УКР
Новини
9 707 35

Мін'юст виставив на аукціон два заарештовані Boeing

Boeing 737-500 1990 року випуску і DC-9-83 (MD-83) 1991 року випуску продаватимуть на аукціонах, запланованих на 5 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

Перший літак - Boeing 737-500, виробник Boeing Company, Seatlly (USA), 1990 року випуску. Максимальна кількість пасажирів - 114 осіб. Максимальна злітна вага - 60 555 кг. Стартова ціна - 26 785 000 грн.

Другий літак - DC-9-83 (MD-83), виробник Mcdonnell Douglas-Boeing (USA), 1991 року випуску. Максимальна кількість пасажирів - 170 осіб. Злітна вага - 72 575 кг. Стартова ціна - 13 818 000 грн.

Читайте також: Цього літа знову виставлять на продаж Ірпінську та Одеську колонії, - Мін'юст

Зараз літаки перебувають в аеропорту "Бориспіль".

Мінюст виставив на аукціон два заарештовані Boeing 01

Автор: 

+6
Та ниукого. Просто залетели и обратно не вылетели. На родине ж за утилизацию платить нужно, а тут очильники хочуть ще й навритись на цьому Ну як на євробляхах
27.07.2021 17:30 Відповісти
+4
Блин. Не на то я учился...
27.07.2021 18:17 Відповісти
+3
Да их только на металлолом. Динозавры
27.07.2021 17:27 Відповісти
Да их только на металлолом. Динозавры
27.07.2021 17:27 Відповісти
Да норм самолеты, по 30 лет им всего. На Роиссе эксплуатируют тучу АН-24, причем до сих пор летают самолеты 1971-го года выпуска. И это не какие-то полумузейные экспонаты, которые иногда достают из закромов, https://russianplanes.net/reginfo/6084 это активно летающие самолеты .
27.07.2021 17:56 Відповісти
Ага, и на параше эти АНы падают по два раза на неделю.
27.07.2021 19:45 Відповісти
Потому что Раша отказалась от сервисного обслуживания концерна Антонов.
27.07.2021 20:52 Відповісти
Не параша відмовила, а Антонов відмовив в обслузі, причина ВІЙНА!!!!!!!!! тИ що любитель параши що пишеш її з великої букви!!!!!!!!????????????????????????
27.07.2021 21:08 Відповісти
За правилами ІКАО концерн Антонов не може відмовити в регламентному обслуговуванню цивільних літаків свого виробництва з Раши. Ті, що кацапи не вміють обслуговувати, вони ганяють сюди.
https://www.bbc.com/russian/news-41856891 Несмотря на разрыв экономических связей России и Украины, государственное предприятие "Антонов" продолжает обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр", и будет продолжать эту работу в дальнейшем, сообщили Би-би-си в украинской компании. Прежде всего это касается продления срока службы самолетов - по международным авиационным правилам, это может делать только компания-разработчик самолета, у которой находится специальный документ - сертификат типа.
27.07.2021 21:26 Відповісти
Да, но вот только на АН-24 кафапы сами себе выдали продление срока службы до 60-ти лет. Типа у них заводы их делали, значит имеют право. Так что последний АН-24 у них разобьется не позже 2031-го года.
28.07.2021 00:40 Відповісти
Перед тим як писати всяку хєрню і дуже давню треба запитати у Антонова коли він перестав обслуговувати парашенськи Ани!!! І ні хто не вправі змусити Україну їх доглядати!!!!! параша захотіла почати виробляти сама Руслани та обісралися!!! На цьому претензій до України не ма!!!!
28.07.2021 14:13 Відповісти
У кого это они отжали этот антиквариат?
показати весь коментар
27.07.2021 17:27 Відповісти
Та ниукого. Просто залетели и обратно не вылетели. На родине ж за утилизацию платить нужно, а тут очильники хочуть ще й навритись на цьому Ну як на євробляхах
27.07.2021 17:30 Відповісти
Офигеть! А чё, так можно?
Я вообще думал, что там металла дофига и можно на металолом сдать если чё.
27.07.2021 17:39 Відповісти
Разборка дорогая.
27.07.2021 18:05 Відповісти
Ще й як можно. Якась ХВірма одноденка, бере кредит на покупку цього чермету, далі все по схемі. Куди ділась ХВірма та куди пропали гроші ніхто незнає. Буде слєдствіє, шуму нароблять і получать пшик. Ні грошей ні ХВірми
27.07.2021 18:11 Відповісти
Блин. Не на то я учился...
27.07.2021 18:17 Відповісти
Уточнение. Это цветмет, чермета там совсем мало-мало. А так, остальное, всё правильно.
27.07.2021 18:20 Відповісти
Під черметом я мав на увазі весь лом який є.
27.07.2021 19:27 Відповісти
Э-э-э нет, ты в курсе про цены на медь, магний и алюминий? Цветмет - он гораздо круче чермета. Это тебе расскажет любой охотник за кабелями.
28.07.2021 00:43 Відповісти
У Браво Эйрвейз забрали, видимо за долги....
27.07.2021 17:40 Відповісти
В Жулянах такой же Трансаэровский стоял, если я не ошибаюсь его успели продать до того как он в землю врос...
27.07.2021 17:42 Відповісти
Это всё он же и есть. Bravo Airways продала его "Трансаэро", а та задолжала Жулянам за обслуживание и не платила. Тогда самолет и арестовали за долги. Собственно, с тех пор его на аукционах и продают. В прошлом году его тоже продавали, но так и не продали.Так что если у кого есть лишних 26 лимонов гривен, не спешите прямо сейчас покупать самолет, подождите, он потом ещё подешевеет.
27.07.2021 18:04 Відповісти
У Bravo Airwaysю И не отжали, они сами отдали. За долги.
27.07.2021 18:01 Відповісти
Сегодня целый день в новостях статьи о просьбе металлургов запретить экспорт лома
27.07.2021 17:37 Відповісти
Это не те металлурги, которые цветмет перерабатывают.
27.07.2021 21:07 Відповісти
круто, куплю - соседу возле хаты поставлю - пусть заглушает его бздыкалку(траву вроде косит или шо там)
а реально - выглядит шо Козломойский уже все - уплыл восвояси. Кофе надо?
27.07.2021 17:38 Відповісти
Кто последний в очереди за метололомом?
27.07.2021 17:45 Відповісти
"Минюст выставил на аукцион два арестованных Boeing" - вообще то правильно будет два самолета . Боинг и Мак Доннелл Дуглас
27.07.2021 17:50 Відповісти
для дебилов "какая разница?"
27.07.2021 18:09 Відповісти
были бы посвежее то взял бы в рассрочку. минималку вот вот поднимут вытянул бы....
27.07.2021 17:53 Відповісти
надо было на преподавателя учиться . у них уже два года как зарплата по 4 000 $
27.07.2021 17:56 Відповісти
Даже преподавателям с окладом в $4000 надо копить 20лет, чтобы насобирать нужную сумму. Так что ждем активности преподавателей на подобных аукционах не раньше 2039-го года.
27.07.2021 18:09 Відповісти
а если весь коллектив школы скинется и физрук с трудовиком сдадут бутылки ?
27.07.2021 18:11 Відповісти
Тогда смогут купить движок от него и будут реактивной струей чистить от снега дорожки на школьном стадионе Если, конечно, останутся деньги на пару тонн керосина, чтобы хотя бы его запустить.
27.07.2021 18:18 Відповісти
короче не зарабатывают учителя на Боинг . пускай нищеброды присматривают себе подержанную Цесну
27.07.2021 18:20 Відповісти
Так нищеброды по всему миру на Цеснах и летают. Хорошо подержанная Цессна на аукционах идет по 5-7 штук баксов, как раз учителям получить зарплату и отпускные за лето, и можно купить самолет, и махнуть на курорт на собственном самолете.
27.07.2021 18:23 Відповісти
Щось ви рано списуєте їх на брухт. У них ресурс 25 тис.годин нальоту, після чого їм роблять "глибоку" дефектацію і переробляють в транспортний літак. І ті літають ще стільки ж.
27.07.2021 18:55 Відповісти
 
 