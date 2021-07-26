14 країн ЄС відкрилися для туристів з України, - МЗС. ІНФОГРАФІКА
14 країн Європейського Союзу дозволили в'їзд для українських туристів у межах ослаблення обмежень, введених раніше для протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.
"Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС. Свобода подорожей українців — серед пріоритетів МЗС", - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
У МЗС нагадали, що Рада ЄС нещодавно рекомендувала країнам-членам Євросоюзу відкрити в'їзд для українців.
"Згідно з рекомендацією Ради ЄС одна за одною європейські країни почали відкриватися для всіх типів подорожей українців. Менш ніж за два тижні до переліку додалися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія. У більшість країн для в’їзду необхідне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест", - вказали в МЗС України.
У міністерстві звернули увагу на те, що конкретні умови в’їзду до кожної окремої країни можуть відрізнятися. Усі деталі, а також перелік затверджених в країні вакцин можна перевірити на інтерактивній карті МЗС. З відповідями на поширені питання про подорожі за кордон у 2021 році можна ознайомитись за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=at Австрія
Режим тимчасового в'їзду
з 01.07.2021 року в'їзд з України до Австрії можливий для всіх цілей подорожей.
Украина. Территория безстыдства и беззакония. Ну и тотальной некомпетентности.
Чому Польща запрошує сотні тисяч азіатів, африканців тощо? Бо працівників зі Сходу не вистачає, щоб задовольнити потреби інвесторів. Чому вони ломляться в Польщу? Бо в країні потужна інфраструктура, прекрасні дороги, порти та аеропорти, тому що люди толерантні і ніхто не бігає бити негрів,якщо вони чесно працюють, тому що можна платити зарплату меншу ніж в Німеччині, але це не надто б'є по працівниках, бо ціни на все нижчі, ніж у німців, бо сільське господарство спокійно годує мільйони додаткових людей.
Що це дає державі? По-перше, роботу дістають поляки. Бо якщо з 15 поляками будову не почнеш, але якщо до них додати ще 10-15 працівників-іноземців, то бізнес може сміливо розширятися. А це дає величезний ріст доходів громадян і бюджету через податки, що дає змогу ще більше покращити інфраструктуру, постійно підвищувати мінімальну зарплату і пенсії (а це ріст купівельної- а головне, посилювати оборону. Польща витрачає десятки мільярдів доларів, купуючи сотні найкращих танків у світі, десятки ************* літаків, будуючи військові бази тощо. І це попри те, що Польща є членом НАТО. Проте тут не чекають захисту, а вливаються в систему оборони власними потужними силами.
Щодо загрози злочинності, то статистика стверджує: злочинність серед заробітчан на порядок нижча від середньої злочинності, бо люди приїхали працювати і тому в основному шануються.
Впливу іноземців на внутрішню політику практично немає, бо щоб отримати громадянство і голосувати, іноземцю потрібно довго чесно прожити, здати екзамен з польської мови тощо. Для більшості вдається тільки перше: чесна праця. Якщо вони не асимілюються, то екзамен не здадуть.
Ось так Польща перетворила "мультикультурну" політику в надзвичайно потужний рушій економіки і оборони, зробивши те, що не вдалось ні Франції, ні Німеччині, які фактично отримали більше проблем, ніж вигоди.
И, скорее всего, откроет их последней в Европе.
Подлая страна, подлое правительство этой страны.
Ось і весь "секрет" розвитку економики Польщі.
Справка для ботов _
Польша в 1991 году по плану "бальцеровича" получила б е с п р о ц е н т н ы й
кредит на 20 лет в
20. млд. долларов USA ... ( по курсу 1978 года.).
И этот кредит был закрыт Международным банком в 2015 году
без процентов и погашения .
А , б , что в Украине ( вопрос).
МВФ требует продать и сдать все нажитое при союзе -
фабрики - заводы - землю
всего за один (ОДИН) Карл $ 1000 000 000 млд. долларов USA под проценты на " (ДВА) года.
с грабительскими условиями данного кредита.....(можно почитать в инете).
Что касается кредитов, то требования международных институций были, но их не приходилось выжимать, как в Украине, где 30 лет дикого, нецивилизованного, неправового капитализма, порождённого олигархией, порождало лишь олигархию и рост её доходов, но не укрепления страны, которая сейчас самая слабая в Европе. В Польше решительно сделали всё, чтобы все получили равные возможности, чтобы пришли иностранные инвесторы, чтобы была свободная конкуренция, а олигархи не появились. Сейчас Польша от кредитов отказывается.
Что касается Украины, то за годы независимости страна получила около 100 млрд долларов внешних поступлений, под определённые условия. Но олигархи делали и делают всё, чтобы эти условия не выполнять. Поскольку часть населения не понимает, что это им несёт - оно в это просто не вникает, либо вообще голосует за олигархов. И продолжает жить бедно.