РУС
Новости
Зеленский ввел в состав СНБО главу СВР Литвиненко вместо Кондратюка - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Соответствующий указ президента Украины №318/2021 об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Зеленский ввел в персональный состав СНБО Литвиненко Александра Валерьевича - главу Службы внешней разведки Украины и вывел из состава СНБО Валерия Кондратюка.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте: Зеленский уволил Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки и назначил вместо него Литвиненко

Как сообщалось, 23 июля президент уволил с должности главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Валерия Кондратюка и назначил на этот пост Александра Литвиненко, возглавлявшего до этого времени Национальный институт стратегических исследований.

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) Литвиненко Александр (78) СНБО (4465) Кондратюк Валерий (22)
Топ комментарии
+2
+1
+1
Виполоскує памперси перед візитом до США
Аваков не зря вату подматал из клоповника...
Шухер не детский намечается
Скільки дерев посадив? Казьол.
Монастирський хоч й не посадив ще нікого, але догану та у посаді вже понизив поліціянтів , що Брагара на авто під нароктою взяли.
Зеленський ввів до складу РНБО голову СЗР Литвиненка замість Кондратюка - указ - Цензор.НЕТ 3401
откачали таки, привезли в Киев... или он опять с патрушевыми пересекся "случайно"?
Та кажуть ,що президент кудись зник ?!! То хто ж там призначає і звільняє ?!!
таки ввёл... это хорошо...была бы польза. от введения... интернет-разсветчикав...
А януковощу ещё должность не подыскали.? С таким "разведчиком" рядом даже срать стыдно. Позор.
таки МИ-6 начало работать... хотя... наверное, увольнение этого толстожёпага разсветчика ничего не изменит... интернетразведка будет и дальше продолждена...
