкивський р-н, мисто Мерефа, ВУЛИЦЯ ДНИПРОВСЬКА, будинок 201
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20.10.2020 20:49 Ответить
отримали відшкодування за "зелену електроенергію" і купили спиртзаводик, круто.
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20.10.2020 21:21 Ответить
так и знал, свыня диверсифицирует бизнес

сахар-чоколяд-банк-землица-солар-спирт
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21.10.2020 12:56 Ответить
це так аби перднути, чи вкинути лайна на вентилятор?
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21.10.2020 15:42 Ответить
та я пример беру с вашей свынохфермы, самых активных, умных, красивых
подставляю вместо зэ - свыню и получаются ваши мудрые тексты
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21.10.2020 16:35 Ответить
Артёмовский спиртзавод находится в 30 км от Харькова.пос Артёмовка ,если не ошибаюсь, часть города Мерефа.Завод очень и очень древний,технологии устаревшие.
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20.10.2020 21:53 Ответить
каждому жителю страны на счёт теперь 20 баксов закинут.
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20.10.2020 22:24 Ответить
А кредит на покупку у государства взяли, как и на героическую покупку готеля "Днипро"? Ну-ну...
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20.10.2020 22:29 Ответить
учите матчасть- стартовая цена так и осталась 29.7(((((((
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21.10.2020 01:05 Ответить
Welcome back to 90...

А вы думали...
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23.10.2020 14:37 Ответить
 
 