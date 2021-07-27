УКР
Коронавірус і карантин
У Києві помер один із шести пацієнтів з "дельта-штамом" коронавірусу

В Олександрівській лікарні у Києві помер один із шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу "Дельта".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Четверо з шести пацієнтів Олександрівської лікарні у Києві, у яких виявили штам "Дельта", нещодавно повернулися з Росії.

Медики розповідають, що хвороба протікає агресивніше і швидше, ніж попередні штами: на 2-3 день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів молодий, 30-40 років.

Читайте також: Ще шість випадків штаму "Дельта" підозрюють на Закарпатті: більшість хворих були в РФ

Все гівно і біди від кацапів
27.07.2021 21:31
Сьогодні відбувся сатанинський шабаш УПЦ МП , тисячі прокацапських ідіотів рознесуть заразу Дельта по всій Україні
27.07.2021 21:43
Кордон ще в 2014 році треба було закрити
27.07.2021 21:43
Все гівно і біди від кацапів
27.07.2021 21:31
Четверо из шести пациентов Александровской больницы в Киеве, у которых обнаружили штамм "Дельта", недавно вернулись из россии.Источник: https://censor.net/ru/n3279482
а нєфіг шастать по територіях населених кацапами!
27.07.2021 21:50
Ездят до сих пор работают там манкурты....
показати весь коментар
Це гімно треба на лікувати а відвозити на кордон з мордором і викидати на нейтральну зону. Нехай на раісє лікуються.
27.07.2021 21:36
Мені таких не шкода.Це ціна їхнього "нє#уйшастання".Шкода що вони сюди це привозять
27.07.2021 21:39
РПЦ провела сегодня крестный ход в Киеве. Жаль конечно нагрузку на Минздрав, но вовремя они прорежают свои ряды полоумных
27.07.2021 21:36
Що треба робити у такий ситуації ? Звісно тримати кордон із кацапами відкритим )
27.07.2021 21:36
Кордон ще в 2014 році треба було закрити
27.07.2021 21:43
Треба було
27.07.2021 22:12
Просто не було кому.
27.07.2021 22:14
https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/26/rpts-otkazalas-provodit-krestnyi-khod-v-moskve-v-den-kreshcheniia-rusi-iz-za-covid-19 РПЦ отказалась проводить крестный ход в Москве в День крещения Руси из-за COVID-19
23:06, 26 июля 2021
23:06, 26 июля 2021
27.07.2021 21:44
А в Киеве разрешили !!!

Рашка просто хочет в Украине устроить эпидемию , А ВЛАСТЬ БЕЗ МОЗГОВ
Остаётся узнать фио чиновников , разрешивших ход
А также Ляшко за этот ход в отставку
27.07.2021 21:54
Вернулись из нароссии!
Ну, никак без пятиметровой стены с орками.
27.07.2021 21:38
Скільки років пацієнту, які у нього хронічні хвороби і чому ви його не врятували ? Новий метод = лікування=: істерія та нагнітання паніки.
Яка корисна дія цього повідомлення ? Всі все давно зрозуміли: треба показники по укольчиках виконати.
27.07.2021 21:40
"святі радєтєлі" спамлять.
27.07.2021 22:05
Яка користь від повідомлення ? - (1:6 )Х100 = 16.7% смертності у разі попадання на стаціонар (( Де тут істерика ? Інформований - озброєний ! Для прихильників секти " коронафейк" - і надалі тіште себе думкою про показники по укольчиках і розповідайте про безглуздість носіння масок , лізучи на голови іншим у громадських місцях ((( Сьогодні он по Києву 50 тисяч таких "просунутих " з хрестами ходили і лепетали що їхня вакцинація це причастя ; правда забули журналістам сказати що як півень у жопу клюнув , то вони усією лаврою біжка замість причастя всі реанімації позаймали щоб очухавшися іншим мізки знову пудрити ((
27.07.2021 22:07
Ну, вам чого боятися ?
Ви - явно "привілейований", в смислі - двічі штрикнутий, в лікарню не потрапите.
Після даної новини побіжать інші. Бо їх "озброїли" даним текстом.

Правда, про пацієнта деталей не подали. Але то - фігня.
27.07.2021 22:16
Я "привілейований " тому , що власними руками закривав очі дружини що померла (( тому дійсно не боюся (( і на свої очі , а не із слів когось бачив що таке людина після двох місяців на ШВЛ (( бо доглядав за такою людиною (( це про "деталі пацієнтів " ((( а Вам не хворіти ((
27.07.2021 22:43
Напрасно стараетесь. Адепты секты ковид-заговора рептилоидов-сатанистов такие же упоротые, как адепты рпц кгб. Мои сочувствия, кстати...
27.07.2021 22:47
Дякую
27.07.2021 22:50
О, тут уже вилізли "знавці" і розписалися за мене.
27.07.2021 22:55
Зараз =привілейованими= називають щеплених. Оскільки їм дають привілеї та свободи вже і на законодавчому рівні. Не кажіть, що Ви про це не знаєте.
Я Вам співчуваю. Це - особисте і я не питатиму (а Ви не мусите розказувати) про вік Вашої дружини та супутні хвороби.

В статті про іншого пацієнта. Я коментую те, що читаю. Також знаю про тих, хто хворів в Україні і обійшовся без ШВЛ навіть з онко та хронічними хворобами на восьмому десятку років.
Дякую за побажання. Вам теж здоров'я.
27.07.2021 22:52
Вік молодий - 45 (( супутніми були якраз пневмонії бо основна лейкоз , тому що таке двостороння пневмонія я можу лекцію прочитати і її пам"ять я потривожив бо зачепили "привілейованістю " ; я ніде не казав що усі хто попаде до лікарні прямим шляхом до Бога рушають (( йому там теж не всі потрібні , саме тому дехто із усіма його негараздами не тільки на восьмому , а і на десятому десятку ШВЛ не потребує ((( тут як кому поталанить (( а от моєму товаришу у 40 не поталанило ...... ніяких супутніх чи прихованих; covid тим і страшний , що йому "супутники" не потрібні , самого вистачає ((( Так що "коліться двічі" і не підбурюйте інших і буде Вам щастя ! Всього доброго !
27.07.2021 23:12
Я припиняю дискусію.
Ви перебуваєте у стресі і використали не дозволений прийом - приклад з особистого життя, про який ні я, ні інші форумчани не можуть знати. Ви викликали жаль до себе, а мене виставили монстром-садюгою + оббрехали.

Відновлюйтеся. Я знаю, як це - втрачати близьких людей.
А що мені робити, я вирішуваю сама.
Бувайте здорові.
27.07.2021 23:20
*вирішую або вирішуватиму
27.07.2021 23:22
"Не дозволений прийом " це коли іншим нав"язують свою думку : "Ви - явно "привілейований", в смислі - двічі штрикнутий, в лікарню не потрапите." - ніби не я писав а Ви ! Вам уже і без мене відповіли тож дійсно нехай щастить !
27.07.2021 23:26
Это - местная сумасшедшая, сражённая чипом Билла Гейтса. Не беспокой её!
28.07.2021 10:52
А, що заважає будь кому стати до лав "привілейованих"?
27.07.2021 23:14
Їм забобони заважають.
28.07.2021 11:02
Данінг з Крюгером мусять отримати нобеля. Позбавлені здатності до аналізу. Взагалі. Зрозуміло, що наявна історія з вакцинацією десятків/сотень мільйонів б'є по їх переконаннях, що базуються на лайні та сірниках. Вони втрачають сенс життя.
28.07.2021 22:19
Вам що в Канаді важко вакцини отримати? У нас майже без проблеми іди і колять хоть файзером хоть астой.Інша справа Якщо самі не хочете то не треба інших за це корити.
27.07.2021 23:15
Хто вам докоряє? Ми лише просимо: відчепіться від нас.
27.07.2021 23:27
То може, щоб від вас відчепилися траба мовчати з цього приводу? Чи це право, нести ахінею щодо вакцин/вакцинації, за "вами" лишити?
27.07.2021 23:51
А, то тепер уже і говорити не можна ? Треба мовчати ? Тільки "борці" та ті, хто їх допомагає просувати даний порядок денний і вколоті мають право висловлюватися. Круто.
Фашизм як він є. Ніхто навіть не ховається.

Де ахінея ? Я навела тези "борців" і "експертів", які чомусь були сприйняті за "нав*язування думки".
27.07.2021 23:59
То ідея цього "відчепіться від нас" у тому, щоб на ваші "експертні" висери щє ніхто не відповідав?
28.07.2021 00:03
Ні.
28.07.2021 00:09
Чудово.
28.07.2021 00:11
Ви нічого не зрозуміли. Це не дивно.
І я взагалі з тими, хто називає коменти словом на букву в- не збираюся спілкуватися.
28.07.2021 00:20
Вони схожі на нашіх свідків Єгови, шо шаряться по хатах і вважають нас дурниками, бо не вірим, шо Землі 7 тисяч років.
28.07.2021 00:07
щиро співчуваю! тримайтеся!
27.07.2021 22:57
А що таке людина після інсульту ти бачив? І скільки таких людей в порівнянні з немовби коронавірусними? Поцікався статистикою. Тобі теж не хворіти.
27.07.2021 23:00
А є вже вакцина від інсульту?
27.07.2021 23:10
А від коронавірусу є? Шмурдяк, який фактично не проходив ніяких досліджень, лише теоретичні догадки, якому "на око" визначили відсоток ефективності, назвати вакциною не можна аж ніяк.
27.07.2021 23:54
Це ви як фахівець зараз говорите? Маєте профільну освіту?
27.07.2021 23:58
Треба бути професором математики, щоб 2+2 скласти?
28.07.2021 01:57
Не скласти, а довести. Це не одне й те саме. Окрім того, антиваксери, намагаються довести, що 2+2=3. Ви, мабуть, у чомусь вважаєте себе профі/мастером? Уявіть тепер, як вам починають нести щодо цього якусь фантастичну маячню. Ось це той самий випадок. Й професором бути непотрібно.
28.07.2021 05:11
Доводжу, що експериментальний шмурдяк не пройшов повністю 3 фазу клінічних досліджень.

astra https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
pfizer https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04368728
moderna https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
janssen https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722

Сподіваюсь, що після цього ти припиниш нести фантастичну маячню і ганьбитися.
28.07.2021 09:46
А де я писав, що воно пройшло третю фазу? Вкажіть, плз, чи балабол?
28.07.2021 10:14
Ти вище в коментарях робиш спроби спростувати той факт, що вакцини від ковіду є експериментальними, зокрема не перевіреними на безпечність (бо саме це серед іншого перевіряється в 3й фазі). Але, як дівчинка, не можеш відповідати за свої слова.
28.07.2021 18:19
Тож балабол. Жлдного сумніву не було. Як, майже, всі ви недолугі, обмежені, не здатні вчитися, трепадли язиками.
28.07.2021 21:54
Самокритично.
30.07.2021 09:14
Киля, тут чел пишет со ссылками, что часть 3-й фазы испытаний 4 вакцины уже прошли. А ты утверждаешь, что "никаких исследований", " только теоретические догадки"... Врать нехорошо.
https://censor.net/ua/user/486665

Доводжу, що експериментальний шмурдяк не пройшов повністю 3 фазу клінічних досліджень.

astra https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
pfizer https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04368728
moderna https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
janssen https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722

Сподіваюсь, що після цього ти припиниш нести фантастичну маячню і ганьбитися.
https://censor.net/ua/comments/locate/3279482/01921438-af36-7311-a891-6b2742ee5d12
28.07.2021 11:13
"часть 3й фазы"? Що це? Сам вигадав цю ахінею?
28.07.2021 18:20
Так зрозумів що питання до мене ? Не тільки бачив а і доглядаю за такою людиною із втратою функції лівої півкулі сім років ( звісно що не сам , бо якби тільки сам то можна лачти склеїти ) так що мені є з чим порівнювати , а ти крім статистики , що про цю болячку знаєш ?
27.07.2021 23:33
Достатньо. Щодо коронавірусу: черговий штам грипу, коронабєсіє роздуте абсолютно не відповідно до реальної ситуації, більше нагадує відпрацювання технологій загнати бидлоту в стійло.
27.07.2021 23:49
Небидло у стойло не ходить. А бидло й позбавлене "стойла" лишається бидлом.
27.07.2021 23:52
Читай доктора Геббельса. При бажанні бидлом можна зробити будь-кого. А тих, хто все-таки не захоче ним стати, нейтралізувати, позбавити будь-яких прав, зацькувати та зробити вигнанцями, що ми зараз і спостерігаємо.
28.07.2021 00:00
Ну, так то не поведінка бидла, що всім навкруги розповідає, що вони бидло.
28.07.2021 00:05
J'ai de moins en moins de difficultés à comprendre comment un homme à réussi à convaincre une nation entière qu'éliminer 50M de juifs serait dans leurs meilleurs intérêts.

Це - комент з Журналь де Монреаль до сьогоднішньої (і чергової) статті місцевого ковідофашиста.

Переклад: Мені стає зрозумілішим, як одному чоловіку вдалося переконати цілу націю, що знищення 50 тисяч євреїв - то для їхнього ж блага.
28.07.2021 00:08
Довго ж до нього доходило... Більшість це ще в школі розуміють.
Ви вважаєте, що солдати військ антигітлерівської коаліції були поголовно нещепленими?
28.07.2021 11:18
А чим тебе намагаються "у стійло загнати" ? - повідомленням що із шести в реанімації один уже покійник ? Так не вір цьому - тебе ж ніхто не заставляє вірити!(( Скажу більше - заразися сам і рознеси цю болячку усім знайомим інсультникам , вони тобі будуть вдячні що до втрати рухливості іще перестануть нормально дихати , спати і втратять нирки ..... Щось ти так закрутив ,що не розігнути ......Не хочеш бути бидлом - просто не будь ним !
27.07.2021 23:58
Можна подумати, що до коронавірусу ніхто не вмирав. І ще: чомусь виявляється, що фактично всі, хто помер начебто від коронавірусу, за винятком поодиноких випадків, мали цілий букет важких хронічних болячок. Так, згоден, цей грип свій внесок у передчасну смерть хворої людини безсумнівно зробив, як і будь-яка інша додаткова хвороба, ще більше ослабивши і без того слабкий імунітет, але не більше того...
28.07.2021 00:08
Можу тебе заспокоїти - ми всі рано чи пізно помремо , питання коли і як (( Не знаю твого віку , але сядь і порахуй скільки до минулого року знайомих тобі людей покинуло цей світ через грип - думаю що якщо когось одного згадаєш , то це буде дужжжжеее великий успіх (((( У той же час за минулий рік кожен може навести приклад такої смерті як не серед рідних чи знайомих , то тих хто поруч жив ....... То навіщо пертися поперед батька в пекло якщо можна іще трішки пожити ? Cаме про це була стаття , адже ніхто не репетував про негайне щеплення бо дельта на порозі , просто констатували чого від неї чекати , навіщо тоді ця буря у склянці води ? кожен має право сам собі вирішувати як бути з цією їнформацією а не нав"язувати свою думку іншим ! Не бажаєте - не вакцинуйтеся , але не вмовляйте інших робити так як ви ! Ви вже вмовили он публіку "по приколу" проголосувати за членограя.......
28.07.2021 00:38
Скільки людей померло від пневмонії в 2019 році, і чому тобі було пофіг?
28.07.2021 01:58
А чому тобі пофіг значне зростання смертності серед українців в 2020?
У Києві помер один із шести пацієнтів з "дельта-штамом" коронавірусу - Цензор.НЕТ 9687
28.07.2021 11:47
Ну так не треба було гнобити людей безглуздим карантином.
28.07.2021 18:17
Бо воно кацапирло за своїм світоглядом.
28.07.2021 21:55
Для дебілів всі, хто має іншу думку, чим вони, чомусь обов"язково кацапи. Придурку, дай пряму відповідь: ти здуріло останнім часом чи таким вже вродилось?
28.07.2021 22:04
Чим подібні до вас заслуговують на "свою думку"? Це тобі, бляха, що плитку покласти? Хмизу наламати? Тосол залити? Яка твоя думка тут може бути? Через, що? Ти імунолог, вірусолог, біолог, лікар інфекціоніст? Тоді якого біса, ти вважаєшь, що цей вірус це вірус грипу? Йди штудуй теорію Данінга-Крюгера й повір то про тебе й подібних.
28.07.2021 22:30
Ну ваша думка, 13% дебілів, що залишились з 27-ми, точно нікого не цікавить.
28.07.2021 23:58
А з чого ти взяв що мені у 2019 смерть від пневмонії була пофіг ? Що це таке і з чим його їдять я усвідомив іще у 2015 , особливо прикольна штука пневмонія грибкова (((
28.07.2021 19:57
Тоді чому дали померти цим 4 мільйонам жертв пневмонії тоді? Без жодного зойку в ЗМІ.
28.07.2021 20:30
Коронавіруси ніколи до вірусів грипу не відносилися.
28.07.2021 11:51
Не померла б, якби нормально лікували. Але такі протоколи.
28.07.2021 01:56
Дивлюся ти великий спеціаліст у лікуванні гострих лейкозів ((( можу підкинути пацієнтів (((
28.07.2021 20:02
Воно хворе. Не звертайте уваги. Тримайтеся.
28.07.2021 21:56
Отже, адекватний потрапляти на стаціонар не буде.
28.07.2021 01:58
Сьогодні відбувся сатанинський шабаш УПЦ МП , тисячі прокацапських ідіотів рознесуть заразу Дельта по всій Україні
27.07.2021 21:43
Четверо из шести пациентов недавно вернулись из России.

Ось звідки все лайно в Україну лізе лікуватися.
27.07.2021 21:46
Так эти люди летели что ехали без масок через границу - скольких они заразили ?

Карантин с рашей и Беларусью надо вводить
27.07.2021 21:56
Проклятый враждебный вирус! В Киеве умер один из шести пациентов с "дельта-штаммом" коронавируса - Цензор.НЕТ 1142
27.07.2021 21:48
ото не *** було шастати по кацапстану.. а ось почнеться після спільного причастя всього стаду , що було нині в столиці..скажіть що це не спец операція дельта з масковії..
27.07.2021 21:53
Да тут таварищ Путен отправил на крестный ход кучу инфицированных. Через две недели задание будет выполнено - ход состоялся. Власть на месте.
27.07.2021 22:14
скольких эти дегенераты успели заразить? сколько таких же дегенератов лазит в транспорте и магазинах без масок?? сколько из-за них еще умрет???
27.07.2021 22:59
Якщо по ходу ходи вони цілували руки попів та ікони то майже всі захворіють.
27.07.2021 23:18
маски никак не влияют на распространение вирусов, очнись уже
28.07.2021 01:54
2020 - суметь спрятаться от короны...

2021 - суметь спрятаться от прививки от короны..

2022 - суметь спрятаться от привитого от короны !?

2023 - суметь спрятаться потому что ванцинированные зомби поедают невакцинированных!!??
27.07.2021 23:52
Все правильно ))))) правда багато часу даєте )))) чіп прискорює процеси )))) до осені провакциновані зомбі -ізраїльтяни захоплюють весь арабський світ , а 60 % вакцинованих янкі знищують Китай )))) новостворена Біллом Гейтсом віндовс підпорядковує собі усіх щеплених світу , з Новим роком нас усіх вітає рептилоїд із таємного світового уряду )))) у випалених просторах Сибіру залишається останній осередок спротиву , сформований із тих , хто щепився спутніком )) А то 2023 )))
28.07.2021 00:21
зря вы так смеетесь , это конечно юмор но - в каждой шутке есть доля ...
28.07.2021 00:28
Це сміх крізь зуби .....Якщо бути повністю чесним , то з моєї точки зору у конкретно взятій нашій країні Україні питанням коронавірусу намагаються відволікти від усіх "ляпів " "владних людишок" , а як приклад розумного підходу для мене все ж є Ізраїль , який без шуму і гаму завершив кампанію вакцинації і зняв питання з повістки денної !
28.07.2021 00:55
 
 