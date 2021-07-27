РУС
Новости
Люксембург открывает границы для граждан Украины, - МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Люксембург открывает границы для украинских граждан.

Об этом Кулеба написал в Твиттер, информирует Цензор.НЕТ.

"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Плюс 1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценную действие безвиза", - говорится в сообщении главы МИД.

Министр отметил, что с детальными условиями въезда в различные страны можно ознакомиться на интерактивной карте МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 14 стран ЕС открылись для туристов из Украины, - МИД. ИНФОГРАФИКА

туризм (1543) Люксембург (124) Кулеба Дмитрий (2882)
+3
Нарешті! Бо кава у Відні вже остогидла. )
27.07.2021 22:21 Ответить
+3
Респект, ув. Ивану Шумейко: очень тонкое знание офшорно-финансовых реалий.
Бывал два раза в Люксембурге: даже по сравнению не то, что с Украиной, но и с соседними западными богатыми странами типа Франции и Германии люксембургские цены абсолютно немыслимые, заоблачные: в обычном кафе в Люксембурге чашка чаю стоит 12 евро, пирожное "эклер" - 15,5 евро.

Такое же пирожное во Франции стоит 3 евро, а в Одессе 0,3 евро(в 50 раз дешевле).
27.07.2021 22:38 Ответить
+2
Ну, сейчас люди из Сумской области потоком рванут в Люксембург...
27.07.2021 22:13 Ответить
27.07.2021 22:13 Ответить
Люксембург-это общемировой офшор и стиральная машина для черных денег. Туда Коломойский и сотоварищи поедут-для них и открыли. В Люксембурге такие цены что среднийУкраинцу туда в голову никогда не вбредет туда ехать как турист
27.07.2021 22:22 Ответить
Ціни у середньому +/- загально європейські. А ось Данія, Австрія дорожче будуть.
27.07.2021 22:33 Ответить
27.07.2021 22:38 Ответить
зря
27.07.2021 22:18 Ответить
27.07.2021 22:21 Ответить
И снова из Польши лишь хрюканье о "поддержке", реальность: Польша будет последней страной, открывшей границы для украинских туристов. Это - Польша, двуличная страна, двуличное правительство.
27.07.2021 23:25 Ответить
Просто туристи які їдуть в Польщу , не дуже цікавляться музеями та архітектурою , а більше стараються щось збудувати і визбирати всю полуницю і яблука .
28.07.2021 07:22 Ответить
Да, практически везде работают украинцы: от дворников до медсестер； слесарей и строителей. Но доля туристов, прилетавших на 3-5-7 дней была немалая.
28.07.2021 07:27 Ответить
Обьездил всю польшу. Ничего такого "вау" не увидел в плане туризма у ляхов. А если учесть, что последние года погранцы у пшеков как с цепи сорвались, то ехать в польску курву - вообще не вижу смысла. Тот же Будапешт, Прага будут в разы интереснее за те же деньги.
28.07.2021 08:57 Ответить
Именно так: уже объездили. А мои дети все спрашивают: когда же увидим Краков? Гданьск? Когда же побываем у Морське Око? Где обещанный Эльблонг?
28.07.2021 09:58 Ответить
А что такого в том кракове? Вавель, рыночная площадь, освенцим - и все. Что такого в гданьске? Центр,где большая зданий - реновация от немцев, и тоже все. Если не устраивает буддапешт или прага, то рекомендую подсобирать денежек и поехать в испанию, италию (когда откроют), вена - тоже хороша. Про провинциальную бельгию или францию я вообще промолчу - это маст хев. Так что не на одних ляхах мир держится.
28.07.2021 10:51 Ответить
Вы там были, все видели. Дайте увидеть тем, кто еще не видел. А они сами решат, где лучше. В Испании, Франции, Италии, Греции, Кипре, Австрии, Турции, Египте, Черногории мы уже были. Хотим в Польшу, а Польша, похоже, нет.
28.07.2021 14:45 Ответить
 
 