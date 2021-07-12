Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России

Совет Европы постановил продлить санкции в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Совета Европы.

"Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям. Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов оборонного назначения и устанавливают запрет на товары двойного назначения для использования в военных целях или для конечных пользователей военного назначения в России. Санкции еще больше ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе , например, при добыче и разведке нефти", - говорится в сообщении.

Помимо экономических санкций, ЕС применяет различные меры в ответ на незаконную оккупацию Россией Крыма и города Севастополя, а также на преднамеренную дестабилизацию Украины. К ним относятся: дипломатические меры , индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) и конкретные ограничения экономических отношений с оккупированными Крымом и Севастополем.

