Україна досягла прогресу в низці реформ, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відзначила прогрес України у реформуванні низки сфер, а також перерахувала напрями, на які Києву варто звернути особливу увагу.

У ході виступу на Четвертій конференції з питань реформ в Україні "Сильна Україна в сильнішою європейської та євроатлантичної сім'ї" Пейчинович-Бурич зазначила важливий внесок України в роботу Ради Європи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

За словами генсека Ради Європи, Україна досягла прогресу в таких сферах:

забезпечення справедливості виборчої реформи;

децентралізація;

інклюзія ромів;

структурна перебудова слідчих органів і прокуратури;

розширення прав внутрішньо переміщених осіб.

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"Додаються зусилля з ратифікації нашої Стамбульської конвенції про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству, і це дуже вітається", - додала Пейчинович-Бурич.

У той же час, на її думку, Україна лише б виграла, якби більше уваги приділяла такими напрямками як:

імплементація рішень Європейського суду з прав людини ;

; кращий захист мовних і освітніх прав меншин шляхом реалізації рекомендацій і правових норм Ради Європи;

судова реформа;

запобігання та боротьба з корупцією.

"Доброю новиною є те, що кожне з цих питань займає важливе місце в чинному Плані дій, узгодженому Україною і Радою Європи", - зазначила Пейчинович-Бурич. Вона також подякувала Євросоюзу і 26 країнам-донорам, які фінансують реалізацію Плану.

Водночас, як повідомляє "Детектор Медіа", Пейчинович-Бурич і глава МЗС Швеції Анн Лінде назвали реформу суспільного мовлення в Україні успішної і що завдяки реформам держава зробила важливі кроки до кращого майбутнього для себе.

Пейчинович-Бурич вважає, що Україна досягла прогресу в низці реформ, серед яких реформа суспільного мовлення.

За її словами, власники українських медіа стали більш прозорими, а Суспільне мовлення - більш впевнене і безпечне.

Лінде в свою чергу зазначила, що Швеція продовжить підтримувати суверенітет, територіальну цілісність і європейське майбутнє України.

Крім того, раніше надзвичайний і повноважний посол Королівства Швеції в Україні Тобіас Тіберг в інтерв'ю "Громадському" сказав, що Національна громадська телерадіокомпанія України робить фантастичну роботу, але починала з вкрай слабкою вихідної точки: "Громадському ще будуть потрібні роки фінансової і політичної підтримки, щоб дійсно утвердитися як джерела об'єктивної інформації".