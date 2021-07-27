Мін'юст виставив на аукціон два заарештовані Boeing
Boeing 737-500 1990 року випуску і DC-9-83 (MD-83) 1991 року випуску продаватимуть на аукціонах, запланованих на 5 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.
Перший літак - Boeing 737-500, виробник Boeing Company, Seatlly (USA), 1990 року випуску. Максимальна кількість пасажирів - 114 осіб. Максимальна злітна вага - 60 555 кг. Стартова ціна - 26 785 000 грн.
Другий літак - DC-9-83 (MD-83), виробник Mcdonnell Douglas-Boeing (USA), 1991 року випуску. Максимальна кількість пасажирів - 170 осіб. Злітна вага - 72 575 кг. Стартова ціна - 13 818 000 грн.
Зараз літаки перебувають в аеропорту "Бориспіль".
Топ коментарі
+6 Злий Грицько
показати весь коментар27.07.2021 17:30 Відповісти Посилання
+4 Зэлэный_Змий
показати весь коментар27.07.2021 18:17 Відповісти Посилання
+3 oleg1966
показати весь коментар27.07.2021 17:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.bbc.com/russian/news-41856891 Несмотря на разрыв экономических связей России и Украины, государственное предприятие "Антонов" продолжает обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр", и будет продолжать эту работу в дальнейшем, сообщили Би-би-си в украинской компании. Прежде всего это касается продления срока службы самолетов - по международным авиационным правилам, это может делать только компания-разработчик самолета, у которой находится специальный документ - сертификат типа.
Я вообще думал, что там металла дофига и можно на металолом сдать если чё.
а реально - выглядит шо Козломойский уже все - уплыл восвояси. Кофе надо?