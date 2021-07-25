Португалия открывает границы для украинских туристов с 26 июля

С понедельника, 26 июля, Португалия открывается для всех типов путешествий украинских туристов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

🇵🇹Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.



Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС.



Перед купівлею квитків перевіряйте всі умови в’їзду до країн на нашій інтерактивній мапі👇https://t.co/8RkEzCg6Yk