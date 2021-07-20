Этим летом снова выставят на продажу Ирпенскую и Одесскую колонии, - Минюст
Ирпенский исправительный центр и Южную исправительную колонию в Одессе этим летом попробуют продать еще раз.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.
"В конце июля "Ирпенский исправительный центр (№132)" в третий раз будет выставлен на продажу. Стартовая цена лота снова составит чуть больше, чем 220 млн грн. Такая стоимость - вполне обоснована, ведь колония расположена всего в 2 км от столицы, в центре пгт Коцюбинское. Рядом - парк и железнодорожная станция. Территория объекта - более 8 га. Подведены отопление, электричество, водоснабжение и канализация", - говорится в сообщении.
Также в Минюсте сообщили, что второй лот, который этим летом повторно выставят на аукцион, - Южная исправительная колония в Одессе.
"Содержать учреждения, наполненные до 50% - слишком невыгодно для государства. Поэтому заключенных из этих учреждений уже несколько лет назад перевели в другие колонии. Но даже несмотря на то, что сейчас эти заведения не функционируют, государство ежегодно тратит на их содержание около 150 млн грн. Поэтому в планах на ближайшие 3 года - выставить на аукцион около 30 закрытых тюрем. По меньшей мере 6 из них - уже в этом году", - отметили в ведомстве
Первый пример успешной продажи такого учреждения уже есть - Львовская исправительная колония (№48) ушла с молотка за более 400 млн грн. "За несколько лет на месте бывшей колонии вырастет целый Соцгород", - говорится в сообщении.
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...А писок не трісне від такого апатиту до квадратних метрів?
Это не от того, что просто хотели продать, а чтобы продать кому надо и подешевле.
Тогда не срослось, но злые языки говорят, что Киван на это место претендует.
Так что теперь ждём чего похуже бунта...