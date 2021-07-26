РУС
14 стран ЕС открылись для туристов из Украины, - МИД. ИНФОГРАФИКА

14 стран Европейского Союза разрешили въезд для украинских туристов в рамках ослабления ограничений, введенных ранее для противодействия распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев - среди приоритетов МИД", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В МИД напомнили, что Совет ЕС недавно рекомендовал странам-членам Евросоюза открыть въезд для украинцев.

"Согласно рекомендации Совета ЕС, одна за другой европейские страны начали открываться для всех типов путешествий украинцев. Менее чем за две недели к перечню добавились Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия. В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест", - указали в МИД Украины.

Читайте: Словакия открыла въезд для украинцев

В министерстве обратили внимание на то, что конкретные условия въезда в каждую отдельную страну могут отличаться. Все детали, а также перечень утвержденных в стране вакцин можно проверить на интерактивной карте МИДа. С ответами на распространенные вопросы о путешествиях за границу в 2021 году можно ознакомиться по ссылке.

14 стран ЕС открылись для туристов из Украины, - МИД 01

МИД (7108) безвизовый режим (1558) Евросоюз (17599) Кулеба Дмитрий (2882)
+3
это до осени..потом локдаун на год..
26.07.2021 16:27 Ответить
+3
Цікаво, чому в списку немає Австрії?
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=at Австрія

Режим тимчасового в'їзду

з 01.07.2021 року в'їзд з України до Австрії можливий для всіх цілей подорожей.
26.07.2021 17:28 Ответить
+2
Економіка Польщі навіть в часи коронавірусної кризи бурхливо розвивається. Великі інвестори світового класу без перебільшення стають в чергу, щоб вкласти великі гроші. Бурхливо росте туризм. Росте запит на працівників, навіть незважаючи на постійне підвищення урядом мінімальних зарплат. В сфері гастрономії дефіцит працівників складає 300 тис. людей, в готельному господарстві понад 200 тисяч, в будівництві ще більше. Громадяни України, Білорусі, Молдови, Грузії, Росії вже абсолютно не покривають попит. Активно залучаються працівники з таких країн, як Індія, Бангладеш, Філіппіни, Єгипт, Руанда, Того, ПАР, а також В'єтнам і Китай. Країна спокійно справляється с притоком мільйонів чужоземців і пов'язаними з цим проблемами, бо це приносить велику вигоду бюджетам та кожному громадянину країни.
26.07.2021 18:46 Ответить
это до осени..потом локдаун на год..
26.07.2021 16:27 Ответить
Никакого "локдауна на год" в этих странах Европы не будет, потому что - Большинство населения этих стран - вакцинировано, нет угрозы национальной безопасности, вот потому и запускают и к тому же только тех, кто тоже привит антиковидной вакциной.
26.07.2021 19:19 Ответить
Цікаво, чому в списку немає Австрії?
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=at Австрія

Режим тимчасового в'їзду

з 01.07.2021 року в'їзд з України до Австрії можливий для всіх цілей подорожей.
26.07.2021 17:28 Ответить
Если пользоваться сайтом украинского МИДа, то там больше половины информации лживая и не точная. Актуализации с опозданием на много дней.
Украина. Территория безстыдства и беззакония. Ну и тотальной некомпетентности.
27.07.2021 23:28 Ответить
Економіка Польщі навіть в часи коронавірусної кризи бурхливо розвивається. Великі інвестори світового класу без перебільшення стають в чергу, щоб вкласти великі гроші. Бурхливо росте туризм. Росте запит на працівників, навіть незважаючи на постійне підвищення урядом мінімальних зарплат. В сфері гастрономії дефіцит працівників складає 300 тис. людей, в готельному господарстві понад 200 тисяч, в будівництві ще більше. Громадяни України, Білорусі, Молдови, Грузії, Росії вже абсолютно не покривають попит. Активно залучаються працівники з таких країн, як Індія, Бангладеш, Філіппіни, Єгипт, Руанда, Того, ПАР, а також В'єтнам і Китай. Країна спокійно справляється с притоком мільйонів чужоземців і пов'язаними з цим проблемами, бо це приносить велику вигоду бюджетам та кожному громадянину країни.
26.07.2021 18:46 Ответить
Економіка Польщі бурхливо розвивається, тому що млн. поляків їдуть заробляти в країни ЄС, де зарплата в рази більша ніж у Польщі, а в самій Польщі працюють, головним чином, млн. заробітчан, яким поляки платять менше, чим громадянам Польщі. Ось і весь "секрет" розвитку економики Польщі.
26.07.2021 19:26 Ответить
Абсурд. Хто мав виїхати з Польщі, виїхав давним-давно. По-друге, в Польщі законодавство суворо забороняє платити іноземцям меншу зарплату від місцевих робітників. Якщо поляк отримує більше, то це означає, що він працює на кращій посаді, бо має більший досвід, і головне - знає мову. Бо яку роботу дадуть громадянину України чи Білорусі, якщо він не знає мову? Найпростішу. А так в середньому громадяни України отримують вищі зарплати від польських робітників, бо приїздять на кілька місяців, щоб заробити, а потім відпочивають на Батьківщині. Тому вони беруть більше годин, працюючи по 10, часто 12, а іноді і 13 годин на добу, бо більше заборонено законом. А громадянин Польщі працює постійно, і може розраховувати лише на відпустку тривалістю від 20 до 30 робочих днів. Тому працює 8 годин і 5 днів на тиждень.
Чому Польща запрошує сотні тисяч азіатів, африканців тощо? Бо працівників зі Сходу не вистачає, щоб задовольнити потреби інвесторів. Чому вони ломляться в Польщу? Бо в країні потужна інфраструктура, прекрасні дороги, порти та аеропорти, тому що люди толерантні і ніхто не бігає бити негрів,якщо вони чесно працюють, тому що можна платити зарплату меншу ніж в Німеччині, але це не надто б'є по працівниках, бо ціни на все нижчі, ніж у німців, бо сільське господарство спокійно годує мільйони додаткових людей.
Що це дає державі? По-перше, роботу дістають поляки. Бо якщо з 15 поляками будову не почнеш, але якщо до них додати ще 10-15 працівників-іноземців, то бізнес може сміливо розширятися. А це дає величезний ріст доходів громадян і бюджету через податки, що дає змогу ще більше покращити інфраструктуру, постійно підвищувати мінімальну зарплату і пенсії (а це ріст купівельної- а головне, посилювати оборону. Польща витрачає десятки мільярдів доларів, купуючи сотні найкращих танків у світі, десятки ************* літаків, будуючи військові бази тощо. І це попри те, що Польща є членом НАТО. Проте тут не чекають захисту, а вливаються в систему оборони власними потужними силами.
Щодо загрози злочинності, то статистика стверджує: злочинність серед заробітчан на порядок нижча від середньої злочинності, бо люди приїхали працювати і тому в основному шануються.
Впливу іноземців на внутрішню політику практично немає, бо щоб отримати громадянство і голосувати, іноземцю потрібно довго чесно прожити, здати екзамен з польської мови тощо. Для більшості вдається тільки перше: чесна праця. Якщо вони не асимілюються, то екзамен не здадуть.
Ось так Польща перетворила "мультикультурну" політику в надзвичайно потужний рушій економіки і оборони, зробивши те, що не вдалось ні Франції, ні Німеччині, які фактично отримали більше проблем, ніж вигоди.
26.07.2021 23:54 Ответить
Заметьте: Польша так и открыла границы для украинских туристов.
И, скорее всего, откроет их последней в Европе.
Подлая страна, подлое правительство этой страны.
27.07.2021 23:29 Ответить
. . Ось і весь "секрет" розвитку економики Польщі. 14 країн ЄС відкрилися для туристів з України, - МЗС - Цензор.НЕТ 930914 країн ЄС відкрилися для туристів з України, - МЗС - Цензор.НЕТ 9309

Справка для ботов _
Польша в 1991 году по плану "бальцеровича" получила б е с п р о ц е н т н ы й
кредит на 20 лет в
20. млд. долларов USA ... ( по курсу 1978 года.).
И этот кредит был закрыт Международным банком в 2015 году
без процентов и погашения .
А , б , что в Украине ( вопрос).
МВФ требует продать и сдать все нажитое при союзе -
фабрики - заводы - землю
всего за один (ОДИН) Карл $ 1000 000 000 млд. долларов USA под проценты на " (ДВА) года.
с грабительскими условиями данного кредита.....(можно почитать в инете).
26.07.2021 20:58 Ответить
Абсурд. В Польше приватизировано всё. Включая землю, полностью. Государство позаботилось, чтобы на земле работал исключительно мелкий и средний фермер. Латифундистов нет вообще. Результат? Польша экспортирует колоссальное количество продовольствия. Например, только с января по май 2021 года на сумму 14,5 млрд долларов.
Что касается кредитов, то требования международных институций были, но их не приходилось выжимать, как в Украине, где 30 лет дикого, нецивилизованного, неправового капитализма, порождённого олигархией, порождало лишь олигархию и рост её доходов, но не укрепления страны, которая сейчас самая слабая в Европе. В Польше решительно сделали всё, чтобы все получили равные возможности, чтобы пришли иностранные инвесторы, чтобы была свободная конкуренция, а олигархи не появились. Сейчас Польша от кредитов отказывается.
Что касается Украины, то за годы независимости страна получила около 100 млрд долларов внешних поступлений, под определённые условия. Но олигархи делали и делают всё, чтобы эти условия не выполнять. Поскольку часть населения не понимает, что это им несёт - оно в это просто не вникает, либо вообще голосует за олигархов. И продолжает жить бедно.
27.07.2021 02:23 Ответить
 
 