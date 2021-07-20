Цього літа знову виставлять на продаж Ірпінську та Одеську колонії, - Мін'юст

Ірпінський виправний центр і Південну виправну колонію в Одесі цього літа спробують продати ще раз.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

"У кінці липня "Ірпінський виправний центр (№132)" втретє буде виставлений на продаж. Стартова ціна лота знову становитиме трохи більше як 220 млн грн. Така вартість - цілком обґрунтована, адже колонія розташована всього за 2 км від столиці, в центрі смт Коцюбинське. Поруч - парк і залізнична станція. Територія об'єкта - понад 8 га. Підведені опалення, електрика, водопостачання і каналізація", - йдеться в повідомленні.

Також у Мін'юсті повідомили, що другий лот, який цього літа повторно виставлять на аукціон, - Південна виправна колонія в Одесі.

"Утримувати установи, наповнені до 50% - занадто невигідно для держави. Тому ув'язнених із цих установ уже кілька років тому перевели в інші колонії. Але навіть незважаючи на те, що зараз ці заклади не функціонують, держава щорічно витрачає на їх утримання близько 150 млн грн. Тому в планах на найближчі 3 роки - виставити на аукціон близько 30 закритих в'язниць. щонайменше 6 із них - уже цього року", - зазначили у відомстві.

Перший приклад успішного продажу такої установи вже є - Львівська виправна колонія (№48) пішла з молотка за понад 400 млн грн. "За кілька років на місці колишньої колонії виросте ціле Соцмісто", - йдеться в повідомленні.

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