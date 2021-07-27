У Києві помер один із шести пацієнтів з "дельта-штамом" коронавірусу

В Олександрівській лікарні у Києві помер один із шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу "Дельта".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Четверо з шести пацієнтів Олександрівської лікарні у Києві, у яких виявили штам "Дельта", нещодавно повернулися з Росії.

Медики розповідають, що хвороба протікає агресивніше і швидше, ніж попередні штами: на 2-3 день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів молодий, 30-40 років.

Читайте також: Ще шість випадків штаму "Дельта" підозрюють на Закарпатті: більшість хворих були в РФ