В Киеве умер один из шести пациентов с "дельта-штаммом" коронавируса

В Александровской больнице в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили штамм коронавируса "дельта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Четверо из шести пациентов Александровской больницы в Киеве, у которых обнаружили штамм "Дельта", недавно вернулись из России.

Медики рассказывают, что болезнь протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на 2-3 день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в переводе в реанимацию. Возраст тяжелых пациентов молодой, 30-40 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До новой волны COVID-19 осталось не больше месяца, - Радуцкий