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Украина достигла прогресса в ряде реформ, - генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич

Украина достигла прогресса в ряде реформ, - генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметила прогресс Украины в реформировании ряда сфер, а также перечислила направления, на которые Киеву следует обратить особое внимание.

В ходе выступления на Четвертой конференции по вопросам реформ в Украине "Сильная Украина в более сильной европейской и евроатлантической семье" Пейчинович-Бурич отметила важный вклад Украины в работу Совета Европы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

По словам генсека Совета Европы, Украина достигла прогресса в таких сферах:

  • обеспечение справедливости избирательной реформы;
  • децентрализация;
  • инклюзия ромов;
  • структурная перестройка следственных органов и прокуратуры;
  • расширение прав внутренне перемещенных лиц.

"Прилагаются усилия по ратификации нашей Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, и это очень приветствуется", - добавила Пейчинович-Бурич.

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В то же время, по ее мнению, Украина только бы выиграла, если бы больше внимания уделяла таким направлениям как:

  • имплементация решений Европейского суда по правам человека;
  • лучшая защита языковых и образовательных прав меньшинств путем реализации рекомендаций и правовых норм Совета Европы;
  • судебная реформа;
  • предотвращение и борьба с коррупцией.

"Хорошей новостью является то, что каждый из этих вопросов занимает важное место в действующем Плане действий, согласованном Украиной и Советом Европы", - отметила Пейчинович-Бурич. Она также поблагодарила Евросоюз и 26 стран-доноров, которые финансируют реализацию Плана.

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В то же время, как сообщает "Детектор Медиа", Пейчинович-Бурич и глава МИД Швеции Анн Линде назвали реформу общественного вещания в Украине успешной и что благодаря реформам государство сделало важные шаги к лучшему будущему для себя.

Пейчинович-Бурич считает, что Украина достигла прогресса в ряде реформ, среди которых реформа общественного вещания.

По ее словам, владельцы украинских медиа стали более прозрачными, а Общественное вещание - более уверенное и безопасное.

Линде в свою очередь отметила, что Швеция продолжит поддерживать суверенитет, территориальную целостность и европейское будущее Украины.

Кроме того, ранее чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеции в Украине Тобиас Тиберг в интервью "Громадському" сказал, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины делает фантастическую работу, но начинала с крайне слабой исходной точки: "Общественному еще потребуются годы финансовой и политической поддержки, чтобы действительно утвердиться как источнику объективной информации".

Автор: 

Совет Европы (700) реформы (3951) общественное вещание (126) Пейчинович-Бурич Мария (34)


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Топ комментарии
+6
По словам генсека Совета Европы, Украина достигла прогресса в таких сферах:** обеспечение справедливости избирательной реформы; - цитата

таки да!!!
Украина достигла прогресса в ряде реформ, - генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич - Цензор.НЕТ 5720

....
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08.07.2021 09:29
+4
Нехай ця мадама приїде і поживе реально з цими реформами.
За тиждень втіче з посивілим від стресу волоссям.
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08.07.2021 09:40
+3
Те реформы, про которые Зеленский ЗАБЫЛ и НИ РАЗУ о них не говорил, те более и успешны.
Парадокс.
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08.07.2021 09:25
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Правила форума Совет форумчан
Те реформы, про которые Зеленский ЗАБЫЛ и НИ РАЗУ о них не говорил, те более и успешны.
Парадокс.
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08.07.2021 09:25 Ответить
Не Зеленский забыл, а Цензор.
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08.07.2021 13:05 Ответить
вау, не забыл?
может даже ролик выпустил?
а злобный цензор (при наущении Порошенко, разумеется) запретил всем СМИ страны этот ролик показывать?
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08.07.2021 13:51 Ответить
По словам генсека Совета Европы, Украина достигла прогресса в таких сферах:** обеспечение справедливости избирательной реформы; - цитата

таки да!!!
Украина достигла прогресса в ряде реформ, - генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич - Цензор.НЕТ 5720

....
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08.07.2021 09:29 Ответить
Нехай ця мадама приїде і поживе реально з цими реформами.
За тиждень втіче з посивілим від стресу волоссям.
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08.07.2021 09:40 Ответить
Причому волосся посивіє не тільки на голові.
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08.07.2021 09:45 Ответить
Щось Марія "забурилася", ця "справедливість" виборчої реформи ще "гикнеться". Проводити вибори з застосуванням спецназу і "десанту" депутатів з послідуючою судовою тяганиною - це надзвичайно "справедливо"!
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08.07.2021 09:43 Ответить
Мдя, реформи за часів "бариги"...))) А як же реформи за часів "найвеличнішого"?!
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08.07.2021 09:50 Ответить
- обеспечение справедливости избирательной реформы;
- децентрализация;
- инклюзия ромов;
- структурная перестройка следственных органов и прокуратуры;
- расширение прав внутренне перемещенных лиц

Ну это перечень того, что было сделано еще до ЗЕ при Порохе.

Причем этот же перечень ЗЕ успешно за 2 года похерил и откатил на состояние времен Януковича.
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08.07.2021 09:52 Ответить
Ей методичку от ермака подсунули
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08.07.2021 09:59 Ответить
Де бліать реформи,?я бачу тільки урізання на оборону і ціни в магазинах в два рази вищі ніж три роки назад от це я бачу!
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08.07.2021 10:09 Ответить
Отметили с размахом.
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08.07.2021 10:43 Ответить
 
 