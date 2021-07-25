РУС
Португалия открывает границы для украинских туристов с 26 июля

С понедельника, 26 июля, Португалия открывается для всех типов путешествий украинских туристов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

🇵🇹Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.

Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС.

Перед купівлею квитків перевіряйте всі умови в’їзду до країн на нашій інтерактивній мапі👇https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2021

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельгия открыла границы для туристов из Украины

"Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев, согласно рекомендации Совета ЕС. Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС", - говорится в посте.

Как сообщалось, 15 июля Совет ЕС добавил Украину в список стран, с которыми государствам-членам Евросоюза рекомендуется постепенно снимать ограничения на "несущественные" путешествия, которые были связаны с пандемией COVІD-19.

граница (5373) Португалия (203) путешествие (98) Кулеба Дмитрий (2882)
+2
Офигенские закаты, добрейшие люди, сёрфинг и портвейн
25.07.2021 22:41 Ответить
+1
горілі сардини, холодний океан та соус пірі-пірі
25.07.2021 19:09 Ответить
Конешно умышленно. Это 1: Безнаказанный розпил бабла. 2: Лохи безвылазно в лохдауне. 3: Принимай законы какие хош - никто не вякнет (см. пункт 2)
25.07.2021 19:13 Ответить
горілі сардини, холодний океан та соус пірі-пірі
25.07.2021 19:09 Ответить
Португалія відкриває кордони для українських туристів із 26 липня - Цензор.НЕТ 2344
25.07.2021 19:24 Ответить
та краще вже на Кіпр...тепле море, грецька кухня
25.07.2021 19:26 Ответить
Мені найбільше подобалось в Єгипті . Найтепліше , найдешевше , найпрозоріше море і все включено . Для чого платити дорожче ?
25.07.2021 23:21 Ответить
Можливо і класно там, але якось не довелось.
25.07.2021 23:55 Ответить
Офигенские закаты, добрейшие люди, сёрфинг и портвейн
25.07.2021 22:41 Ответить
місце то прикольне, але летіти довго та і водичку теплу більше люблю. окрім місцевого портюши хочу відзначити ще іспанський абсент. добре ліг на душу
25.07.2021 23:10 Ответить
Якось байдуже . Ми на сімейних зборах вирішили 3-4 роки в дурдомі участі не брати і нікуди не рипатись . Будемо відпочивати в Україні , доки все не устаканиться . Воно і спокійніше і копійка якась збережеться . А там подивимось .
25.07.2021 23:16 Ответить
По ссылке сложно наверное перейти чтоб ещё пару строчек к новости добавить ?

Відповідно до Рішення Ради Міністрів Португальської Республіки 7374-Е/2021 від 23.07.2021 р. в'їзд громадянам України на континентальну Португалію будь-яким транспортом дозволений, наразі тимчасово, у період з 00 год. 00 хв. 26 липня ц.р. до 23 год. 59 хв. 08 серпня ц.р. Як зазначається компетентними органами Португалії, рішення може бути переглянуте у будь-який момент.
25.07.2021 23:23 Ответить
 
 