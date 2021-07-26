14 стран ЕС открылись для туристов из Украины, - МИД. ИНФОГРАФИКА

14 стран Европейского Союза разрешили въезд для украинских туристов в рамках ослабления ограничений, введенных ранее для противодействия распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев - среди приоритетов МИД", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В МИД напомнили, что Совет ЕС недавно рекомендовал странам-членам Евросоюза открыть въезд для украинцев.

"Согласно рекомендации Совета ЕС, одна за другой европейские страны начали открываться для всех типов путешествий украинцев. Менее чем за две недели к перечню добавились Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия. В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест", - указали в МИД Украины.

В министерстве обратили внимание на то, что конкретные условия въезда в каждую отдельную страну могут отличаться. Все детали, а также перечень утвержденных в стране вакцин можно проверить на интерактивной карте МИДа. С ответами на распространенные вопросы о путешествиях за границу в 2021 году можно ознакомиться по ссылке.