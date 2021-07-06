Фонду держмайна з другої спроби вдалося продати спиртзавод на Тернопільщині
Повторний онлайн-аукціон з приватизації майна Мишковицького місця здійснення діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" відбувся 6 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Фонду держмайна.
"За об'єкт приватизації, який розташовано за 15 км від Тернополя, на відкритих торгах змагалися 4 учасники, які підвищили вартість активу більш ніж утричі від стартової ціни - з 7,3 млн грн до 23 млн грн", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації буде вважатися офіційно завершеним.
Новий власник отримає, зокрема, головний виробничий корпус, спиртосховище, бардосховище, цех брагоректифікації, вуглекислотний і соковий цехи.
Будь ласка, зачекайте...
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ФДМ України, ви найкращі!!!
Я думаю, собі по десятку лімонів премії хапнете, курвоти.