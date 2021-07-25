Португалия открывает границы для украинских туристов с 26 июля
С понедельника, 26 июля, Португалия открывается для всех типов путешествий украинских туристов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
🇵🇹Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2021
Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС.
Перед купівлею квитків перевіряйте всі умови в’їзду до країн на нашій інтерактивній мапі👇https://t.co/8RkEzCg6Yk
Как сообщалось, 15 июля Совет ЕС добавил Украину в список стран, с которыми государствам-членам Евросоюза рекомендуется постепенно снимать ограничения на "несущественные" путешествия, которые были связаны с пандемией COVІD-19.
Відповідно до Рішення Ради Міністрів Португальської Республіки 7374-Е/2021 від 23.07.2021 р. в'їзд громадянам України на континентальну Португалію будь-яким транспортом дозволений, наразі тимчасово, у період з 00 год. 00 хв. 26 липня ц.р. до 23 год. 59 хв. 08 серпня ц.р. Як зазначається компетентними органами Португалії, рішення може бути переглянуте у будь-який момент.