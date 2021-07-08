Украина достигла прогресса в ряде реформ, - генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметила прогресс Украины в реформировании ряда сфер, а также перечислила направления, на которые Киеву следует обратить особое внимание.
В ходе выступления на Четвертой конференции по вопросам реформ в Украине "Сильная Украина в более сильной европейской и евроатлантической семье" Пейчинович-Бурич отметила важный вклад Украины в работу Совета Европы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
По словам генсека Совета Европы, Украина достигла прогресса в таких сферах:
- обеспечение справедливости избирательной реформы;
- децентрализация;
- инклюзия ромов;
- структурная перестройка следственных органов и прокуратуры;
- расширение прав внутренне перемещенных лиц.
"Прилагаются усилия по ратификации нашей Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, и это очень приветствуется", - добавила Пейчинович-Бурич.
В то же время, по ее мнению, Украина только бы выиграла, если бы больше внимания уделяла таким направлениям как:
- имплементация решений Европейского суда по правам человека;
- лучшая защита языковых и образовательных прав меньшинств путем реализации рекомендаций и правовых норм Совета Европы;
- судебная реформа;
- предотвращение и борьба с коррупцией.
"Хорошей новостью является то, что каждый из этих вопросов занимает важное место в действующем Плане действий, согласованном Украиной и Советом Европы", - отметила Пейчинович-Бурич. Она также поблагодарила Евросоюз и 26 стран-доноров, которые финансируют реализацию Плана.
В то же время, как сообщает "Детектор Медиа", Пейчинович-Бурич и глава МИД Швеции Анн Линде назвали реформу общественного вещания в Украине успешной и что благодаря реформам государство сделало важные шаги к лучшему будущему для себя.
Пейчинович-Бурич считает, что Украина достигла прогресса в ряде реформ, среди которых реформа общественного вещания.
По ее словам, владельцы украинских медиа стали более прозрачными, а Общественное вещание - более уверенное и безопасное.
Линде в свою очередь отметила, что Швеция продолжит поддерживать суверенитет, территориальную целостность и европейское будущее Украины.
Кроме того, ранее чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеции в Украине Тобиас Тиберг в интервью "Громадському" сказал, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины делает фантастическую работу, но начинала с крайне слабой исходной точки: "Общественному еще потребуются годы финансовой и политической поддержки, чтобы действительно утвердиться как источнику объективной информации".
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Парадокс.
может даже ролик выпустил?
а злобный цензор (при наущении Порошенко, разумеется) запретил всем СМИ страны этот ролик показывать?
таки да!!!
....
За тиждень втіче з посивілим від стресу волоссям.
- децентрализация;
- инклюзия ромов;
- структурная перестройка следственных органов и прокуратуры;
- расширение прав внутренне перемещенных лиц
Ну это перечень того, что было сделано еще до ЗЕ при Порохе.
Причем этот же перечень ЗЕ успешно за 2 года похерил и откатил на состояние времен Януковича.