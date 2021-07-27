8 626 90
У Києві помер один із шести пацієнтів з "дельта-штамом" коронавірусу
В Олександрівській лікарні у Києві помер один із шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу "Дельта".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Четверо з шести пацієнтів Олександрівської лікарні у Києві, у яких виявили штам "Дельта", нещодавно повернулися з Росії.
Медики розповідають, що хвороба протікає агресивніше і швидше, ніж попередні штами: на 2-3 день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів молодий, 30-40 років.
а нєфіг шастать по територіях населених кацапами!
23:06, 26 июля 2021
Рашка просто хочет в Украине устроить эпидемию , А ВЛАСТЬ БЕЗ МОЗГОВ
Остаётся узнать фио чиновников , разрешивших ход
А также Ляшко за этот ход в отставку
Ну, никак без пятиметровой стены с орками.
Яка корисна дія цього повідомлення ? Всі все давно зрозуміли: треба показники по укольчиках виконати.
Ви - явно "привілейований", в смислі - двічі штрикнутий, в лікарню не потрапите.
Після даної новини побіжать інші. Бо їх "озброїли" даним текстом.
Правда, про пацієнта деталей не подали. Але то - фігня.
Я Вам співчуваю. Це - особисте і я не питатиму (а Ви не мусите розказувати) про вік Вашої дружини та супутні хвороби.
В статті про іншого пацієнта. Я коментую те, що читаю. Також знаю про тих, хто хворів в Україні і обійшовся без ШВЛ навіть з онко та хронічними хворобами на восьмому десятку років.
Дякую за побажання. Вам теж здоров'я.
Ви перебуваєте у стресі і використали не дозволений прийом - приклад з особистого життя, про який ні я, ні інші форумчани не можуть знати. Ви викликали жаль до себе, а мене виставили монстром-садюгою + оббрехали.
Відновлюйтеся. Я знаю, як це - втрачати близьких людей.
А що мені робити, я вирішуваю сама.
Бувайте здорові.
Фашизм як він є. Ніхто навіть не ховається.
Де ахінея ? Я навела тези "борців" і "експертів", які чомусь були сприйняті за "нав*язування думки".
І я взагалі з тими, хто називає коменти словом на букву в- не збираюся спілкуватися.
astra https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
pfizer https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04368728
moderna https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
janssen https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722
Сподіваюсь, що після цього ти припиниш нести фантастичну маячню і ганьбитися.
https://censor.net/ua/user/486665
Доводжу, що експериментальний шмурдяк не пройшов повністю 3 фазу клінічних досліджень.
astra https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
pfizer https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04368728
moderna https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
janssen https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722
Сподіваюсь, що після цього ти припиниш нести фантастичну маячню і ганьбитися.
https://censor.net/ua/comments/locate/3279482/01921438-af36-7311-a891-6b2742ee5d12
Це - комент з Журналь де Монреаль до сьогоднішньої (і чергової) статті місцевого ковідофашиста.
Переклад: Мені стає зрозумілішим, як одному чоловіку вдалося переконати цілу націю, що знищення 50 тисяч євреїв - то для їхнього ж блага.
Ви вважаєте, що солдати військ антигітлерівської коаліції були поголовно нещепленими?
Ось звідки все лайно в Україну лізе лікуватися.
Карантин с рашей и Беларусью надо вводить
2021 - суметь спрятаться от прививки от короны..
2022 - суметь спрятаться от привитого от короны !?
2023 - суметь спрятаться потому что ванцинированные зомби поедают невакцинированных!!??