14 країн ЄС відкрилися для туристів з України, - МЗС. ІНФОГРАФІКА

14 країн Європейського Союзу дозволили в'їзд для українських туристів у межах ослаблення обмежень, введених раніше для протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС. Свобода подорожей українців — серед пріоритетів МЗС", - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У МЗС нагадали, що Рада ЄС нещодавно рекомендувала країнам-членам Євросоюзу відкрити в'їзд для українців.

"Згідно з рекомендацією Ради ЄС одна за одною європейські країни почали відкриватися для всіх типів подорожей українців. Менш ніж за два тижні до переліку додалися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія. У більшість країн для в’їзду необхідне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест", - вказали в МЗС України.

У міністерстві звернули увагу на те, що конкретні умови в’їзду до кожної окремої країни можуть відрізнятися. Усі деталі, а також перелік затверджених в країні вакцин можна перевірити на інтерактивній карті МЗС. З відповідями на поширені питання про подорожі за кордон у 2021 році можна ознайомитись за посиланням.