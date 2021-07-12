Євросоюз продовжив на пів року економічні санкції проти Росії

Рада Європи ухвалила продовжити санкції щодо окремих секторів економіки Російської Федерації ще на шість місяців, до 31 січня 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз Ради Європи.

"Санкції обмежують доступ до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній і забороняють форми фінансової допомоги і брокерської діяльності російським фінансовим установам. Ці заходи також забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передачу всіх матеріалів оборонного призначення і встановлюють заборону на товари подвійного призначення для використання з військовою метою або для кінцевих користувачів військового призначення в Росії. Санкції ще більше обмежують доступ Росії до деяких чутливих технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад, під час видобутку і розвідки нафти", - йдеться в повідомленні.

Крім економічних санкцій, ЄС застосовує різні заходи у відповідь на незаконну окупацію Росією Криму та міста Севастополя, а також на навмисну ​​дестабілізацію України. До них належать: дипломатичні заходи, індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів і обмеження на поїздки) і конкретні обмеження економічних відносин з окупованими Кримом і Севастополем.

Також читайте: Україна досягла прогресу в низці реформ, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич