Люксембург открывает границы для граждан Украины, - МИД
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Люксембург открывает границы для украинских граждан.
Об этом Кулеба написал в Твиттер, информирует Цензор.НЕТ.
"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Плюс 1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценную действие безвиза", - говорится в сообщении главы МИД.
Министр отметил, что с детальными условиями въезда в различные страны можно ознакомиться на интерактивной карте МИД.
Бывал два раза в Люксембурге: даже по сравнению не то, что с Украиной, но и с соседними западными богатыми странами типа Франции и Германии люксембургские цены абсолютно немыслимые, заоблачные: в обычном кафе в Люксембурге чашка чаю стоит 12 евро, пирожное "эклер" - 15,5 евро.
Такое же пирожное во Франции стоит 3 евро, а в Одессе 0,3 евро(в 50 раз дешевле).