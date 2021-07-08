Украина достигла прогресса в ряде реформ, - генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметила прогресс Украины в реформировании ряда сфер, а также перечислила направления, на которые Киеву следует обратить особое внимание.

В ходе выступления на Четвертой конференции по вопросам реформ в Украине "Сильная Украина в более сильной европейской и евроатлантической семье" Пейчинович-Бурич отметила важный вклад Украины в работу Совета Европы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

По словам генсека Совета Европы, Украина достигла прогресса в таких сферах:

обеспечение справедливости избирательной реформы;

децентрализация;

инклюзия ромов;

структурная перестройка следственных органов и прокуратуры;

расширение прав внутренне перемещенных лиц.

"Прилагаются усилия по ратификации нашей Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, и это очень приветствуется", - добавила Пейчинович-Бурич.

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В то же время, по ее мнению, Украина только бы выиграла, если бы больше внимания уделяла таким направлениям как:

имплементация решений Европейского суда по правам человека;

лучшая защита языковых и образовательных прав меньшинств путем реализации рекомендаций и правовых норм Совета Европы;

судебная реформа;

предотвращение и борьба с коррупцией.

"Хорошей новостью является то, что каждый из этих вопросов занимает важное место в действующем Плане действий, согласованном Украиной и Советом Европы", - отметила Пейчинович-Бурич. Она также поблагодарила Евросоюз и 26 стран-доноров, которые финансируют реализацию Плана.

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В то же время, как сообщает "Детектор Медиа", Пейчинович-Бурич и глава МИД Швеции Анн Линде назвали реформу общественного вещания в Украине успешной и что благодаря реформам государство сделало важные шаги к лучшему будущему для себя.

Пейчинович-Бурич считает, что Украина достигла прогресса в ряде реформ, среди которых реформа общественного вещания.

По ее словам, владельцы украинских медиа стали более прозрачными, а Общественное вещание - более уверенное и безопасное.

Линде в свою очередь отметила, что Швеция продолжит поддерживать суверенитет, территориальную целостность и европейское будущее Украины.

Кроме того, ранее чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеции в Украине Тобиас Тиберг в интервью "Громадському" сказал, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины делает фантастическую работу, но начинала с крайне слабой исходной точки: "Общественному еще потребуются годы финансовой и политической поддержки, чтобы действительно утвердиться как источнику объективной информации".