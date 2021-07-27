Зеленский ввел в состав СНБО главу СВР Литвиненко вместо Кондратюка - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Соответствующий указ президента Украины №318/2021 об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Зеленский ввел в персональный состав СНБО Литвиненко Александра Валерьевича - главу Службы внешней разведки Украины и вывел из состава СНБО Валерия Кондратюка.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте: Зеленский уволил Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки и назначил вместо него Литвиненко

Как сообщалось, 23 июля президент уволил с должности главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Валерия Кондратюка и назначил на этот пост Александра Литвиненко, возглавлявшего до этого времени Национальный институт стратегических исследований.