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Новини
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Цього літа знову виставлять на продаж Ірпінську та Одеську колонії, - Мін'юст

Цього літа знову виставлять на продаж Ірпінську та Одеську колонії, - Мін'юст

Ірпінський виправний центр і Південну виправну колонію в Одесі цього літа спробують продати ще раз.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

"У кінці липня "Ірпінський виправний центр (№132)" втретє буде виставлений на продаж. Стартова ціна лота знову становитиме трохи більше як 220 млн грн. Така вартість - цілком обґрунтована, адже колонія розташована всього за 2 км від столиці, в центрі смт Коцюбинське. Поруч - парк і залізнична станція. Територія об'єкта - понад 8 га. Підведені опалення, електрика, водопостачання і каналізація", - йдеться в повідомленні.

Також у Мін'юсті повідомили, що другий лот, який цього літа повторно виставлять на аукціон, - Південна виправна колонія в Одесі.

"Утримувати установи, наповнені до 50% - занадто невигідно для держави. Тому ув'язнених із цих установ уже кілька років тому перевели в інші колонії. Але навіть незважаючи на те, що зараз ці заклади не функціонують, держава щорічно витрачає на їх утримання близько 150 млн грн. Тому в планах на найближчі 3 роки - виставити на аукціон близько 30 закритих в'язниць. щонайменше 6 із них - уже цього року", - зазначили у відомстві.

Перший приклад успішного продажу такої установи вже є - Львівська виправна колонія (№48) пішла з молотка за понад 400 млн грн. "За кілька років на місці колишньої колонії виросте ціле Соцмісто", - йдеться в повідомленні.

Цього літа знову виставлять на продаж Ірпінську та Одеську колонії, - Мінюст 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бердянській колонії виявлені порушення прав ув'язнених. Чекаємо рішення міністра юстиції щодо діяльності установи, - Денісова

Ірпінь (358) колонія (257) Мін’юст (1602) Одеса (5499) продаж (2289) в’язниця (442)


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Топ коментарі
+3
Сами же воры в законе и купят.
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20.07.2021 18:06 Відповісти
+3
Интересно, правозащитники кричат что камеры переполнены и заключенные в невыносимо тесных условиях существуют. А власти распродают тюрьмы под предлогом что они пустуют. Ето что за х***ня такая? Из всех тюрем свозят в одну чтобы остальные продать? А еще уголовников отпускают на свободу на вольные хлеба чтобы типо секономить. Скоро и на улицу не выйдешь.
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20.07.2021 18:54 Відповісти
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Сами же воры в законе и купят.
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20.07.2021 18:06 Відповісти
Це що - молюско вирішило приватизувати аж дві квартири для себе коханого?
...А писок не трісне від такого апатиту до квадратних метрів?
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20.07.2021 18:10 Відповісти
Зеки как бонус прилагаются?
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20.07.2021 18:26 Відповісти
Цього літа знову виставлять на продаж Ірпінську та Одеську колонії, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 4267
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20.07.2021 18:27 Відповісти
Ети бандиты во власти думают если распродадут все тюрьмы то некуда их будет потом посадить?
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20.07.2021 18:52 Відповісти
Ну да! Сажать будет некуда, придется вешать.
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20.07.2021 21:06 Відповісти
Вешать веревка нужна, деревья которые вырубали. Лучше как в Европе с Чаушеску и его прихвостнями. Мы же в Европу идем. Поетому никакой пощады.
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20.07.2021 21:27 Відповісти
И так и так не плохо, с удовольствием поучаствую - накипело...
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21.07.2021 21:02 Відповісти
Интересно, правозащитники кричат что камеры переполнены и заключенные в невыносимо тесных условиях существуют. А власти распродают тюрьмы под предлогом что они пустуют. Ето что за х***ня такая? Из всех тюрем свозят в одну чтобы остальные продать? А еще уголовников отпускают на свободу на вольные хлеба чтобы типо секономить. Скоро и на улицу не выйдешь.
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20.07.2021 18:54 Відповісти
Напоминаю, что когда одесский СИЗО хотели продать в первый раз, зэки там устроили бунт.
Это не от того, что просто хотели продать, а чтобы продать кому надо и подешевле.
Тогда не срослось, но злые языки говорят, что Киван на это место претендует.
Так что теперь ждём чего похуже бунта...
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20.07.2021 19:07 Відповісти
Колонии надо заполнять под завязку преступниками, а не продавать- в этом задача Минюста! Из-за фактической безнаказзанности преступников в этой стране не только никто не хочет бизнес вести, но и никто из более -менее специалистов не хочет работать и из этого вылезает громадная экономическая проблема для Украины. Разгул преступности из-за некомпетентности и дебильности нынешней власти оставляет после себя пустыню.
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20.07.2021 19:17 Відповісти
Міністр МОЛЮСК дєрзаєт
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20.07.2021 20:30 Відповісти
 
 