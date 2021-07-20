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Этим летом снова выставят на продажу Ирпенскую и Одесскую колонии, - Минюст

Этим летом снова выставят на продажу Ирпенскую и Одесскую колонии, - Минюст

Ирпенский исправительный центр и Южную исправительную колонию в Одессе этим летом попробуют продать еще раз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

"В конце июля "Ирпенский исправительный центр (№132)" в третий раз будет выставлен на продажу. Стартовая цена лота снова составит чуть больше, чем 220 млн грн. Такая стоимость - вполне обоснована, ведь колония расположена всего в 2 км от столицы, в центре пгт Коцюбинское. Рядом - парк и железнодорожная станция. Территория объекта - более 8 га. Подведены отопление, электричество, водоснабжение и канализация", - говорится в сообщении.

Также в Минюсте сообщили, что второй лот, который этим летом повторно выставят на аукцион, - Южная исправительная колония в Одессе.

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"Содержать учреждения, наполненные до 50% - слишком невыгодно для государства. Поэтому заключенных из этих учреждений уже несколько лет назад перевели в другие колонии. Но даже несмотря на то, что сейчас эти заведения не функционируют, государство ежегодно тратит на их содержание около 150 млн грн. Поэтому в планах на ближайшие 3 года - выставить на аукцион около 30 закрытых тюрем. По меньшей мере 6 из них - уже в этом году", - отметили в ведомстве

Первый пример успешной продажи такого учреждения уже есть - Львовская исправительная колония (№48) ушла с молотка за более 400 млн грн. "За несколько лет на месте бывшей колонии вырастет целый Соцгород", - говорится в сообщении.

Этим летом снова выставят на продажу Ирпенскую и Одесскую колонии, - Минюст 01

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Автор: 

Ирпень (370) колония (423) Минюст (1756) Одесса (7921) продажа (484) тюрьма (825)


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Топ комментарии
+3
Сами же воры в законе и купят.
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20.07.2021 18:06 Ответить
+3
Интересно, правозащитники кричат что камеры переполнены и заключенные в невыносимо тесных условиях существуют. А власти распродают тюрьмы под предлогом что они пустуют. Ето что за х***ня такая? Из всех тюрем свозят в одну чтобы остальные продать? А еще уголовников отпускают на свободу на вольные хлеба чтобы типо секономить. Скоро и на улицу не выйдешь.
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20.07.2021 18:54 Ответить
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Сами же воры в законе и купят.
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20.07.2021 18:06 Ответить
Це що - молюско вирішило приватизувати аж дві квартири для себе коханого?
...А писок не трісне від такого апатиту до квадратних метрів?
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20.07.2021 18:10 Ответить
Зеки как бонус прилагаются?
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20.07.2021 18:26 Ответить
Цього літа знову виставлять на продаж Ірпінську та Одеську колонії, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 4267
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20.07.2021 18:27 Ответить
Ети бандиты во власти думают если распродадут все тюрьмы то некуда их будет потом посадить?
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20.07.2021 18:52 Ответить
Ну да! Сажать будет некуда, придется вешать.
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20.07.2021 21:06 Ответить
Вешать веревка нужна, деревья которые вырубали. Лучше как в Европе с Чаушеску и его прихвостнями. Мы же в Европу идем. Поетому никакой пощады.
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20.07.2021 21:27 Ответить
И так и так не плохо, с удовольствием поучаствую - накипело...
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21.07.2021 21:02 Ответить
Интересно, правозащитники кричат что камеры переполнены и заключенные в невыносимо тесных условиях существуют. А власти распродают тюрьмы под предлогом что они пустуют. Ето что за х***ня такая? Из всех тюрем свозят в одну чтобы остальные продать? А еще уголовников отпускают на свободу на вольные хлеба чтобы типо секономить. Скоро и на улицу не выйдешь.
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20.07.2021 18:54 Ответить
Напоминаю, что когда одесский СИЗО хотели продать в первый раз, зэки там устроили бунт.
Это не от того, что просто хотели продать, а чтобы продать кому надо и подешевле.
Тогда не срослось, но злые языки говорят, что Киван на это место претендует.
Так что теперь ждём чего похуже бунта...
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20.07.2021 19:07 Ответить
Колонии надо заполнять под завязку преступниками, а не продавать- в этом задача Минюста! Из-за фактической безнаказзанности преступников в этой стране не только никто не хочет бизнес вести, но и никто из более -менее специалистов не хочет работать и из этого вылезает громадная экономическая проблема для Украины. Разгул преступности из-за некомпетентности и дебильности нынешней власти оставляет после себя пустыню.
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20.07.2021 19:17 Ответить
Міністр МОЛЮСК дєрзаєт
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20.07.2021 20:30 Ответить
 
 