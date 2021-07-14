Евросовет предлагает открыть границы для Украины

В Европейском совете подтверждают, что послы стран-членов ЕС приняли решение рекомендовать включить Украину в список стран, для которых ограничительные меры, введенные на поездки в ЕС по причине пандемии коронавируса, могут быть сняты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе Евросовета.

"Действительно, я могу подтвердить, что соответствующее решение было принято сегодня послами. Далее до конца недели оно будет оформлено письменной процедурой", - говорится в сообщении.

Список стран, для которых рекомендуется разрешить поездки в ЕС, пересматривается каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляется. Ранее в него были внесены Армения, Молдова и Азербайджан.

30 июня 2020 года Совет принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС. Эта рекомендация включала первоначальный список стран, для которых государства-члены могут отменять ограничения на поездки на внешних границах.

20 мая Совет принял рекомендацию о внесении поправок в ответ на продолжающиеся кампании вакцинации, введя определенные исключения для вакцинированных лиц и ослабив критерии снятия ограничений для третьих стран. В то же время поправки учитывают возможные риски, связанные с новыми вариантами, устанавливая механизм экстренного торможения, который позволяет быстро реагировать на появление нового варианта или ухудшение ситуации в третьей стране.

Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за их выполнение.

