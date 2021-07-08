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Україна досягла прогресу в низці реформ, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич

Україна досягла прогресу в низці реформ, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відзначила прогрес України у реформуванні низки сфер, а також перерахувала напрями, на які Києву варто звернути особливу увагу.

У ході виступу на Четвертій конференції з питань реформ в Україні "Сильна Україна в сильнішою європейської та євроатлантичної сім'ї" Пейчинович-Бурич зазначила важливий внесок України в роботу Ради Європи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

За словами генсека Ради Європи, Україна досягла прогресу в таких сферах:

  • забезпечення справедливості виборчої реформи;
  • децентралізація;
  • інклюзія ромів;
  • структурна перебудова слідчих органів і прокуратури;
  • розширення прав внутрішньо переміщених осіб.

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"Додаються зусилля з ратифікації нашої Стамбульської конвенції про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству, і це дуже вітається", - додала Пейчинович-Бурич.

У той же час, на її думку, Україна лише б виграла, якби більше уваги приділяла такими напрямками як:

"Доброю новиною є те, що кожне з цих питань займає важливе місце в чинному Плані дій, узгодженому Україною і Радою Європи", - зазначила Пейчинович-Бурич. Вона також подякувала Євросоюзу і 26 країнам-донорам, які фінансують реалізацію Плану.

Водночас, як повідомляє "Детектор Медіа", Пейчинович-Бурич і глава МЗС Швеції Анн Лінде назвали реформу суспільного мовлення в Україні успішної і що завдяки реформам держава зробила важливі кроки до кращого майбутнього для себе.

Пейчинович-Бурич вважає, що Україна досягла прогресу в низці реформ, серед яких реформа суспільного мовлення.

За її словами, власники українських медіа стали більш прозорими, а Суспільне мовлення - більш впевнене і безпечне.

Лінде в свою чергу зазначила, що Швеція продовжить підтримувати суверенітет, територіальну цілісність і європейське майбутнє України.

Крім того, раніше надзвичайний і повноважний посол Королівства Швеції в Україні Тобіас Тіберг в інтерв'ю "Громадському" сказав, що Національна громадська телерадіокомпанія України робить фантастичну роботу, але починала з вкрай слабкою вихідної точки: "Громадському ще будуть потрібні роки фінансової і політичної підтримки, щоб дійсно утвердитися як джерела об'єктивної інформації".

Автор: 

Рада Європи (460) реформи (3207) Пейчинович-Бурич Марія (43)


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Топ коментарі
+6
По словам генсека Совета Европы, Украина достигла прогресса в таких сферах:** обеспечение справедливости избирательной реформы; - цитата

таки да!!!
Украина достигла прогресса в ряде реформ, - генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич - Цензор.НЕТ 5720

....
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08.07.2021 09:29
+4
Нехай ця мадама приїде і поживе реально з цими реформами.
За тиждень втіче з посивілим від стресу волоссям.
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08.07.2021 09:40
+3
Те реформы, про которые Зеленский ЗАБЫЛ и НИ РАЗУ о них не говорил, те более и успешны.
Парадокс.
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08.07.2021 09:25
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Те реформы, про которые Зеленский ЗАБЫЛ и НИ РАЗУ о них не говорил, те более и успешны.
Парадокс.
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08.07.2021 09:25 Відповісти
Не Зеленский забыл, а Цензор.
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08.07.2021 13:05 Відповісти
вау, не забыл?
может даже ролик выпустил?
а злобный цензор (при наущении Порошенко, разумеется) запретил всем СМИ страны этот ролик показывать?
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08.07.2021 13:51 Відповісти
По словам генсека Совета Европы, Украина достигла прогресса в таких сферах:** обеспечение справедливости избирательной реформы; - цитата

таки да!!!
Украина достигла прогресса в ряде реформ, - генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич - Цензор.НЕТ 5720

....
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08.07.2021 09:29 Відповісти
Нехай ця мадама приїде і поживе реально з цими реформами.
За тиждень втіче з посивілим від стресу волоссям.
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08.07.2021 09:40 Відповісти
Причому волосся посивіє не тільки на голові.
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08.07.2021 09:45 Відповісти
Щось Марія "забурилася", ця "справедливість" виборчої реформи ще "гикнеться". Проводити вибори з застосуванням спецназу і "десанту" депутатів з послідуючою судовою тяганиною - це надзвичайно "справедливо"!
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08.07.2021 09:43 Відповісти
Мдя, реформи за часів "бариги"...))) А як же реформи за часів "найвеличнішого"?!
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08.07.2021 09:50 Відповісти
- обеспечение справедливости избирательной реформы;
- децентрализация;
- инклюзия ромов;
- структурная перестройка следственных органов и прокуратуры;
- расширение прав внутренне перемещенных лиц

Ну это перечень того, что было сделано еще до ЗЕ при Порохе.

Причем этот же перечень ЗЕ успешно за 2 года похерил и откатил на состояние времен Януковича.
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08.07.2021 09:52 Відповісти
Ей методичку от ермака подсунули
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08.07.2021 09:59 Відповісти
Де бліать реформи,?я бачу тільки урізання на оборону і ціни в магазинах в два рази вищі ніж три роки назад от це я бачу!
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08.07.2021 10:09 Відповісти
Отметили с размахом.
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08.07.2021 10:43 Відповісти
 
 