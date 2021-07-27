Зеленський ввів до складу РНБО голову СЗР Литвиненка замість Кондратюка, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким змінив склад Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України.

Відповідний указ президента України №318/2021 про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Зеленський ввів до персонального складу РНБО Литвиненка Олександра Валерійовича - голову Служби зовнішньої розвідки України та вивів зі складу РНБО Валерія Кондратюка.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, 23 липня президент звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Валерія Кондратюка і призначив на цю посаду Олександра Литвиненка, який очолював до цього часу Національний інститут стратегічних досліджень.

