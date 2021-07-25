УКР
Португалія відкриває кордони для українських туристів із 26 липня

Португалія відкриває кордони для українських туристів із 26 липня

З понеділка, 26 липня, Португалія відкривається для всіх типів подорожей українських туристів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

🇵🇹Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.

Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС.

Перед купівлею квитків перевіряйте всі умови в’їзду до країн на нашій інтерактивній мапі👇https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2021

Читайте також: Іспанія із 27 липня відкривається для українців. Безвіз повертається, - Кулеба

"Португалія відкривається із 26 липня для всіх типів подорожей українців, згідно з рекомендацією Ради ЄС. Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу із ЄС", - йдеться у пості.

Як повідомлялося, 15 липня Рада ЄС додала Україну до переліку країн, щодо яких державам-членам Євросоюзу рекомендується поступово знімати обмеження на "несуттєві" подорожі, які були пов'язані з пандемією COVІD-19.

Автор: 

+2
Офигенские закаты, добрейшие люди, сёрфинг и портвейн
25.07.2021 22:41 Відповісти
25.07.2021 22:41 Відповісти
+1
горілі сардини, холодний океан та соус пірі-пірі
25.07.2021 19:09 Відповісти
25.07.2021 19:09 Відповісти
Коментувати
Конешно умышленно. Это 1: Безнаказанный розпил бабла. 2: Лохи безвылазно в лохдауне. 3: Принимай законы какие хош - никто не вякнет (см. пункт 2)
25.07.2021 19:13 Відповісти
25.07.2021 19:13 Відповісти
горілі сардини, холодний океан та соус пірі-пірі
25.07.2021 19:09 Відповісти
25.07.2021 19:09 Відповісти
25.07.2021 19:24 Відповісти
25.07.2021 19:24 Відповісти
та краще вже на Кіпр...тепле море, грецька кухня
25.07.2021 19:26 Відповісти
25.07.2021 19:26 Відповісти
Мені найбільше подобалось в Єгипті . Найтепліше , найдешевше , найпрозоріше море і все включено . Для чого платити дорожче ?
25.07.2021 23:21 Відповісти
25.07.2021 23:21 Відповісти
Можливо і класно там, але якось не довелось.
25.07.2021 23:55 Відповісти
25.07.2021 23:55 Відповісти
Офигенские закаты, добрейшие люди, сёрфинг и портвейн
25.07.2021 22:41 Відповісти
25.07.2021 22:41 Відповісти
місце то прикольне, але летіти довго та і водичку теплу більше люблю. окрім місцевого портюши хочу відзначити ще іспанський абсент. добре ліг на душу
25.07.2021 23:10 Відповісти
25.07.2021 23:10 Відповісти
Якось байдуже . Ми на сімейних зборах вирішили 3-4 роки в дурдомі участі не брати і нікуди не рипатись . Будемо відпочивати в Україні , доки все не устаканиться . Воно і спокійніше і копійка якась збережеться . А там подивимось .
25.07.2021 23:16 Відповісти
25.07.2021 23:16 Відповісти
По ссылке сложно наверное перейти чтоб ещё пару строчек к новости добавить ?

Відповідно до Рішення Ради Міністрів Португальської Республіки 7374-Е/2021 від 23.07.2021 р. в'їзд громадянам України на континентальну Португалію будь-яким транспортом дозволений, наразі тимчасово, у період з 00 год. 00 хв. 26 липня ц.р. до 23 год. 59 хв. 08 серпня ц.р. Як зазначається компетентними органами Португалії, рішення може бути переглянуте у будь-який момент.
25.07.2021 23:23 Відповісти
25.07.2021 23:23 Відповісти
 
 