Мін'юст виставив на аукціон два заарештовані Boeing

Boeing 737-500 1990 року випуску і DC-9-83 (MD-83) 1991 року випуску продаватимуть на аукціонах, запланованих на 5 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

Перший літак - Boeing 737-500, виробник Boeing Company, Seatlly (USA), 1990 року випуску. Максимальна кількість пасажирів - 114 осіб. Максимальна злітна вага - 60 555 кг. Стартова ціна - 26 785 000 грн.

Другий літак - DC-9-83 (MD-83), виробник Mcdonnell Douglas-Boeing (USA), 1991 року випуску. Максимальна кількість пасажирів - 170 осіб. Злітна вага - 72 575 кг. Стартова ціна - 13 818 000 грн.

Зараз літаки перебувають в аеропорту "Бориспіль".