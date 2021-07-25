Португалія відкриває кордони для українських туристів із 26 липня

З понеділка, 26 липня, Португалія відкривається для всіх типів подорожей українських туристів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

🇵🇹Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.



Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС.



Перед купівлею квитків перевіряйте всі умови в’їзду до країн на нашій інтерактивній мапі👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2021

"Португалія відкривається із 26 липня для всіх типів подорожей українців, згідно з рекомендацією Ради ЄС. Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу із ЄС", - йдеться у пості.

Як повідомлялося, 15 липня Рада ЄС додала Україну до переліку країн, щодо яких державам-членам Євросоюзу рекомендується поступово знімати обмеження на "несуттєві" подорожі, які були пов'язані з пандемією COVІD-19.