Люксембург открывает границы для граждан Украины, - МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Люксембург открывает границы для украинских граждан.

Об этом Кулеба написал в Твиттер, информирует Цензор.НЕТ.

"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Плюс 1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценную действие безвиза", - говорится в сообщении главы МИД.

Министр отметил, что с детальными условиями въезда в различные страны можно ознакомиться на интерактивной карте МИД.

