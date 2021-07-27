УКР
Новини
Зеленський ввів до складу РНБО голову СЗР Литвиненка замість Кондратюка, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким змінив склад Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України.

Відповідний указ президента України №318/2021 про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Зеленський ввів до персонального складу РНБО Литвиненка Олександра Валерійовича - голову Служби зовнішньої розвідки України та вивів зі складу РНБО Валерія Кондратюка.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, 23 липня президент звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Валерія Кондратюка і призначив на цю посаду Олександра Литвиненка, який очолював до цього часу Національний інститут стратегічних досліджень.

Читайте також: Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив замість нього Литвиненка

Автор: 

Зеленський Володимир (25603) Литвиненко Олександр (38) РНБО (2333) Кондратюк Валерій (22)
Монастирський хоч й не посадив ще нікого, але догану та у посаді вже понизив поліціянтів , що Брагара на авто під нароктою взяли.
27.07.2021 20:51 Відповісти
Виполоскує памперси перед візитом до США
27.07.2021 20:46 Відповісти
Аваков не зря вату подматал из клоповника...
Шухер не детский намечается
27.07.2021 20:46 Відповісти
Скільки дерев посадив? Казьол.
27.07.2021 20:46 Відповісти
откачали таки, привезли в Киев... или он опять с патрушевыми пересекся "случайно"?
27.07.2021 21:04 Відповісти
Та кажуть ,що президент кудись зник ?!! То хто ж там призначає і звільняє ?!!
27.07.2021 21:12 Відповісти
таки ввёл... это хорошо...была бы польза. от введения... интернет-разсветчикав...
27.07.2021 21:29 Відповісти
А януковощу ещё должность не подыскали.? С таким "разведчиком" рядом даже срать стыдно. Позор.
27.07.2021 23:14 Відповісти
таки МИ-6 начало работать... хотя... наверное, увольнение этого толстожёпага разсветчика ничего не изменит... интернетразведка будет и дальше продолждена...
