Евросовет предлагает открыть границы для Украины

В Европейском совете подтверждают, что послы стран-членов ЕС приняли решение рекомендовать включить Украину в список стран, для которых ограничительные меры, введенные на поездки в ЕС по причине пандемии коронавируса, могут быть сняты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе Евросовета.

"Действительно, я могу подтвердить, что соответствующее решение было принято сегодня послами. Далее до конца недели оно будет оформлено письменной процедурой", - говорится в сообщении.

Список стран, для которых рекомендуется разрешить поездки в ЕС, пересматривается каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляется. Ранее в него были внесены Армения, Молдова и Азербайджан.

30 июня 2020 года Совет принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС. Эта рекомендация включала первоначальный список стран, для которых государства-члены могут отменять ограничения на поездки на внешних границах.

20 мая Совет принял рекомендацию о внесении поправок в ответ на продолжающиеся кампании вакцинации, введя определенные исключения для вакцинированных лиц и ослабив критерии снятия ограничений для третьих стран. В то же время поправки учитывают возможные риски, связанные с новыми вариантами, устанавливая механизм экстренного торможения, который позволяет быстро реагировать на появление нового варианта или ухудшение ситуации в третьей стране.

Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за их выполнение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России

Автор: 

граница (5341) Европа (2004) Совет Европы (716) Евросоюз (17498)
Топ комментарии
+3
мокшанин. этот мем про омск. не приплетай его к нам
14.07.2021 13:34 Ответить
+3
Логично, главное свинособак, вакцинированных кислыми щами не пускать!
14.07.2021 13:38 Ответить
+2
Будем держать кулаки, чтобы Украине вернули ********* зелеными наркоманами безвиз с ЕС.
14.07.2021 13:43 Ответить
14.07.2021 13:23 Ответить
Хто останнiй - виключитe свiтло щоб нe нагорало!
14.07.2021 13:24 Ответить
мокшанин. этот мем про омск. не приплетай его к нам
14.07.2021 13:34 Ответить
ти мeнi на узком пишeш що я мокшанiн?. сходи до русской мозгоправши полiкуй свiй когнитивний дисонанас. бо тiльки узкая мозгоправша можe то яксно усугубить.
14.07.2021 14:31 Ответить
о, ихтамнет? палишься
14.07.2021 15:31 Ответить
это же отлично. в Одессе был уже, пора бы и на Средиземное море сгонять
14.07.2021 13:35 Ответить
Логично, главное свинособак, вакцинированных кислыми щами не пускать!
14.07.2021 13:38 Ответить
Будем держать кулаки, чтобы Украине вернули ********* зелеными наркоманами безвиз с ЕС.
14.07.2021 13:43 Ответить
А безвіз з ЄС нікуди не подівся, він діяв і діє на даний момент. А що при цьому немає відкритих кордонів і звичайним рішенням можна заборонити в'їзд - ну то такий безвіз, нічого не поробиш.
14.07.2021 14:02 Ответить
Та там и внутри шенгенской зоны гражданам ЕС в 2020 толком нельзя было кататься. Обстоятельства...
14.07.2021 18:17 Ответить
 
 