14 стран ЕС открылись для туристов из Украины, - МИД. ИНФОГРАФИКА
14 стран Европейского Союза разрешили въезд для украинских туристов в рамках ослабления ограничений, введенных ранее для противодействия распространения коронавирусной инфекции Covid-19.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев - среди приоритетов МИД", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В МИД напомнили, что Совет ЕС недавно рекомендовал странам-членам Евросоюза открыть въезд для украинцев.
"Согласно рекомендации Совета ЕС, одна за другой европейские страны начали открываться для всех типов путешествий украинцев. Менее чем за две недели к перечню добавились Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия. В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест", - указали в МИД Украины.
В министерстве обратили внимание на то, что конкретные условия въезда в каждую отдельную страну могут отличаться. Все детали, а также перечень утвержденных в стране вакцин можно проверить на интерактивной карте МИДа. С ответами на распространенные вопросы о путешествиях за границу в 2021 году можно ознакомиться по ссылке.
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=at Австрія
Режим тимчасового в'їзду
з 01.07.2021 року в'їзд з України до Австрії можливий для всіх цілей подорожей.
Украина. Территория безстыдства и беззакония. Ну и тотальной некомпетентности.
Чому Польща запрошує сотні тисяч азіатів, африканців тощо? Бо працівників зі Сходу не вистачає, щоб задовольнити потреби інвесторів. Чому вони ломляться в Польщу? Бо в країні потужна інфраструктура, прекрасні дороги, порти та аеропорти, тому що люди толерантні і ніхто не бігає бити негрів,якщо вони чесно працюють, тому що можна платити зарплату меншу ніж в Німеччині, але це не надто б'є по працівниках, бо ціни на все нижчі, ніж у німців, бо сільське господарство спокійно годує мільйони додаткових людей.
Що це дає державі? По-перше, роботу дістають поляки. Бо якщо з 15 поляками будову не почнеш, але якщо до них додати ще 10-15 працівників-іноземців, то бізнес може сміливо розширятися. А це дає величезний ріст доходів громадян і бюджету через податки, що дає змогу ще більше покращити інфраструктуру, постійно підвищувати мінімальну зарплату і пенсії (а це ріст купівельної- а головне, посилювати оборону. Польща витрачає десятки мільярдів доларів, купуючи сотні найкращих танків у світі, десятки ************* літаків, будуючи військові бази тощо. І це попри те, що Польща є членом НАТО. Проте тут не чекають захисту, а вливаються в систему оборони власними потужними силами.
Щодо загрози злочинності, то статистика стверджує: злочинність серед заробітчан на порядок нижча від середньої злочинності, бо люди приїхали працювати і тому в основному шануються.
Впливу іноземців на внутрішню політику практично немає, бо щоб отримати громадянство і голосувати, іноземцю потрібно довго чесно прожити, здати екзамен з польської мови тощо. Для більшості вдається тільки перше: чесна праця. Якщо вони не асимілюються, то екзамен не здадуть.
Ось так Польща перетворила "мультикультурну" політику в надзвичайно потужний рушій економіки і оборони, зробивши те, що не вдалось ні Франції, ні Німеччині, які фактично отримали більше проблем, ніж вигоди.
И, скорее всего, откроет их последней в Европе.
Подлая страна, подлое правительство этой страны.
Ось і весь "секрет" розвитку економики Польщі.
Справка для ботов _
Польша в 1991 году по плану "бальцеровича" получила б е с п р о ц е н т н ы й
кредит на 20 лет в
20. млд. долларов USA ... ( по курсу 1978 года.).
И этот кредит был закрыт Международным банком в 2015 году
без процентов и погашения .
А , б , что в Украине ( вопрос).
МВФ требует продать и сдать все нажитое при союзе -
фабрики - заводы - землю
всего за один (ОДИН) Карл $ 1000 000 000 млд. долларов USA под проценты на " (ДВА) года.
с грабительскими условиями данного кредита.....(можно почитать в инете).
Что касается кредитов, то требования международных институций были, но их не приходилось выжимать, как в Украине, где 30 лет дикого, нецивилизованного, неправового капитализма, порождённого олигархией, порождало лишь олигархию и рост её доходов, но не укрепления страны, которая сейчас самая слабая в Европе. В Польше решительно сделали всё, чтобы все получили равные возможности, чтобы пришли иностранные инвесторы, чтобы была свободная конкуренция, а олигархи не появились. Сейчас Польша от кредитов отказывается.
Что касается Украины, то за годы независимости страна получила около 100 млрд долларов внешних поступлений, под определённые условия. Но олигархи делали и делают всё, чтобы эти условия не выполнять. Поскольку часть населения не понимает, что это им несёт - оно в это просто не вникает, либо вообще голосует за олигархов. И продолжает жить бедно.