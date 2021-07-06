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Фонду держмайна з другої спроби вдалося продати спиртзавод на Тернопільщині

Фонду держмайна з другої спроби вдалося продати спиртзавод на Тернопільщині

Повторний онлайн-аукціон з приватизації майна Мишковицького місця здійснення діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" відбувся 6 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Фонду держмайна.

"За об'єкт приватизації, який розташовано за 15 км від Тернополя, на відкритих торгах змагалися 4 учасники, які підвищили вартість активу більш ніж утричі від стартової ціни - з 7,3 млн грн до 23 млн грн", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації буде вважатися офіційно завершеним.

Новий власник отримає, зокрема, головний виробничий корпус, спиртосховище, бардосховище, цех брагоректифікації, вуглекислотний і соковий цехи.

Читайте також: На Тернопільщині приватизували спиртзавод за 180 млн грн, що у 25 разів вище за стартову ціну, - Фонд держмайна

Автор: 

аукціон (1423) спирт (404) Укрспирт (301) фонд (250)


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Переміг зелений змій.
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06.07.2021 19:44 Відповісти
какие-то смешные суммы
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06.07.2021 20:00 Відповісти
Между первой и второй, перерывчик не большой.
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06.07.2021 20:03 Відповісти
вот это шара!.....)))..меньше лимона зеленью за спиртзавод! ..за год легко отобьет бабки..
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06.07.2021 21:41 Відповісти
**********, достіжєниє!
ФДМ України, ви найкращі!!!
Я думаю, собі по десятку лімонів премії хапнете, курвоти.
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07.07.2021 02:57 Відповісти
 
 