РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10724 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 626 90

В Киеве умер один из шести пациентов с "дельта-штаммом" коронавируса

В Киеве умер один из шести пациентов с "дельта-штаммом" коронавируса

В Александровской больнице в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили штамм коронавируса "дельта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Четверо из шести пациентов Александровской больницы в Киеве, у которых обнаружили штамм "Дельта", недавно вернулись из России.

Медики рассказывают, что болезнь протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на 2-3 день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в переводе в реанимацию. Возраст тяжелых пациентов молодой, 30-40 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До новой волны COVID-19 осталось не больше месяца, - Радуцкий

Автор: 

карантин (16729) Киев (26147) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Все гівно і біди від кацапів
показать весь комментарий
27.07.2021 21:31 Ответить
+14
Сьогодні відбувся сатанинський шабаш УПЦ МП , тисячі прокацапських ідіотів рознесуть заразу Дельта по всій Україні
показать весь комментарий
27.07.2021 21:43 Ответить
+12
Кордон ще в 2014 році треба було закрити
показать весь комментарий
27.07.2021 21:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все гівно і біди від кацапів
показать весь комментарий
27.07.2021 21:31 Ответить
Четверо из шести пациентов Александровской больницы в Киеве, у которых обнаружили штамм "Дельта", недавно вернулись из россии.Источник: https://censor.net/ru/n3279482
===============================
а нєфіг шастать по територіях населених кацапами!
показать весь комментарий
27.07.2021 21:50 Ответить
Ездят до сих пор работают там манкурты....
показать весь комментарий
27.07.2021 23:11 Ответить
Це гімно треба на лікувати а відвозити на кордон з мордором і викидати на нейтральну зону. Нехай на раісє лікуються.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:36 Ответить
Мені таких не шкода.Це ціна їхнього "нє#уйшастання".Шкода що вони сюди це привозять
показать весь комментарий
27.07.2021 21:39 Ответить
РПЦ провела сегодня крестный ход в Киеве. Жаль конечно нагрузку на Минздрав, но вовремя они прорежают свои ряды полоумных
показать весь комментарий
27.07.2021 21:36 Ответить
Що треба робити у такий ситуації ? Звісно тримати кордон із кацапами відкритим )
показать весь комментарий
27.07.2021 21:36 Ответить
Кордон ще в 2014 році треба було закрити
показать весь комментарий
27.07.2021 21:43 Ответить
Треба було
показать весь комментарий
27.07.2021 22:12 Ответить
Просто не було кому.
показать весь комментарий
27.07.2021 22:14 Ответить
https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/26/rpts-otkazalas-provodit-krestnyi-khod-v-moskve-v-den-kreshcheniia-rusi-iz-za-covid-19 РПЦ отказалась проводить крестный ход в Москве в День крещения Руси из-за COVID-19
23:06, 26 июля 2021
показать весь комментарий
27.07.2021 21:44 Ответить
А в Киеве разрешили !!!

Рашка просто хочет в Украине устроить эпидемию , А ВЛАСТЬ БЕЗ МОЗГОВ
Остаётся узнать фио чиновников , разрешивших ход
А также Ляшко за этот ход в отставку
показать весь комментарий
27.07.2021 21:54 Ответить
Вернулись из нароссии!
Ну, никак без пятиметровой стены с орками.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:38 Ответить
Скільки років пацієнту, які у нього хронічні хвороби і чому ви його не врятували ? Новий метод = лікування=: істерія та нагнітання паніки.
Яка корисна дія цього повідомлення ? Всі все давно зрозуміли: треба показники по укольчиках виконати.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:40 Ответить
"святі радєтєлі" спамлять.
показать весь комментарий
27.07.2021 22:05 Ответить
Яка користь від повідомлення ? - (1:6 )Х100 = 16.7% смертності у разі попадання на стаціонар (( Де тут істерика ? Інформований - озброєний ! Для прихильників секти " коронафейк" - і надалі тіште себе думкою про показники по укольчиках і розповідайте про безглуздість носіння масок , лізучи на голови іншим у громадських місцях ((( Сьогодні он по Києву 50 тисяч таких "просунутих " з хрестами ходили і лепетали що їхня вакцинація це причастя ; правда забули журналістам сказати що як півень у жопу клюнув , то вони усією лаврою біжка замість причастя всі реанімації позаймали щоб очухавшися іншим мізки знову пудрити ((
показать весь комментарий
27.07.2021 22:07 Ответить
Ну, вам чого боятися ?
Ви - явно "привілейований", в смислі - двічі штрикнутий, в лікарню не потрапите.
Після даної новини побіжать інші. Бо їх "озброїли" даним текстом.

Правда, про пацієнта деталей не подали. Але то - фігня.
показать весь комментарий
27.07.2021 22:16 Ответить
Я "привілейований " тому , що власними руками закривав очі дружини що померла (( тому дійсно не боюся (( і на свої очі , а не із слів когось бачив що таке людина після двох місяців на ШВЛ (( бо доглядав за такою людиною (( це про "деталі пацієнтів " ((( а Вам не хворіти ((
показать весь комментарий
27.07.2021 22:43 Ответить
Напрасно стараетесь. Адепты секты ковид-заговора рептилоидов-сатанистов такие же упоротые, как адепты рпц кгб. Мои сочувствия, кстати...
показать весь комментарий
27.07.2021 22:47 Ответить
Дякую
показать весь комментарий
27.07.2021 22:50 Ответить
О, тут уже вилізли "знавці" і розписалися за мене.
показать весь комментарий
27.07.2021 22:55 Ответить
Зараз =привілейованими= називають щеплених. Оскільки їм дають привілеї та свободи вже і на законодавчому рівні. Не кажіть, що Ви про це не знаєте.
Я Вам співчуваю. Це - особисте і я не питатиму (а Ви не мусите розказувати) про вік Вашої дружини та супутні хвороби.

В статті про іншого пацієнта. Я коментую те, що читаю. Також знаю про тих, хто хворів в Україні і обійшовся без ШВЛ навіть з онко та хронічними хворобами на восьмому десятку років.
Дякую за побажання. Вам теж здоров'я.
показать весь комментарий
27.07.2021 22:52 Ответить
Вік молодий - 45 (( супутніми були якраз пневмонії бо основна лейкоз , тому що таке двостороння пневмонія я можу лекцію прочитати і її пам"ять я потривожив бо зачепили "привілейованістю " ; я ніде не казав що усі хто попаде до лікарні прямим шляхом до Бога рушають (( йому там теж не всі потрібні , саме тому дехто із усіма його негараздами не тільки на восьмому , а і на десятому десятку ШВЛ не потребує ((( тут як кому поталанить (( а от моєму товаришу у 40 не поталанило ...... ніяких супутніх чи прихованих; covid тим і страшний , що йому "супутники" не потрібні , самого вистачає ((( Так що "коліться двічі" і не підбурюйте інших і буде Вам щастя ! Всього доброго !
показать весь комментарий
27.07.2021 23:12 Ответить
Я припиняю дискусію.
Ви перебуваєте у стресі і використали не дозволений прийом - приклад з особистого життя, про який ні я, ні інші форумчани не можуть знати. Ви викликали жаль до себе, а мене виставили монстром-садюгою + оббрехали.

Відновлюйтеся. Я знаю, як це - втрачати близьких людей.
А що мені робити, я вирішуваю сама.
Бувайте здорові.
показать весь комментарий
27.07.2021 23:20 Ответить
*вирішую або вирішуватиму
показать весь комментарий
27.07.2021 23:22 Ответить
"Не дозволений прийом " це коли іншим нав"язують свою думку : "Ви - явно "привілейований", в смислі - двічі штрикнутий, в лікарню не потрапите." - ніби не я писав а Ви ! Вам уже і без мене відповіли тож дійсно нехай щастить !
показать весь комментарий
27.07.2021 23:26 Ответить
Это - местная сумасшедшая, сражённая чипом Билла Гейтса. Не беспокой её!
показать весь комментарий
28.07.2021 10:52 Ответить
А, що заважає будь кому стати до лав "привілейованих"?
показать весь комментарий
27.07.2021 23:14 Ответить
Їм забобони заважають.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:02 Ответить
Данінг з Крюгером мусять отримати нобеля. Позбавлені здатності до аналізу. Взагалі. Зрозуміло, що наявна історія з вакцинацією десятків/сотень мільйонів б'є по їх переконаннях, що базуються на лайні та сірниках. Вони втрачають сенс життя.
показать весь комментарий
28.07.2021 22:19 Ответить
Вам що в Канаді важко вакцини отримати? У нас майже без проблеми іди і колять хоть файзером хоть астой.Інша справа Якщо самі не хочете то не треба інших за це корити.
показать весь комментарий
27.07.2021 23:15 Ответить
Хто вам докоряє? Ми лише просимо: відчепіться від нас.
показать весь комментарий
27.07.2021 23:27 Ответить
То може, щоб від вас відчепилися траба мовчати з цього приводу? Чи це право, нести ахінею щодо вакцин/вакцинації, за "вами" лишити?
показать весь комментарий
27.07.2021 23:51 Ответить
А, то тепер уже і говорити не можна ? Треба мовчати ? Тільки "борці" та ті, хто їх допомагає просувати даний порядок денний і вколоті мають право висловлюватися. Круто.
Фашизм як він є. Ніхто навіть не ховається.

Де ахінея ? Я навела тези "борців" і "експертів", які чомусь були сприйняті за "нав*язування думки".
показать весь комментарий
27.07.2021 23:59 Ответить
То ідея цього "відчепіться від нас" у тому, щоб на ваші "експертні" висери щє ніхто не відповідав?
показать весь комментарий
28.07.2021 00:03 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
28.07.2021 00:09 Ответить
Чудово.
показать весь комментарий
28.07.2021 00:11 Ответить
Ви нічого не зрозуміли. Це не дивно.
І я взагалі з тими, хто називає коменти словом на букву в- не збираюся спілкуватися.
показать весь комментарий
28.07.2021 00:20 Ответить
Вони схожі на нашіх свідків Єгови, шо шаряться по хатах і вважають нас дурниками, бо не вірим, шо Землі 7 тисяч років.
показать весь комментарий
28.07.2021 00:07 Ответить
щиро співчуваю! тримайтеся!
показать весь комментарий
27.07.2021 22:57 Ответить
А що таке людина після інсульту ти бачив? І скільки таких людей в порівнянні з немовби коронавірусними? Поцікався статистикою. Тобі теж не хворіти.
показать весь комментарий
27.07.2021 23:00 Ответить
А є вже вакцина від інсульту?
показать весь комментарий
27.07.2021 23:10 Ответить
А від коронавірусу є? Шмурдяк, який фактично не проходив ніяких досліджень, лише теоретичні догадки, якому "на око" визначили відсоток ефективності, назвати вакциною не можна аж ніяк.
показать весь комментарий
27.07.2021 23:54 Ответить
Це ви як фахівець зараз говорите? Маєте профільну освіту?
показать весь комментарий
27.07.2021 23:58 Ответить
Треба бути професором математики, щоб 2+2 скласти?
показать весь комментарий
28.07.2021 01:57 Ответить
Не скласти, а довести. Це не одне й те саме. Окрім того, антиваксери, намагаються довести, що 2+2=3. Ви, мабуть, у чомусь вважаєте себе профі/мастером? Уявіть тепер, як вам починають нести щодо цього якусь фантастичну маячню. Ось це той самий випадок. Й професором бути непотрібно.
показать весь комментарий
28.07.2021 05:11 Ответить
Доводжу, що експериментальний шмурдяк не пройшов повністю 3 фазу клінічних досліджень.

astra https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
pfizer https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04368728
moderna https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
janssen https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722

Сподіваюсь, що після цього ти припиниш нести фантастичну маячню і ганьбитися.
показать весь комментарий
28.07.2021 09:46 Ответить
А де я писав, що воно пройшло третю фазу? Вкажіть, плз, чи балабол?
показать весь комментарий
28.07.2021 10:14 Ответить
Ти вище в коментарях робиш спроби спростувати той факт, що вакцини від ковіду є експериментальними, зокрема не перевіреними на безпечність (бо саме це серед іншого перевіряється в 3й фазі). Але, як дівчинка, не можеш відповідати за свої слова.
показать весь комментарий
28.07.2021 18:19 Ответить
Тож балабол. Жлдного сумніву не було. Як, майже, всі ви недолугі, обмежені, не здатні вчитися, трепадли язиками.
показать весь комментарий
28.07.2021 21:54 Ответить
Самокритично.
показать весь комментарий
30.07.2021 09:14 Ответить
Киля, тут чел пишет со ссылками, что часть 3-й фазы испытаний 4 вакцины уже прошли. А ты утверждаешь, что "никаких исследований", " только теоретические догадки"... Врать нехорошо.
https://censor.net/ua/user/486665

Доводжу, що експериментальний шмурдяк не пройшов повністю 3 фазу клінічних досліджень.

astra https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
pfizer https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04368728
moderna https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
janssen https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722

Сподіваюсь, що після цього ти припиниш нести фантастичну маячню і ганьбитися.
https://censor.net/ua/comments/locate/3279482/01921438-af36-7311-a891-6b2742ee5d12
показать весь комментарий
28.07.2021 11:13 Ответить
"часть 3й фазы"? Що це? Сам вигадав цю ахінею?
показать весь комментарий
28.07.2021 18:20 Ответить
Так зрозумів що питання до мене ? Не тільки бачив а і доглядаю за такою людиною із втратою функції лівої півкулі сім років ( звісно що не сам , бо якби тільки сам то можна лачти склеїти ) так що мені є з чим порівнювати , а ти крім статистики , що про цю болячку знаєш ?
показать весь комментарий
27.07.2021 23:33 Ответить
Достатньо. Щодо коронавірусу: черговий штам грипу, коронабєсіє роздуте абсолютно не відповідно до реальної ситуації, більше нагадує відпрацювання технологій загнати бидлоту в стійло.
показать весь комментарий
27.07.2021 23:49 Ответить
Небидло у стойло не ходить. А бидло й позбавлене "стойла" лишається бидлом.
показать весь комментарий
27.07.2021 23:52 Ответить
Читай доктора Геббельса. При бажанні бидлом можна зробити будь-кого. А тих, хто все-таки не захоче ним стати, нейтралізувати, позбавити будь-яких прав, зацькувати та зробити вигнанцями, що ми зараз і спостерігаємо.
показать весь комментарий
28.07.2021 00:00 Ответить
Ну, так то не поведінка бидла, що всім навкруги розповідає, що вони бидло.
показать весь комментарий
28.07.2021 00:05 Ответить
J'ai de moins en moins de difficultés à comprendre comment un homme à réussi à convaincre une nation entière qu'éliminer 50M de juifs serait dans leurs meilleurs intérêts.

Це - комент з Журналь де Монреаль до сьогоднішньої (і чергової) статті місцевого ковідофашиста.

Переклад: Мені стає зрозумілішим, як одному чоловіку вдалося переконати цілу націю, що знищення 50 тисяч євреїв - то для їхнього ж блага.
показать весь комментарий
28.07.2021 00:08 Ответить
Довго ж до нього доходило... Більшість це ще в школі розуміють.
Ви вважаєте, що солдати військ антигітлерівської коаліції були поголовно нещепленими?
показать весь комментарий
28.07.2021 11:18 Ответить
А чим тебе намагаються "у стійло загнати" ? - повідомленням що із шести в реанімації один уже покійник ? Так не вір цьому - тебе ж ніхто не заставляє вірити!(( Скажу більше - заразися сам і рознеси цю болячку усім знайомим інсультникам , вони тобі будуть вдячні що до втрати рухливості іще перестануть нормально дихати , спати і втратять нирки ..... Щось ти так закрутив ,що не розігнути ......Не хочеш бути бидлом - просто не будь ним !
показать весь комментарий
27.07.2021 23:58 Ответить
Можна подумати, що до коронавірусу ніхто не вмирав. І ще: чомусь виявляється, що фактично всі, хто помер начебто від коронавірусу, за винятком поодиноких випадків, мали цілий букет важких хронічних болячок. Так, згоден, цей грип свій внесок у передчасну смерть хворої людини безсумнівно зробив, як і будь-яка інша додаткова хвороба, ще більше ослабивши і без того слабкий імунітет, але не більше того...
показать весь комментарий
28.07.2021 00:08 Ответить
Можу тебе заспокоїти - ми всі рано чи пізно помремо , питання коли і як (( Не знаю твого віку , але сядь і порахуй скільки до минулого року знайомих тобі людей покинуло цей світ через грип - думаю що якщо когось одного згадаєш , то це буде дужжжжеее великий успіх (((( У той же час за минулий рік кожен може навести приклад такої смерті як не серед рідних чи знайомих , то тих хто поруч жив ....... То навіщо пертися поперед батька в пекло якщо можна іще трішки пожити ? Cаме про це була стаття , адже ніхто не репетував про негайне щеплення бо дельта на порозі , просто констатували чого від неї чекати , навіщо тоді ця буря у склянці води ? кожен має право сам собі вирішувати як бути з цією їнформацією а не нав"язувати свою думку іншим ! Не бажаєте - не вакцинуйтеся , але не вмовляйте інших робити так як ви ! Ви вже вмовили он публіку "по приколу" проголосувати за членограя.......
показать весь комментарий
28.07.2021 00:38 Ответить
Скільки людей померло від пневмонії в 2019 році, і чому тобі було пофіг?
показать весь комментарий
28.07.2021 01:58 Ответить
А чому тобі пофіг значне зростання смертності серед українців в 2020?
У Києві помер один із шести пацієнтів з "дельта-штамом" коронавірусу - Цензор.НЕТ 9687
показать весь комментарий
28.07.2021 11:47 Ответить
Ну так не треба було гнобити людей безглуздим карантином.
показать весь комментарий
28.07.2021 18:17 Ответить
Бо воно кацапирло за своїм світоглядом.
показать весь комментарий
28.07.2021 21:55 Ответить
Для дебілів всі, хто має іншу думку, чим вони, чомусь обов"язково кацапи. Придурку, дай пряму відповідь: ти здуріло останнім часом чи таким вже вродилось?
показать весь комментарий
28.07.2021 22:04 Ответить
Чим подібні до вас заслуговують на "свою думку"? Це тобі, бляха, що плитку покласти? Хмизу наламати? Тосол залити? Яка твоя думка тут може бути? Через, що? Ти імунолог, вірусолог, біолог, лікар інфекціоніст? Тоді якого біса, ти вважаєшь, що цей вірус це вірус грипу? Йди штудуй теорію Данінга-Крюгера й повір то про тебе й подібних.
показать весь комментарий
28.07.2021 22:30 Ответить
Ну ваша думка, 13% дебілів, що залишились з 27-ми, точно нікого не цікавить.
показать весь комментарий
28.07.2021 23:58 Ответить
А з чого ти взяв що мені у 2019 смерть від пневмонії була пофіг ? Що це таке і з чим його їдять я усвідомив іще у 2015 , особливо прикольна штука пневмонія грибкова (((
показать весь комментарий
28.07.2021 19:57 Ответить
Тоді чому дали померти цим 4 мільйонам жертв пневмонії тоді? Без жодного зойку в ЗМІ.
показать весь комментарий
28.07.2021 20:30 Ответить
Коронавіруси ніколи до вірусів грипу не відносилися.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:51 Ответить
Не померла б, якби нормально лікували. Але такі протоколи.
показать весь комментарий
28.07.2021 01:56 Ответить
Дивлюся ти великий спеціаліст у лікуванні гострих лейкозів ((( можу підкинути пацієнтів (((
показать весь комментарий
28.07.2021 20:02 Ответить
Воно хворе. Не звертайте уваги. Тримайтеся.
показать весь комментарий
28.07.2021 21:56 Ответить
Отже, адекватний потрапляти на стаціонар не буде.
показать весь комментарий
28.07.2021 01:58 Ответить
Сьогодні відбувся сатанинський шабаш УПЦ МП , тисячі прокацапських ідіотів рознесуть заразу Дельта по всій Україні
показать весь комментарий
27.07.2021 21:43 Ответить
Четверо из шести пациентов недавно вернулись из России.

Ось звідки все лайно в Україну лізе лікуватися.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:46 Ответить
Так эти люди летели что ехали без масок через границу - скольких они заразили ?

Карантин с рашей и Беларусью надо вводить
показать весь комментарий
27.07.2021 21:56 Ответить
Проклятый враждебный вирус! В Киеве умер один из шести пациентов с "дельта-штаммом" коронавируса - Цензор.НЕТ 1142
показать весь комментарий
27.07.2021 21:48 Ответить
ото не *** було шастати по кацапстану.. а ось почнеться після спільного причастя всього стаду , що було нині в столиці..скажіть що це не спец операція дельта з масковії..
показать весь комментарий
27.07.2021 21:53 Ответить
Да тут таварищ Путен отправил на крестный ход кучу инфицированных. Через две недели задание будет выполнено - ход состоялся. Власть на месте.
показать весь комментарий
27.07.2021 22:14 Ответить
скольких эти дегенераты успели заразить? сколько таких же дегенератов лазит в транспорте и магазинах без масок?? сколько из-за них еще умрет???
показать весь комментарий
27.07.2021 22:59 Ответить
Якщо по ходу ходи вони цілували руки попів та ікони то майже всі захворіють.
показать весь комментарий
27.07.2021 23:18 Ответить
маски никак не влияют на распространение вирусов, очнись уже
показать весь комментарий
28.07.2021 01:54 Ответить
2020 - суметь спрятаться от короны...

2021 - суметь спрятаться от прививки от короны..

2022 - суметь спрятаться от привитого от короны !?

2023 - суметь спрятаться потому что ванцинированные зомби поедают невакцинированных!!??
показать весь комментарий
27.07.2021 23:52 Ответить
Все правильно ))))) правда багато часу даєте )))) чіп прискорює процеси )))) до осені провакциновані зомбі -ізраїльтяни захоплюють весь арабський світ , а 60 % вакцинованих янкі знищують Китай )))) новостворена Біллом Гейтсом віндовс підпорядковує собі усіх щеплених світу , з Новим роком нас усіх вітає рептилоїд із таємного світового уряду )))) у випалених просторах Сибіру залишається останній осередок спротиву , сформований із тих , хто щепився спутніком )) А то 2023 )))
показать весь комментарий
28.07.2021 00:21 Ответить
зря вы так смеетесь , это конечно юмор но - в каждой шутке есть доля ...
показать весь комментарий
28.07.2021 00:28 Ответить
Це сміх крізь зуби .....Якщо бути повністю чесним , то з моєї точки зору у конкретно взятій нашій країні Україні питанням коронавірусу намагаються відволікти від усіх "ляпів " "владних людишок" , а як приклад розумного підходу для мене все ж є Ізраїль , який без шуму і гаму завершив кампанію вакцинації і зняв питання з повістки денної !
показать весь комментарий
28.07.2021 00:55 Ответить
 
 